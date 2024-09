Adele si prenderà una pausa molto lunga dalla musica: il web non è d’accordo e la critica

L a cantante britannica Adele vuole prendersi una pausa piuttosto lunga dalla scena. Il web però la critica e non accetta la sua decisione.

Il diritto al riposo, un lusso che spesso non ci concediamo ma ne abbiamo bisogno tutti, inclusa Adele. La cantante lo ha rivelato con la voce tremante davanti a oltre 80mila persone durante il residency show a Monaco lo scorso agosto.

"Ho passato gli ultimi sette anni a ricostruirmi una vita e ora voglio godermela. Mi mancherete tantissimo," ha dichiarato.

Già a luglio, in un'intervista all'emittente radiofonica ZDF, Adele aveva confessato di sentirsi "a serbatoio vuoto" e di non voler intraprendere nuovi progetti musicali. Ha annunciato l'intenzione di prendersi una lunga pausa dalla scena musicale, con le ultime date previste nei weekend dal 25 ottobre al 23 novembre, prima di mettere in pausa la sua carriera.

"Sul palco non mi sento a mio agio, lo so bene, ma sono davvero brava, cazzo. E mi sono divertita moltissimo a esibirmi per quasi tre anni, il periodo più lungo di concerti che abbia mai fatto, e probabilmente il più lungo che farò mai."

Adele ha espresso la sua gratitudine per le emozioni vissute durante questi tre intensi anni di tournée. Ha accennato però una certa stanchezza che la spinge a prendersi una pausa:

"Dopo Las Vegas, non vi vedrò per un periodo incredibilmente lungo. Vi terrò nel mio cuore durante questa pausa e ripenserò a questi concerti e a tutti quelli che ho fatto negli ultimi tre anni. È stato meraviglioso, ma ho solo bisogno di riposare."

Le ragioni dietro questa decisione sono personali. Dopo la nascita del suo primo figlio Angelo, ora undicenne, Adele ha lasciato intendere di desiderare un secondo figlio con il compagno Rich Paul. E chissà, magari anche un matrimonio. Insomma, la cantante britannica sembra pronta a rallentare i ritmi frenetici da popstar, e a godersi la vita familiare insieme ai suoi cari. Molti sui social però hanno criticato la sua scelta. Numerosi i commenti in cui le augurano che al suo ritorno nessuno voglia più vederla, sostenendo che "non si debbano abbandonare così quelli che l'hanno resa famosa."

I commenti negativi contro la pausa annunciata sono stati numerosi, come se spettasse ai fan decidere cosa la cantante debba fare della propria vita:

"Solo un inglese spocchioso come lei può fare e dire certe cose, si meriterebbe di non avere più seguito in futuro, così finirà a fare concerti anche alla sagra dei fiori di zucca!"

"Hai bisogno di riposare?! Ma fammi il piacere!"