Vip vittime di body shaming che hanno deciso di parlarne

C ritiche, insulti, fino anche a minacce. Il motivo? Le forme del proprio corpo. Parliamo di body shaming e dei continui attacchi a cui in molti si è sottoposti "a causa" della propria fisicità. Una piaga che colpisce anche le/i vip e che in molte hanno deciso di denunciare e combattere. Ecco, allora, chi sono alcune delle vip che hanno risposto alle critiche e che tutti dovremmo prendere come esempio.

Se ne parla sempre più spesso, e questo anche grazie alla denuncia di alcune/i vip che ne sono state vittima in prima persona. Parliamo del body shaming, ovvero la cattivissima abitudine o pratica di giudicare e criticare le forme del corpo di una persona, con affermazioni poco gradite e in ogni caso non richieste. Una vera e propria forma di bullismo diffusissima e che, esattamente come qualsiasi altra, oltre a essere a dir poco inaccettabile, va sempre e comunque combattuta. E va fatto pubblicamente, così come pubblici sono i commenti che si ricevono sia dal vivo che sui social, parlandone apertamente.

Una vera e propria “rivolta” contro il body shaming, che sta crescendo sempre di più, imponendosi ogni giorno con maggior forza. E questo anche grazie alla testimonianza di alcuni “insospettabili”. Personaggi famosi che, nonostante il successo (o forse proprio per questo), sono stati o vengono ancora presi di mira dai cosiddetti haters, subendo vergognosi attacchi virtuali e non, ai quali, però, hanno deciso di rispondere direttamente. Portando alla luce questa piaga, parlandone e spronando tutti a combatterla. Vediamo allora, alcune delle paladine che si sono imposte contro il body shaming e da cui tutti dovremmo prendere esempio.

Vanessa Incontrada

Prima modella, poi conduttrice e attrice di successo. Vanessa Incontrada è una delle donne e vip simbolo della battaglia contro il body shaming e questo, suo malgrado, proprio a causa di alcuni episodi che l’hanno vista protagonista di ingiustificati attacchi e critiche al suo fisico. Durante la diretta dei Seat Music Awards 2019, infatti, Vanessa venne messa sotto “accusa” per il suo peso (cambiato in seguito alla maternità avvenuta da poco) con appellativi poco gentili e ripetuti contro le sue “nuove” forme.

Attacchi a cui la Incontrada decise di rispondere, prima sfogandosi tramite i suoi canali social e poi, pubblicamente in una delle trasmissioni della domenica pomeriggio più seguite in Italia. Rivendicando il diritto di ogni donna a essere ciò che è, in ogni periodo della sua vita. Imparando ad amare e accettare i cambiamenti del corpo. Meraviglioso, sempre e comunque.

Gigi Hadid

Segni particolari, bellissima! Eppure questo non è bastato per fermare le dita di chi ha deciso di attaccare tramite social la supermodella Gigi Hadid proprio a causa delle forme del suo corpo. L’accusa? Secondo gli haters la modella non era “abbastanza magra” (chissà poi per cosa).

Vari insulti e affermazioni di body shaming ai quali Gigi ha deciso di replicare rispondendo a tono, direttamente e in prima persona, con un vero e proprio inno alla libertà di essere e piacersi come si è. “Sì, ho seno, ho fianchi, ho un sedere e ho le cosce. I vostri miseri commenti non mi indurranno a voler cambiare il mio corpo”. Ed è un bene che sia così.

Lady Gaga

Una pop star di fama mondiale e un’attrice dal talento più unico che raro. Lady Gaga ha davvero tutti i numeri per essere amata. Un’artista a 360°, poliedrica e dall’eccezionale bravura (celebrata anche con un Oscar per il brano "Shallow", colonna sonora del film “A star is born”). Una donna con tutte le carte in regola, quindi, o forse no. Almeno per chi ha deciso di insultarla per un quasi impercettibile accenno di pancia mostrata durante uno show.

Una cosa del tutto naturale. Ma non per chi ha pensato di esprimere il suo inutile disappunto a riguardo. Una serie di attacchi di body shaming a cui Lady Gaga ha deciso di rispondere con un post sul suo profilo Instagram da vera paladina della body positive e in cui scrisse “Ho sentito che il mio corpo è un argomento di conversazione, quindi volevo dire che sono orgogliosa del mio corpo e tutti dovreste essere orgogliosi del vostro. Non importa chi sei o cosa fai. Potrei darti un milione di ragioni per cui non hai bisogno di soddisfare nessuno o niente per avere successo. Sii inesorabilmente te stesso. Questa è roba da campioni”. Niente di più vero, niente di più forte!

Ashley Graham

Ashley Gram è una delle modelle curvy più famose e richieste nel mercato della moda. Protagonista indiscussa delle passerelle e di servizi fotografici per i più grandi stilisti e brand al mondo. E nonostante ciò vittima costante di attacchi di body shaming verso le sue forme.

Le stesse che in tanti amiamo e che la rendono così naturalmente straordinaria. Insulti ripetuti e ai quali la modella è passata sopra, liquidando i suoi haters e chiunque la pensi allo stesso modo ricordando semplicemente che, ogni segno o forma del corpo di ciascuno, ne racconta la storia, il vissuto, il coraggio e ogni singola vittoria. Un modo elegante per denunciare e mettere a tacere ogni affermazione poco sensata e passare oltre con stile e fierezza.

Chiara Ferragni

Una delle influencer più seguite al mondo, imprenditrice di successo e mamma di due bellissimi bambini, oltre a essere una donna davvero bellissima. Chiara Ferragni, vuoi per il grande successo ottenuto negli anni vuoi per la voglia inarrestabile di alcuni di sfogare la propria insoddisfazione, è stata presa di mira molto spesso sui social da haters di ogni età e sesso. Diventando uno dei soggetti preferiti di insulti e attacchi di body shaming.

Commenti di cattivo gusto su qualsiasi parte del suo corpo e a cui Chiara ha sempre risposto, denunciando apertamente e condannando questi atteggiamenti. Rendendo palese la gravità delle affermazioni subite a tutti i suoi milioni di follower, sensibilizzandoli sull’argomento. Ma sempre mostrando estrema ironia e intelligenza.

Un modo efficacissimo per mettere in luce quanto sia necessario combattere, con ogni mezzo possibile, qualsiasi forma di body shaming. In qualunque luogo venga fatto. E verso chiunque. Una pratica dannosa, violenta e grave. Che deve essere battuta ogni giorno. Per garantire a chiunque di poter vivere e mostrarsi liberamente, orgogliose/i del proprio corpo, in ogni minima e bellissima sfaccettatura.