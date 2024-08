Arisa compie gli anni e lancia un messaggio: “Non abbiate paura di essere voi stessi”

A risa come gli anni e mostra tutta la consapevolezza acquisita negli anni, con una lettera molto profonda dedicata non solo a se stessa ma anche alle "anime delicate" come lei.

42 anni e sentirli tutti, si suol dire. E lo stesso vale per Arisa che qualche giorno fa ha compiuto 42 anni. Anni che porta benissimo esteriormente e che pare invece averli interiorizzati in termini di esperienza saggezza, fra gli alti e bassi che la vita regala. Ne è testimone la lettera piena di amore e consapevolezza che ha condiviso sui social in occasione del suo compleanno. La cantante, come possiamo vedere dal suo post su Instagram, ha scelto di spegnere le candeline in riva al mare, circondata dalle persone a lei più care e dal suo nuovo fidanzato, Walter Ricci.

"42 anni. Ci penso e sorrido, con il cuore che batte un po’ più forte. Non avrei mai immaginato che questo viaggio, fatto di sogni e fragilità, mi avrebbe portata fin qui. Da bambina credevo che a quest’età avrei capito tutto, che sarei stata invincibile, e invece ho scoperto che la bellezza sta proprio nelle crepe, nelle imperfezioni che raccontano la nostra storia."

E aggiunge:

"Sono una donna che ha conosciuto le ombre e la luce, che ha inciampato mille volte nei propri dubbi, ma che ha sempre trovato la forza di rialzarsi, anche quando sembrava impossibile."

Parole che sembrano riflettere le sue esperienze passate, soprattutto in amore, che l’hanno ferita ma allo stesso tempo resa più forte, non solo nella vita privata ma anche in quella professionale.

"Ci sono stati momenti in cui avrei voluto fermarmi, chiudere gli occhi e smettere di sentire. Ma poi ho capito che è proprio attraverso quelle difficoltà che sono diventata la donna che sono oggi: fragile, sì, ma anche forte nella sua fragilità. E soprattutto capace di amare, di sperare, di credere nei buoni sentimenti."

Arisa conclude con un messaggio diretto e colmo di speranza:

"A tutte le anime delicate là fuori, a chi si sente imperfetto e fuori posto, voglio dire: non abbiate paura di essere voi stessi. Ogni cicatrice, ogni sorriso, ogni lacrima ha un valore immenso. Non arrendetevi mai nella ricerca della vostra verità, perché è lì, nascosta tra le pieghe del vostro cuore, pronta a fiorire."

Arisa è stata spesso criticata per il suo approccio "fanciullesco" e leggero alla vita, ma ha sempre espresso i suoi sentimenti con estrema trasparenza. Anche se a volte fraintesa, non ha mai nascosto le sue emozioni. L'amore è sempre stato al centro delle sue insicurezze, ma non ha mai smesso di crederci, nonostante tutto. In una precedente intervista, aveva detto:

"Dovrei vivere l'amore con cautela, trovare qualcuno che mi faccia sentire bene nella mia pelle."

Per il suo compleanno, Arisa ha voluto condividere questa lettera non solo per sé, ma anche per tutte quelle persone che, come lei, hanno un animo delicato e un cuore pieno di speranza:

"Buon compleanno a me, e a chiunque non smetta di sognare, di lottare, di vivere con tutto il cuore. Perché la vita è un viaggio meraviglioso, e vale la pena percorrerlo fino in fondo. 💜"