L’ex pop-star Alizée bullizzata sui social:”Sei vecchia e pelata ora”

La popstar francese Alizée, famosa negli anni '90 per le sue hit "Moi Lolita" e "J’en ai marre", oggi ha 39 anni e vive lontano dai riflettori che l'hanno resa celebre. Ora madre quasi a tempo pieno di due figlie e moglie del ballerino Grégoire Lyonnet, Alizée dedica meno tempo alla musica, esibendosi solo occasionalmente e preferendo concentrarsi sulla sua famiglia.

Le critiche a Alizée

Recentemente, il suo live al Kermesse Festival in Francia è diventato virale, attirando centinaia di fan nostalgici desiderosi di riascoltare le sue famose hit. Tuttavia, durante la performance della celebre "J’en ai marre", alcuni haters hanno iniziato a criticare le sue capacità canore, sostenendo che non siano più quelle di un tempo. Purtroppo, gli insulti non si sono limitati alla sua voce: Alizée è stata anche vittima di bodyshaming, con commenti denigratori sul suo aspetto fisico. Alcuni degli insulti ai video diventati virali su TikTok riportano frasi come:

"È vecchia e pelata, che le è successo?!"

"Ha la stessa età di Lana del Rey ma sembra sua nonna."

Alizée: ma c'è anche chi la difende

Fortunatamente, molti fan la difendono, ricordando con affetto il segno indelebile che ha lasciato nei loro cuori negli anni '90 con la sua voce inconfondibile e il suo stile unico. I fans di Alizée sottolineano quanto sia ingiusto giudicare una persona solo per il suo aspetto fisico che come quello di tutti, con gli anni cambia, e quanto sia importante ricordare il talento e l'impatto che ha avuto a quei tempi.

“Scommetto che molti haters di oggi erano suoi fans un tempo, che pena”

"Prima la osannavate e ora che è invecchiata la insultate. Pagliacci, voglio proprio vedere come arriverete voi alla sua età."

Da parte sua, Alizée non ha commentato gli attacchi e continua a mostrarsi serena sui social, condividendo momenti di vita in famiglia e viaggi estivi, lontana dalle polemiche che circolano online.