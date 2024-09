Ashton Kutcher contro la mascolinità tossica: “Diventare padre di una bambina mi ha cambiato”

L 'attore e imprenditore Ashton Kutcher racconta in un'intervista come l'essere padre di una bambina lo abbia cambiato profondamente e di come stia gestendo la genitorialità con la moglie Mila Kunis

Diventare padre ti cambia profondamente, e lo è ancor di più per un uomo quando nasce una figlia femmina. Ashton Kutcher ne ha parlato apertamente durante un’intervista al podcast Throwbacks, dove ha condiviso la sua esperienza di genitore insieme alla moglie Mila Kunis. L'attore ha raccontato come stiano crescendo i loro due figli – Wyatt, di 9 anni, e Dimitri, di 7 – in un ambiente familiare sereno e amorevole, sebbene l'arrivo dei bambini abbia comportato cambiamenti significativi nella loro vita. Cambiamenti che si sono verificati sia nella coppia che come individui ma, che grazie alla loro forte unione, hanno saputo affrontare cercando sempre un equilibrio basato sulla compensazione di entrambi i caratteri.

Durante l’intervista, i conduttori del podcast hanno chiesto ad Ashton quali difficoltà abbia incontrato nell’essere padre di una figlia. L'attore, con una dolcezza disarmante, ha condiviso quanto questo ruolo lo abbia trasformato, sottolineando l'impegno e la dedizione necessari per crescere una giovane donna.

"Non so se essere padre di una figlia mi abbia cambiato o se questo cambio dipenda dal fatto che è stata la mia prima figlia. So solo che quando è nata ho provato un amore che non avevo mai sentito prima. Ne ho parlato anche con Mila visto e ci siamo confrontati a lungo su questo sentimento che cresceva vorticosamente in me. Un sentimento forte e di protezione che volevo capire meglio nella sua complessità."

Ashton Kutcher ha inoltre spiegato come, nell’educare i figli, stia cercando di superare il concetto di "mascolinità tossica", un’eredità delle generazioni passate. Ha confessato che, a volte, si ritrova a trattare la figlia in modo diverso rispetto al figlio maschio.

"Con mio figlio, sono sempre pronto a dire 'Sì, facciamolo!' Ieri, ad esempio, stavamo facendo impennate con la bici nel vialetto di casa e gli ho detto: 'Prova a saltare giù da quattro gradini.' Con mia figlia, invece, sento solo il bisogno di proteggerla", ha raccontato.

Un atteggiamento radicato nel suo amore protettivo, ma che teme possa ostacolare lo sviluppo completo delle capacità e dell'autostima di sua figlia. Sono emozioni che Ashton Kutcher non si aspettava di affrontare e che, con il tempo, sta cercando di gestire per evitare di influire negativamente sulla crescita di Wyatt.

"Quando mio figlio piange, penso 'Ok, cosa abbiamo imparato? Andiamo avanti.' Ma quando mia figlia piange, mi si spezza il cuore, come se me lo strappassero. Sembro drammatico ma vi giuro che è così.", ha aggiunto.

Ashton ha inoltre condiviso che sua moglie Mila adotta un approccio diverso con i loro figli: è più severa con Wyatt, mentre con Dimitri è più tranquilla e permissiva. Entrambi cercano di fare del loro meglio per crescere i bambini senza trasmettere influenze negative che possano compromettere la loro salute mentale. Essere genitori, si sa, è una sfida difficile, ma lo affrontano con tutto il cuore.