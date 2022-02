Linguaggio inclusivo

Dai pronomi utilizzati su Instagram fino alla lettera schwa (ə), oggi terreno di petizioni e dibattiti, passando per gli acronimi utilizzati per definire gruppi di persone che fino a poco tempo fa non trovavano parole per loro.

Oggi, il nostro linguaggio si sta arricchendo di tutte le meravigliose sfumature che compongono l'umanità, spezzando quelle dicotomie che da secoli hanno dato forma a pensieri, comportamenti e, per l'appunto, anche ai linguaggi.

Non più solo uomo/donna quindi, non più solo bianco/nero: in mezzo c'è tantissima bellezza che finalmente trova parole, simboli, lettere a definirla.