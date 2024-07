Ariete criticata sui social dagli haters: «Femminilità sottozero»

G iovane, fuori dai soliti schemi e perfettamente a suo agio con se stessa: Ariete è una giovane promessa della musica italiana che viene spesso presa di mira dalla rete per la sua mancanza di femminilità. La sua risposta da manuale? «Io me ne frego».

Ariete, all'anagrafe Arianna Del Giaccio, è senza dubbio una delle giovani voci più interessanti del panorama musicale contemporaneo. Look casual, sguardo diretto, voce ben definita: Ariete viene spesso definita la cantastorie della Gen Z, un’artista figlia della pandemia sotto certi punti di vista, perché esplosa nell’estate 2021 con il brano L’Ultima Notte, colonna sonora della serie cult di Netflix Summertime. Ora Ariete è però nel mirino degli haters, ecco perché.

La storia di Ariete

Decisa a non volersi uniformare allo scenario del pop femminile, Ariete mette nei suoi brani parti di vita vissuta ed esperienze personali come fossero diari, luoghi segreti in cui i giovani possono facilmente identificarsi. Alle spalle una storia familiare complessa, con un fratello che ha avuto seri problemi di salute prima di capire di essere transgender e giungere alla decisione di intraprendere un percorso di transizione.

Andata via di casa a soli 18 anni in pieno Covid, mentre i suoi genitori si separavano, Ariete si è costruita la sua vita un pezzetto alla volta e oggi raccoglie i frutti del suo lavoro, con una popolarità cresciuta anche grazie alla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Mare di Guai.

Da sempre lontana da qualsiasi cliché, Ariete è spesso stata criticata per le sue scelte di look: proprio qualche giorno fa è stata presa di mira dagli haters per via di alcune foto condivise sul suo profilo Instagram mentre si trovava in vacanza a Ponza. Ospite per qualche giorno della splendida isola romana, Ariete ha trascorso le sue giornate in compagnia degli amici, prima di ripartire per Brescia con il suo tour La Notte D'Estate.

Felpa, camicia e bermuda, con l’immancabile basket cap, Ariete ha scelto dei look che la rispecchiassero e la facessero sentire comoda, ma il responso degli utenti della rete è stato implacabile: «Femminilità sottozero» hanno infatti commentato in molti, notando come i look scelti dalla cantante abbiano un sapore molto androgino.

Tanti altri però hanno ribadito che Ariete piace proprio così com’è e non vedono l’ora di vederla live ai suoi concerti.

Ariete e gli haters

Non è la prima volta che Ariete è vittima di body shaming: già tempo fa, dopo aver pubblicato un video su TikTok, era stata presa di mira per il suo seno e una ragazza su X aveva commentato «Ma che hanno passato le tette di Ariete?”. In quel caso la risposta della cantante non si era fatta attendere e aveva ribattuto «Io me ne frego. Però, se al posto di questa Arianna ce ne fosse una insicura, con problemi di ansia e accettazione, sarei stata male per settimane, mesi».

Ma se Ariete riesce a fregarsene delle critiche social degli haters, lo stesso non si può dire di chi non ha la sua stessa forza e il pensiero va subito a suo fratello: «Penso che mio fratello ci sarebbe rimasto di merd*, ne avrebbe sofferto moltissimo. Sono stata educata alla sensibilità, mi rendo conto che non tutti hanno avuto questa fortuna. Se non parliamo la stessa lingua non posso nemmeno attaccarti: capito?».

La cantautrice non ha mai nascosto di avere una personalità anticonformista, fluida, frutto anche delle esperienze passate. In un’intervista dello scorso settembre rilasciata a Vanity Fair, Ariete aveva rivelato alcuni dettagli della sua vita privata e di quella famiglia lasciata senza rimorsi, perché non ha «un rapporto esagerato».

I suoi look sono quindi perfettamente in linea con il suo essere anticonformista e lontana dalle etichette: sempre nell’intervista a Vanity Fair, interrogata sullo stato dell’inclusività nel mondo della musica attuale, Ariete aveva dichiarato che sì, il mondo della musica oggi è più inclusivo ma che «alcuni retaggi sono duri a morire: i personaggi maschili sono considerati più forti, quelli femminili è meglio che si esibiscano con i tacchi a spillo e i vestitini», facendo subito capire di non sentirsi rappresentata da questa immagine femminile.

Ariete ama spesso definirsi una sopravvissuta al caos e ha rivelato di aver provato la terapia psicologica per risolvere alcuni problemi di salute mentale: «L’ho cominciata però l’ho anche interrotta poco dopo, tipo nell’arco di tre mesi, perché mi sembrava di non portare a casa nessuno tipo di risposte. Forse ho sbagliato, è che avrei voluto qualcuno che mi avesse detto: “Calma. Il tuo problema è questo, parliamone”» ha raccontato la giovane cantante.