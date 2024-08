Annalisa vuole prendersi una pausa: “Ho bisogno di riprendere fiato”

L a cantante savonese Annalisa, dopo un 2023 costellato di successo ed emozioni, sente la necessità di ricaricare le energie e prendersi una pausa dai riflettori.

"Ho bisogno di una pausa". Ha esordito così recentemente la cantante Annalisa: un’affermazione che potrebbe aver allarmato i suoi fan, ma che in realtà nasconde un bisogno un significato ben più profondo. Dopo gli ultimi due anni di successo, pieni di tormentoni e hit che hanno scalato le classifiche, Annalisa ha rivelato in un'intervista a Novella 2000 di voler prendersi un momento di pausa. Una pausa da dedicare completamente agli affetti più cari. Nonostante la presenza costante dei suoi genitori, amici e del marito, che la sostengono anche nei momenti più impegnativi, Annalisa sente la necessità di fermarsi per rifiatare.

L’anno appena trascorso è stato intenso, ricco di emozioni forti, e ora Annalisa desidera un po’ di tranquillità. Il suo sogno è tornare nel paesino dove è cresciuta, Carcare, in provincia di Savona, per riscoprire quella semplicità che tanto le manca. Vuole essere, anche solo per una settimana, semplicemente Annalisa. Immagina di camminare per le stradine del paese, di vestirsi in modo semplice senza preoccuparsi dell’apparenza, di svegliarsi al mattino e fare colazione al bar o magari prendere un aperitivo con gli amici di sempre. Sono piccoli gesti, comuni per tanti, ma che per lei, sono diventati un lusso raro.

“Ogni volta che torno è bello: siamo legati, lì sono solo “Annalisa” e basta, faccio cose di tutti i giorni, come andare al bar e fare aperitivo con loro, andare a prendere il caffè vestita male, in totale serenità… a nessuno, lì, frega niente di me, ed è appagante”

Annalisa ha voluto rassicurare i suoi fan: la pausa durerà solo una settimana, giusto il tempo di ricaricare le batterie e tornare con più energia di prima. E sa che Carcare la accoglierà con lo stesso affetto di sempre, come ha fatto lo scorso dicembre, quando le ha conferito le chiavi della città, un riconoscimento speciale per il suo impegno e talento, che hanno brillato a livello nazionale e internazionale.