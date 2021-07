10 viaggi estivi a cui non puoi assolutamente rinunciare

L’estate è la stagione delle vacanze. Mare, montagna o itinerario culturale? Insomma, quest’anno non sai proprio deciderti. Scopriamo insieme quali sono le mete che devi tenere d’occhio per rilassarti e scoprire un angolo di mondo che, magari, ti sei persa

I viaggi estivi sono la tua passione. Ogni anno, però, è la stessa storia. Non sai scegliere. Vorresti andare in montagna, poi al mare… ma anche una città d’arte non sarebbe male! Il tuo desiderio è quello di girare il mondo, ma le vacanze estive devono anche rappresentare l’occasione giusta per riposarsi, per staccare dalla routine quotidiana che rincorri a fatica durante l’anno.

Tuttavia, devi ricordarti che una vacanza al mare non dev’essere solo spiaggia e aperitivi. E lo stesso vale per la montagna e per gli itinerari culturali. Prima di scegliere, dai un’occhiata alle nostre proposte. Ce n’è per tutti i gusti: mare, montagna, città d’arte, Italia ed estero!

Isole Eolie

Estate significa mare. Mare significa spiaggia. Se ti piacciono le vacanze classiche, allora non puoi fare a meno di considerare le Isole Eolie. Si trovano a nord della Sicilia, sono di origine vulcanica e possono essere raggiunte in traghetto da Palermo, Messina, Napoli e Milazzo. Lipari è l’isola principale ma merita di essere visto tutto l’arcipelago, anche nelle sue parti minori. Immancabile una visita a Salina, Stromboli e Vulcano ma anche a Panarea e Filicudi. Se ami la pace e i panorami mozzafiato, allora devi prevedere un passaggio per Alicudi.

Toscana

La Toscana è la meta giusta se sei un’eterna indecisa. Qui puoi trovare il mare, la montagna e le città d’arte. Oltre alla cucina tradizionale squisita che non è un particolare da trascurare. Qui, si respira Medioevo e Rinascimento tra Volterra, San Gimignano, Lucca, Pisa, Siena e Firenze. Se sei una camminatrice, allora la Maremma è la soluzione che fa per te, con il meraviglioso percorso di trekking sulla Via degli Dei. In Toscana, non manca il mare e le spiagge dorate.

Salento

È la vacanza estive per eccellenza, arricchita dallo splendido mare ma anche dai paesaggi in stile barocco offerti dalle città principali. Se decidi di recarti in Puglia, allora non puoi non programmare una visita a Lecce. Per un pizzico di tranquillità in più, scegli di alloggiare nell’entroterra e spostati in auto per raggiungere i centri più importanti. Devi sapere in anticipo che sarai in ottima e numerosa compagnia, quindi valuta in base al tipo di vacanza che ami di più.

Sud Sardegna

È la scelta per te vuoi unire mare e turismo culturale. La tua meta principale può essere Cagliari, dalla quale puoi muoverti per scoprire alcuni angoli nascosti del sud della Sardegna. Il mare è certamente l’elemento principale ma è ampio e variegato. L’Isola di San Pietro – che ospita la splendida Carloforte – offre uno scenario completamente diverso dalle spiagge del Poetto. Inoltre, puoi anche degustare dell’ottimo tonno fresco.

Alto Adige

Sì, hai capito bene. Alto Adige. È la vacanza perfetta se non conosci la montagna poiché te la farà amare al primo panorama. L’estate è infatti il momento giusto per scoprire le Dolomiti e la Val Venosta, in inverno non percorribili con le sole scarpe a causa dei tanti centimetri di neve. Non perdere, poi, Bolzano, che saprà conquistarti tra monumenti incredibili e buona cucina.

Croazia

È diventata una meta di gran moda ma la Croazia merita di essere vista. È facile da raggiungere e relativamente vicina, oltre a offrire una lunga costa di spiagge dorate e mare cristallino. Dubrovnik e Spalato sono i punti di riferimento principali, anche se assediate dal turismo estivo, ma la sola costa rocciosa è uno spettacolo da non perdere. È anche vantaggiosa in termini economici e non sarà difficile trovare un albergo nei pressi dei luoghi d’interesse più importanti.

Andalusia

Siviglia, Cordoba, Granada e Malaga. Il sud della Spagna è davvero tutto da scoprire. Qui puoi trovare un mix incredibile di culture diverse (araba, ebraica e spagnola) ma puoi anche raggiungere le spiagge più belle tra la Costa del Sol e la Costa della Luz. Se ti piace l’avventura, allora avrai bisogno di un’auto per spostarti con più facilità e scoprire gli angoli più nascosti.

Portogallo

Se hai scelto l’Andalusia, o anche se parti da qualsiasi altra parte del mondo, allora non puoi non organizzare una piccola vacanza in Portogallo. Se cerchi il mare, allora la costa dell’Algarve è quello che fa al caso tuo. Non mancano le grandi città, come Lisbona e l’affascinante Porto, ma anche il buon pesce da gustare sulla spiaggia. Se vuoi spostarti con maggiore facilità, ti è davvero necessaria l’auto. Per le città, anche per Coimbra, sono sufficienti i mezzi pubblici.

Corfù

Corfù chiama mare. Se questa è la meta che hai deciso per il tuo viaggio estivo, allora non puoi rinunciare a quest’isola così particolare del Mediterraneo, molto vicina alla nostra Puglia e alla Grecia. Allo stesso modo, meritano le altre isole dello Ionio, per l’ambientazione e per il mare cristallino. I nomi evocano i libri scolastici (è da qui che è nato tutto), ma vale la pena organizzare un bell’itinerario a Zacinto, Itaca, Cefalonia, Paxos e Leucade.

Lituania, Lettonia ed Estonia

Le tre sorelle sono accomunate da un unico grande particolare: possono offrirti il viaggio on the road più avventuroso della tua vita. Hanno le città da non perdere – come le tre capitali Vilnius, Riga e Tallinn – e (ebbene sì) c’è anche il mare, con le spiagge di Jurmala e Neringa. La cucina, poi: quella ti stupirà!