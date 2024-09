Aurora Ramazzotti e Sara Daniele posano in foto e piovono critiche: «Ma che lavoro fate?»

L e figlie di Eros Ramazzotti e Pino Daniele vengono riprese in vacanza insieme a Capri, sorridenti e spensierate, ma gli scatti pubblicati su Instagram scatenano gli haters che non risparmiano attacchi gratuiti ed insulti.

Prendete due giovani donne belle e spensierate, sullo sfondo la meravigliosa cornice dei faraglioni di Capri e un’estate che volge al termine: sembra un fermo immagine tratto da un bel romanzo e, invece, si tratta degli ultimi frammenti di vacanza che vedono insieme Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, figlie d'arte rispettivamente di Eros Ramazzotti e dell’indimenticabile Pino Daniele.

Due donne accomunate da genitori celebri, ma soprattutto, legate da un’amicizia ed un affetto profondi che si godono una sosta nella bella isola di Capri e che desiderano immortalare questi momenti con qualche scatto da condividere sui social, esattamente come qualsiasi coppia di amiche.

Sorridenti e spensierate, con i capelli al vento e due bei bikini, Aurora e Sara sono l’immagine della leggerezza e dell’autenticità e, proprio per questo, maggiormente esposte alle solite critiche degli haters, sempre in agguato pronti a criticare qualunque cosa possa non andargli a genio.

E così anche dei semplici scatti in barca, in costume da bagno, mentre si ride con complicità e non ci si sofferma troppo sul pensiero di come si apparirà in foto, diventano il pretesto per una pioggia di critiche ed insulti.

Gli scatti, pubblicati sul profilo Instagram della figlia di Michelle Hunziker infatti, vengono subito presi di mira dagli utenti che non esitano ad esprimere il loro pensiero: tra tanti commenti che le definiscono “belle e naturali” si insinuano anche diversi commenti critici, rivolti sia alle persone in sé che al loro aspetto fisico.

A commenti come “Ma che lavoro fate?”, al quale Aurora risponde prontamente con la consueta ironia dicendo “Smacchiamo i giaguari”, si alternano altre frecciate al limite del bodyshaming come “Dopo queste foto posso andare anche io al mare ad espormi …solo io mi faccio problemi per la pancia?” di una ragazza che punta il dito proprio sulla forma fisica delle due ragazze, molto naturale e non stereotipata come vorrebbero i canoni di bellezza irragiungibili e irreali tanto di moda sui social.

Altri utenti invece sottolineano la naturalezza delle ragazze dicendo “Vorrei che il mondo si ricordasse che questa, queste foto, questi sorrisi, quel poco di pancetta… SONO LA VERA BELLEZZA! Brave” mostrando sincero apprezzamento verso Aurora e Sara per la loro capacità di mostrarsi senza filtri, alla faccia degli haters.

Sara ed Aurora, un’amicizia nata “per caso”

La bellissima amicizia che lega Aurora Ramazzotti e Sara Daniele inizia già dai loro papà: Eros e Pino erano infatti legati da un profondo legame e, dopo la scomparsa del cantante partenopeo, il cantautore romano ha continuato a celebrarlo e ricordarlo ogni volta che può, dicendo spesso «Ciao Fratello, non ti dimentico. Mi manchi». Eppure le due giovani non si conoscevano fino a quando un profilo fake è stato la scintilla che le ha fatte incontrare.

Per mesi infatti, Sara Daniele aveva interagito su facebook credendo di stare parlando con Aurora, quando invece dopo un bel po’ di tempo aveva scoperto trattarsi di un profilo finto.

È grazie ad un’amica comune che le due giovani sono poi riuscite realmente a conoscersi e ad interagire di persona, facendo così nascere una bellissima amicizia che negli anni è cresciuta fino a diventare un rapporto d’affetto e rispetto reciproco tra due giovani donne, onorando così quello stesso forte legame che univa i loro padri, Eros Ramazzotti e Pino Daniele.