Andrea Delogu attaccata dagli haters: “Sei troppo vecchia per lui” e lei risponde a tono

A ndrea Delogu criticata per la differenza d'età con il fidanzato, ma lei non rimane in silenzio e risponde a tono agli haters.

Negli ultimi giorni, Andrea Delogu ha dovuto affrontare ancora una volta l'odio gratuito degli haters. Le critiche sono esplose dopo che Eva3000 ha pubblicato una foto di Andrea insieme al fidanzato Luigi Bruno. Lo scatto, che li ritrae felici e innamorati al concerto dei Coldplay, avrebbe dovuto semplicemente celebrare una coppia innamorata, ma ha invece scatenato una valanga di commenti negativi. Tra questi:

"Non sta con te per amore, i ragazzi di oggi cercano una figura materna e non una fidanzata"

"Attenta che poi finisce, vedrai che ti lascia"

"Sembrate mamma e figlio"

Questi sono solo alcuni dei tanti commenti ricevuti. Il motivo? La differenza di età tra Andrea Delogu e Luigi Bruno, che è di 16 anni, è considerata "fuori dal normale" da alcuni haters. Tuttavia, questa differenza non ha mai influenzato negativamente la loro relazione, anzi. Andrea infatti non è rimasta in silenzio di fronte a tali commenti. Ha risposto a tono a chi l'ha accusata di avere una parentela con il fidanzato a causa dell'età, dichiarando:

"Ma lei ha questi atteggiamenti con suo figlio oppure suo padre ha avuto questi atteggiamenti nei suoi confronti? La sua mente vede una parentela in un'immagine sicuramente romantica ma evidentemente 'carnale'."

Già in passato, Andrea aveva difeso la sua relazione, sottolineando come per lei l’età non fosse mai stata un problema. Con Luigi si è sempre sentita a suo agio e non ha mai percepito il peso della differenza di età.

"A me non pesa, pesa agli altri", ha dichiarato Andrea.

In un’intervista a Eva3000, parlando del fidanzato, aveva detto:

"Mi ha corteggiata e affascinata con la sfacciataggine della sua giovinezza, e con lui ho capito che la vita non si ferma a 40 anni."

E ancora:

"I miei coetanei single non mi avevano trasmesso la stessa libertà di pensiero di Luigi. Mi approcciavano pretendendo subito relazioni serie, senza quasi conoscermi. E questo mi terrorizzava."

A sostenerla sui social tante persone che fanno inoltre notare come questo accanirsi contro una donna che ha una relazione con un uomo più giovane, non accada nello scenario in cui è l'uomo a stare con una donna più giovane.