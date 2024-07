Alivia D’Andrea, l’influencer contro il trend del glow up: “Mi ha rovinato la vita”

L 'influencer americana Alivia D'Andrea svela l'altra faccia dei glow up online: un percorso difficile che le ha rovinato la vita anziché renderla felice.

Alivia D’Andrea è una influencer americana che racconta in un vlog su Youtube il suo percorso di glow up durato 6 anni. Un percorso lungo, vissuto tra alti e bassi dove a prevalere erano i bassi, e sempre più profondi.

ALIVIA E IL SUO GLOW UP

Tutto è iniziato con un rifiuto amoroso che l’ha portata a pensare che il problema fosse in lei e l’ha spinta a cercare soluzioni in un fantomatico percorso di trasformazione fisica. Un percorso che lei ha documentato diligentemente in vlogs che pubblicava su Youtube ma al raggiungimento dell’apice di questo percorso tanto sofferto, si è accorta di quanto infelice, insicura, fragile fosse internamente. Si sentiva prigioniera di se stessa. A quel punto Alivia decise di mettere insieme i video e raccontare tutta la verità dietro al famoso glow up che tanto voleva raggiungere. Sui social è molto facile trovare video di glow up, dove per la maggior parte delle volte viene mostrato un prima e un dopo la dieta, ma pochi raccontano l’altra faccia della medaglia.

Ed ecco che in 25 minuti scarsi di video Alivia ci catapulta nel suo percorso fatto di pianti, allenamenti estenuanti, diete, abbuffate, sensi di colpa e rabbia. E quando i risultati tanto attesi sembrano non arrivare, mostra alcuni commenti su Youtube di persone che stavano letteralmente perdendo la pazienza a furia di aspettare questa trasformazione:

“Quanto ci metti a trasformarti?”

“Qui sembra tutto come prima, non stai facendo abbastanza.”

“Mi piacciono i tuoi video ma davvero ci stai mettendo una vita a mostrare questo glow up”

A quel punto Alivia si sente sprofondare, racconta di non aver mai sentito così tanta delusione verso se stessa come in quel momento e che piuttosto che mollare e fallire del tutto, avrebbe preferito morire.

Da quel momento in poi il glow up è diventato una vera ossessione e più si avvicinava al suo obiettivo e più le insicurezze in lei crescevano. Vecchi pattern tossici e negativi avevano ormai dominato la sua mente, fino a farla crollare psicologicamente quando si rese conto che nemmeno da magra si sentiva felice e appagata. Il problema iniziale non era andato via, era peggiorato. Raggiungere la forma fisica desiderata l’aveva solo resa schiava di se stessa perché al comunicare pubblicamente che finalmente era riuscita nel suo glow up, sentiva il peso delle aspettative della gente.

Nel video, Alivia trasmette un messaggio fondamentale: diffidare dai glow up mostrati in rete. Ogni persona ha bisogno del tempo necessario per sanare le ferite interne. Accettarsi è solo una fase di questo percorso, un percorso talvolta tortuoso ma che vale la pena intraprendere.

IL VLOG DI ALIVIA