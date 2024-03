Webboh Awards 2024: ecco i migliori creator dell’anno per la Gen Z

G iunti alla quinta edizione, i Webboh Awards sono ormai considerati gli Oscar dei creator digitali. I numeri sono da record: quest'anno sono stati raccolti ben 8 milioni di voti! Qui le foto dell'evento che ha proclamato i migliori creator dell'anno per la Generazione Z con tutti i nomi dei vincitori

Webboh, la prima community dedicata alla Gen Z, ha celebrato i talenti più amati dal proprio pubblico durante gli attesissimi Webboh Awards 2024. Giunto alla quinta edizione, l’evento dedicato ai migliori creator italiani, ha superato tutte le aspettative: 8 milioni di voti online in meno di 3 settimane per decretare i vincitori, scelti tra gli oltre 150 candidati, divisi in 16 categorie. Un’esclusiva serata con tutti i top protagonisti e idoli della Gen Z, che si è svolta al Fabrique di Milano, ed è stata trasmessa in diretta streaming.

Webboh Awards 2024: L’EVENTO LIVE

Durante la serata del 6 marzo si è svolta la cerimonia di premiazione, condotta dall’attrice e conduttrice televisiva e radiofonica Mariasole Pollio insieme al conduttore e creator comico Gabriele Vagnato: un evento ricco di sorprese dentro e fuori dal palco, tra performance, photocall, corner esperienziali e sketch irresistibili. Tra i partecipanti, immancabili i top creator italiani e tanti ospiti VIP, tra cui Gerry Scotti, in collegamento video, che ha annunciato il vincitore della categoria Top Creator.

Tra gli special guest anche i cantanti protagonisti del Festival di Sanremo che si sono esibiti con i brani portati alla 74a edizione: i Ricchi e Poveri con la nuova Ma non per tutta la vita, oltre all’immortale Sarà perché ti amo, La Sad, con Autodistruttivo, e i BNKR44 con Ma che idea e Governo Punk.



1/11

Rita QueenJ

2/11

I Ricchi e Poveri

3/11

Webboh Awards 2024 – l’evento

4/11

Gianmarco Zagato

5/11

LaSad

6/11

Giulio Pasqui, ,CEO & Chief Content Officer di Webboh

7/11

Arienne Makeup

8/11

Federica Scagnetti

9/11

BNKR44

10/11

Dany Cabras

11/11

Danila Cerrato, Digital Marketing Director Mondadori Media, e Giulio Pasqui

PREV

NEXT

GLI AWARDS SUI SOCIAL

L’evento ha riscontrato un grande successo di pubblico anche sui social, che si è andato a sommare al ragguardevole riscontro ottenuto online durante la fase delle votazioni.

I post, le stories e i video pubblicati online da Webboh, e dai creator coinvolti, insieme alla diretta streaming su Instagram e YouTube, hanno raggiunto risultati straordinari in termini di reach: in totale i contenuti legati ai Webboh Awards 2024 hanno raggiunto oltre 40 milioni di persone su tutte le piattaforme social. Numeri che testimoniano sia la forte connessione tra Webboh e il suo pubblico, sia l’enorme potenziale di crescita della sua community.

WEBBOH AWARDS 2024

Gli oltre 150 creator candidati alle premiazioni sono stati selezionati da Webboh in base ai contenuti pubblicati, alla varietà di proposte social e alla crescita dei follower negli ultimi dodici mesi. 16 le categorie di premiazione: Best TikTok creator, Best youtuber, Best streamer, Best Comedy Creator Male/Female, Couple of the Year, Drama Legend, Best food Creator, Revelation of the Year, Best value, Best Teen Idol Male/Female, Out of Drama, Best Fashion Creator, Best Beauty Creator e Best Meme.

Tra le novità di quest’anno: lo sdoppiamento della categoria Best Creator Comedy e la premiazione del creator dell’anno, scelto dagli oltre 150 candidati all’interno delle 16 categorie.

Webboh Awards 2024: I PREMI

Best Tiktok Creator – Alice Perego: creator milanese classe 2003, conta 1,5 milioni di follower su TikTok, 510 mila su Instagram, quasi 280 mila su YouTube. Sui social racconta la propria vita e veicola trend virali.

Best YouTuber – Gianmarco Zagato: content creator ormai affermato da 8 anni, Gianmarco ha 2,1 milioni di iscritti sul canale YouTube, 1,9 milioni di follower su TikTok e 772 mila su Instagram . Sui social racconta con ironia la propria vita e affronta con grande serietà misteri, storie horror, fatti di cronaca e ama testare nuovi prodotti.

Best Streamer – Il Rosso: classe 2001. Il suo canale Twitch, con 348 mila follower, è il terzo più seguito in Italia nella categoria Just Chatting (ovvero la categoria che mette un qualsiasi streamer al centro dello spettacolo e gli permette di avere un dialogo diretto con i suoi spettatori).

Revelation of the year – acapodelglobo: Giulia Berettini, giovane content creator, porta sui social il suo mondo fatto di creazioni e ispirazioni. Una vena artistica a cui si unisce una grande passione per le imitazioni. È alla costante ricerca dell’ultimo trend con cui intrattenere la sua fanbase di oltre 2 milioni di utenti.

Best creator comedy male – Dany Cabras: co-conduttore del PrimaFestival di Sanremo di quest’anno, il creator comico sardo intrattiene oltre 5 milioni di follower con sketch incentrati sull’universo familiare.

Best creator comedy female – Rita QueenJ: artista eclettica, cantautrice, ballerina, producer napoletana, sui social si trasforma in comedian per raccontare la sua vita e creare sketch comici. Conta 1,8 milioni di follower su TikTok, 307 mila su Instagram e 227 mila su YouTube.

Best Fashion creator – Federica Scagnetti: creator romana classe 2003, vanta 2,7 milioni di follower su TikTok e 879 mila su Instagram. Racconta la sua vita durante video get ready with me in cui si trucca e mostra i suoi outfit, diversi per ogni occasione.

Best Food creator – 2foodfitlovers: Raffaele Del Piano e Caterina Piccirilli stanno insieme dal 2009 e raccontano sui social le loro due passioni, il cibo e il fitness, con contenuti che fondono innovazione, creatività, ironia, cibo sano e gustoso. Su TikTok hanno 1 milione di follower e su Instagram 675 mila.

Best Meme – Cara con Zeettaa: ha creato un vero e proprio tormentone portando su TikTok, dove vanta oltre 1,7 milioni di follower, un’espressione che usava anche fuori dai social.

Drama Legend – Gaia Bianchi: è una delle più brave a rimanere al centro della scena: qualsiasi cosa faccia è discussa e chiacchierata, seguita da 3,3 milioni di follower su TikTok e 2,2 milioni su Instagram.

Out of Drama – Allydollina: una giovane mamma che racconta la sua vita familiare e lavorativa in modo allegro e spensierato. Su TikTok ha 2,5 milioni di follower e su Instagram oltre 700 mila.

Best Value – Valeria Vedovatti: classe 2003, vanta 1,4 milioni di follower su Instagram, 2,9 milioni su TikTok e 792 mila su YouTube. Condivide le sue giornate cercando di strappare un sorriso a chi la segue e sensibilizza sul tema della DCA (Disturbo Comportamento Alimentare).

Best Beauty Creator – Arienne Makeup: beauty tik toker da oltre 6 milioni di follower, seguita dalle giovani con curiosità interesse e affetto. Arienne, in quanto make up artist, adora condividere make up divertenti, giocosi e accattivanti, sempre accompagnati da un TOV frizzante, ironico e fresco.

Couple of the Year – Luca Campolunghi e Alice Muzza: sui loro profili TikTok, con rispettivamente 2,7 milioni e 1,2 milioni di follower, e sui profili Instagram, con rispettivamente 760 mila e 445 mila, raccontano le loro vite e quella di coppia. Fanno parte della Stardust House.

Best Teen Idol Male – Matteo Robert: i suoi lipsync e i suoi balletti vengono visualizzati centinaia di migliaia di volte da 2,5 milioni di follower su TikTok e 687 mila su Instagram. È conduttore di RDS Next. Fa parte della Stardust House.

Best Teen Idol Female – Lisa Luchetta: conduttrice di RDS Next, racconta la sua vita, che si divide tra lo studio, il mondo social e la Radio . Conta 2,5 milioni di follower su TikTok e 810 mila su Instagram.

Top Creator – AleDellaGiusta: youtuber e content creator che gira l’Italia e l’estero per visitare posti particolari, ma pericolosi e inavvicinabili. I suoi contenuti si distinguono per l’eccellente qualità realizzativa. Il suo canale annovera 973 mila iscritti.

LA CLASSIFICA COMPLETA DEI WEBBOH AWARDS 2024

Best TikTok creator: Alice Perego 16,36%, Mattia Stanga 13,32%, Carlotta Fiasella 12,15% Best youtuber: Gianmarco Zagato 22,36%, Riccardo Dose e Dadda 21,21%, Space Family 17,46% Best streamer: Il Rosso 33,27%, Grenbaud 20,1%, Lollo Lacustre 14,47% Best Comedy Creator Male: Dany Cabras 30,31%, Mattia Stanga 12,94%, Leo Bonni 12,87% Best Comedy Creator Female: Rita QueenJ 24,75%, Chaimaa Cherbal 20,86%, Cecilia Cantarano 13,79% Couple of the Year (quella che vi ha fatto battere di più il cuore): Alice Muzza e Luca Campolunghi 22,04%, iMazzegaro 16,88%, Greta Santarelli e Daniele Riti 14,68% Drama Legend (chi ha scatenato o è stat* di più al centro dei drama): Gaia Bianchi 19,02%, Maria Sofia Federico 15,54%, Vittoria Lazzari 15,16% Best food creator: 2FoodFitLovers 41,16%, Nonna Silvi 11,99%, Benedetta Rossi 11,19% Revelation of the Year: acapodelglobo 27,64%, Anastasiia Pazzeska 15,35%, Sara Esposito 12,39% Best value (chi usa i social per mandare messaggi importanti): Valeria Vedovatti 20,7%, Jenni Serpi 19,54%, Momo e Raissa 16,26% Best Teen Idol Male: Matteo Robert 28,86%, Alberto Tozzi 20,03%, Davide Vavalà 11,29% Best Teen Idol Female: Lisa Luchetta 23,35%, Alice Perego 16,76%, Iris Di Domenico 13,94% Out of Drama (chi si è fatt* notare senza hype, drama o dissing): Allydollina 52,83%, Donato Con Mollica o senza 14,25%, Fraffrog 11,89% Best Fashion Creator: Federica Scagnetti 31,48%, Rachele Santoro 17,83%, Noemi Piunti 14,09% Best Beauty Creator: Arienne Makeup 41,25%, Nicole Pallado 16,61%, Hanna Braids 8,07% Best Meme: Zeetta (Cara) 26,7%, Bela fisica (Angela) 14,45%, Gerry Scotti 11,02% TOP Creator (eletto dai creator candidati): 1 – AleDellaGiusta, 2 – Cooker Girl, 3 – Cecilia Cantarano