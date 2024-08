Alice D’Amato, vince l’oro alle Olimpiadi: “Papà questo è per te”

A lice D'Amato, la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 tra la perdita del padre e l'infortunio della sorella

La vittoria di Alice d’Amato alle Olimpiadi di Parigi 2024 rappresenta molto più di un trionfo sportivo; è una storia di coraggio, determinazione e amore. Alice, a 27 anni, ha conquistato la medaglia d’oro sulla trave e l’argento nell’all around della ginnastica artistica, posizionandosi un gradino più in alto persino dell’imbattibile Simone Biles. La stessa Biles che alla premiazione riconoscendo il valore di Alice si è inginocchiata come gesto di ammirazione. Questo trionfo è un omaggio alla sua passione per la ginnastica artistica e alle persone che l'hanno supportata lungo il cammino verso il successo.

La dedica di Alice va alla sua famiglia, in particolare alla sorella gemella, che sta affrontando una difficile riabilitazione dopo essersi rotta il crociato - il terzo infortunio in meno di 2 anni - e al padre, vigile del fuoco, scomparso nel 2022. Con commozione, Alice ha detto post-gara:

"Il mio pensiero più grande va al mio papà che sicuramente credo che da Lassù abbia fatto tantissimo per me e continuerà a farlo. E poi a mia sorella e alla mia famiglia che mi ha supportato in tutti questi anni, soprattutto nel momento più doloroso".

Alice e Asia, gemelle e compagne di vita e di sogni, hanno iniziato il loro percorso nella ginnastica artistica a soli 10 anni a Brescia, la loro città natale. I loro genitori, Massimo ed Elena, sono sempre stati al loro fianco, non perdendo mai un allenamento e offrendo un sostegno incondizionato. La malattia e la perdita del padre è stata una prova durissima per la famiglia, ma anche un momento di grande coesione.

Durante la cerimonia di premiazione, mentre Alice riceveva la sua medaglia d'oro, Asia ha condiviso su Instagram un messaggio pieno di emozione:

"Io non ho più parole… cosa hai fatto sorellina mia".

Ha poi aggiunto il pensiero più toccante:

"Ce l’hai, ce l’abbiamo fatta…MAMMA e sicuramente anche PAPÀ sono e saranno sempre fieri di te e di noi!!"