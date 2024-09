Angelina Jolie fortemente criticata in occasione del Festival del Cinema di Venezia

A ngelina Jolie è stata molto criticata al suo arrivo a Venezia per via del suo look. A lei interessa una cosa sola: la sua interpretazione di Maria Callas. "Non voglio deludere i fan della Callas"

Venezia è in fermento per la Biennale e i social non sono da meno. Tra le notizie che stanno facendo il giro del web, spicca l’arrivo di Angelina Jolie sul red carpet in una sorprendente versione bionda. Un cambio di look che ha sorpreso molti, suscitando reazioni contrastanti. Il nuovo colore di capelli dell'attrice, molto diverso dal suo classico castano scuro, ha alimentato discussioni e critiche sui social. Il suo hair stylist, Massimo Serini, ha rivelato a Vanity Fair che la trasformazione è stata un processo lungo e segreto, durato ben un anno e mezzo.

“Abbiamo schiarito i capelli in un anno e mezzo, ci incontravamo in location segrete,” ha dichiarato Serini.

Il look biondo di Angelina contrasta nettamente con quello che sfoggia nel film presentato al Festival del Cinema di Venezia, dove interpreta la leggendaria Maria Callas nel biopic diretto da Pablo Larraín. L'interpretazione di Angelina Jolie ha ricevuto sia lodi che critiche, ma sui social la discussione sembra concentrarsi maggiormente sul suo nuovo colore di capelli.

Abituati a vederla con tonalità più scure, molti utenti hanno criticato la sua scelta di diventare bionda. Alcuni commenti sui social dicono di lei:

“Sembra la brutta copia di Cameron Diaz.”

“Quel colore la invecchia.”

Oltre ai capelli, anche l'outfit di Angelina ha fatto parlare di sé. Per l'occasione, ha scelto un abito drappeggiato nude abbinato a un coprispalle in pelliccia, un look che alcuni utenti hanno trovato fuori luogo per la calda fine di agosto veneziana:

“35 gradi a Venezia con la pelliccia, ci vuole coraggio.”

“Ma chi l’ha vestita non ha guardato le previsioni?!”

Le critiche non si sono fermate qui. Alcuni hanno criticato gli eccessivi interventi estetici dell'attrice, mentre altri hanno commentato la sua magrezza, con osservazioni a cui Angelina probabilmente è ormai abituata:

“Connotati fisici cambiati… non la riconosciamo!”

“Maria Callas non era rifatta come te, non hai comunque la sua eleganza.”

Angelina Jolie non ha ancora risposto alle critiche, come suo solito, preferendo concentrarsi sulla sua interpretazione di Maria Callas. In un’intervista, ha dichiarato:

“​​Sono più preoccupata di deludere chi ha sempre amato Maria Callas. Non volevo tradire questa donna e la sua memoria.”

E ha aggiunto:

“Il mio timore è sapere se sono stata abbastanza brava da non deludere i fan di Maria Callas.”