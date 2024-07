Aurora Ramazzotti bullizzata sui social con Goffredo: la sua risposta spiazza tutti

A urora Ramazzotti ancora una volta presa di mira dagli hater: questa volta, insieme a lei, sono caduti nella rete della critica ingiustificata anche il compagno Goffredo e suo figlio Cesare. Ma la content creator non ci sta e risponde a tono su Instagram.

Nel 2024 i social sono ormai parte della realtà quotidiana di ciascuno di noi, celebs comprese. E con essi il tema dell’odio, del body shaming e persino del bullismo che spesso vengono riversati in maniera più o meno anonima all’indirizzo del malcapitato di turno.

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, conosce bene la sensazione di essere oggetto di attacchi, spesso beceri e assolutamente gratuiti, mirati a colpire la sua persona, il suo aspetto fisico e persino la sua professionalità.

In passato non le sono state risparmiate battute e frecciate sulle differenze fisiche e professionali con i suoi genitori e soprattutto con la celebre mamma Michelle, ma lei ha sempre rispedito al mittente ogni attacco, continuando a condividere momenti della sua vita e del suo lavoro sui social, ma anche pensieri sul suo percorso di auto accettazione dichiarando «Amarsi è un percorso che dura tutta la vita. Stiamo tutti imparando a respirare, siate gentili».

Aurora Ramazzotti e l’attacco dell’hater: «Male, male un po’ tutto»

Aurora dunque non è nuova a critiche e attacchi da parte degli hater e quello che è accaduto ieri sembra l’ennesimo caso di body shaming e, anche questa volta, l'impressione è di un risentimento inutile e gratuito e una cattiveria ingiustificabile che non trova alcuna risposta.

Un hater scrive ad Aurora Ramazzotti per farle sapere di averla vista dal vivo mentre si trovava all’Ikea, criticandola per il suo aspetto fisico ed estendendo le critiche anche al marito e persino a suo figlio Cesare avuto proprio dal compagno Goffredo Cerza.

La replica di Aurora non si è fatta attendere: la content creator ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di storie in cui ha riportato lo screenshot del messaggio inviatole dall’hater e la sua risposta magistrale.

L’hater le ha scritto:

«Allora, ti ho vista all'Ikea stamattina. Tu bruttina, ma già lo sai. Tuo marito accento imbarazzante e in palestra si dimentica di fare le gambe. Il bimbo diretta conseguenza del tutto. Male, male un po' tutto. Addio».

La risposta di Aurora è stata da manuale: «A me capita spesso di immaginare le persone cattive che popolano i social come delle creature mitologiche tipo dei fauni, dei goblin, tutte ricurve, rannicchiate dietro il loro schermo al buio a vomitare frustrazione. Invece vanno all’Ikea! SONO TRA NOI AMICI» ha scherzato infatti la content creator, accompagnando il messaggio con una faccina che ride, per far capire quanto il commento non solo non l’abbia turbata, ma sia stata l’ennesima occasione per riderci su, ridicolizzando un messaggio che veramente non aveva alcuno scopo se non quello di denigrare senza motivo Aurora e la sua famiglia.

Aurora Ramazzotti e il body shaming: quando è iniziato tutto

Il primo scontro con la dura realtà delle critiche e del body shaming è arrivato presto per Aurora: aveva solo 14 anni quando, per la prima volta, fu oggetto di un confronto assolutamente inopportuno con mamma Michelle. Il suo percorso verso la body positivity ha inizio qualche tempo dopo, quando Aurora si rende conto del proprio valore, e cresce con il tempo insieme a lei, anche grazie al supporto continuo della sua famiglia.

Ma il percorso è stato lungo e doloroso perché è difficile percorrere serenamente la propria strada quando sei figlia d’arte e vivi costantemente sotto i riflettori.

In un’intervista Aurora aveva ricordato questo episodio e aveva rivelato: «Ho avuto problemi di peso, di pelle, di confronto, soprattutto con l’imposizione della nostra società, di come uno deve essere secondo le imposizioni. Avevo 14 anni, non lo dimenticherò mai, e c’era la mia foto in copertina al mare con mia madre, dove dicevano che mia madre era più bella di me. Insomma, avevo 14 anni compiuti, una ragazzina. Sarò sempre un po’ in difficoltà, ma combatterò sempre per amarmi, non devi cercare negli altri la forza per amarti, perché lì non la troverai, la devi cercare in te» aveva dichiarato.

In quel periodo Aurora soffriva di acne, ma aveva ugualmente deciso di pubblicare una sua foto acqua e sapone per lanciare il suo personale messaggio di body positivity: «Il problema parte da noi, se noi alimentiamo questo fenomeno le persone continueranno a voler incontrare modelli inesistenti, perché diciamolo non esistono, quello che un tempo si faceva con la moda, guardando le foto delle modelle, adesso è a portata di click. Sembra che le nuove generazioni vogliano diventare senza imperfezioni, la colpa è anche dei social che aumentano questo fenomeno».