Vip che si sono schierate (e si battono) per una causa importante

Da Angelina Jolie a Emma Watson, da Sandra Bullock a Natalie Portman, sono tante le celebrities che lottano per cause importanti. Ci sono le femministe come la Watson, da sempre impegnata nella promozione dell'uguaglianza di genere. E le paladine dei diritti umani, come la mitica Angelina Jolie. Ma anche vip che supportano, ogni volta che ce n'è bisogno, le vittime dei disastri naturali. E ancora chi lotta per l'accettazione di sé e chi promuove l'istruzione nei paesi in via di sviluppo. Scopriamo tutte le vip più schierate per una causa importante.

Emma Watson

Femminista molto impegnata, Emma Watson è diventata nel 2014 Ambasciatrice di Buona Volontà, nomina che le è stata conferita dall'UN Women, Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne. Ha partecipato alla campagna #HeforShe, il cui obiettivo è coinvolgere anche gli uomini nella lotta contro la discriminazione femminile.

Nel corso degli anni ha visitato numerosi paesi del mondo per promuovere l'educazione femminile. Ha anche fondato un book club chiamato "Our Shared Selves" dove si discute di parità di genere leggendo libri. Indimenticabile il discorso che, nel 2014, tenne all'Onu sui diritti delle donne. Passato alla storia.

Angelina Jolie

Se c'è una vip molto impegnata contro le ingiustizie, è senz'altro Angelina Jolie. Ambasciatrice delle Nazioni Unite, lotta da sempre per i diritti umani. In 40 anni di impegno ha visitato numerosi campi profughi, portando il proprio sostegno in qualità di inviata speciale dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. A quanto pare fu durante il film "Tomb Raider", girato in Cambogia, che accorgendosi dell'estrema povertà che la circondava, contattò per la prima volta l'UNHCR, l'Agenzia ONU per i Rifugiati.

Non solo, Angelina è anche molto impegnata sul fronte animalista. In Namibia ha creato un santuario di animali dedicato alla cura di elefanti e rinoceronti in difficoltà. Ha lottato contro il bracconaggio illegale, si batte contro l'uso delle pellicce e da sempre fa beneficenza per sostenere associazioni animaliste. Insomma, non solo una delle attrici più famose al mondo ma anche una donna molto combattiva e schierata a favore di cause importantissime.

Sandra Bullock

Molto impegnata sul fronte del volontariato e della beneficenza, Sandra Bullock ha persino ricevuto il premio umanitario "Favorite Humanitarian Award", che viene conferito per l'eccezionale contributo umanitario.

Ha offerto supporto alle vittime dell'uragano Katrina, ha eseguito donazioni importanti durante gli incendi che hanno devastato la California nel 2018. Ha donato un milione di dollari anche a "Medici senza Frontiere" per sostenere Haiti dopo il terribile terremoto del 2010. E nel corso degli anni, non ha mai smesso di offrire supporti economici alle vittime dei disastri naturali.

Natalie Portman

Femminista, attivista per i diritti degli animali, vegana. Natalie Portman è una delle vip più impegnate al mondo. Una delle sue principali battaglie riguarda proprio le donne. Amareggiata per l'esclusione delle registe di sesso femminile dalle ultime premiazioni cinematografiche, lotta affinché vengano riconosciute. Tant'è che agli Academy Awards 2020 si è presentata con un mantello Dior che riportava i nomi ricamati di 10 talentuose registe. Una critica contro l'assenza di donne agli Oscar 2020. E in generale contro l'industria cinematografica, ancora troppo schierata a favore degli uomini.

Non solo. Natalie è molto impegnata anche per i diritti degli animali e dopo una vita da vegetariana, ha scelto di diventare vegana. Collabora con un'organizzazione che sostiene le famiglie povere tramite il microcredito, chiamata Finca, e offre il proprio supporto ad altre organizzazioni impegnate sul fronte dei diritti umani, come Free the Children.

Rihanna

Premiata da Harvard per il suo impegno umanitario, soprattutto nell'ambito dell'istruzione e della salute, Rihanna rientra senz'altro tra le vip che combattono per cause importanti. A proposito di istruzione, la cantante ha creato una borsa di studio destinata a studenti dei college statunitensi provenienti da paesi caraibici. Ha supportato progetti come la "Global Partnership for Education" e il "Global Citizen Project", per rafforzare i sistemi di istruzione nei paesi in difficoltà. Ed è Ambasciatrice Globale dell'Unicef per il diritto all'istruzione. Durante le sue missioni umanitarie, fa spesso visita a scuole situate in vari paesi del mondo.

Molto impegnata anche sul fronte salute. La cantante ha infatti dato vita, nelle Barbados, a un centro di oncologia per la prevenzione e la diagnosi del tumore al seno, e ha finanziato organizzazioni che lottano contro la leucemia. Ha inoltre promosso i test fai da te per l'HIV. E la sua fondazione è riuscita a raccogliere 4,2 milioni di dollari da destinare alle organizzazioni impegnate contro la violenza domestica sulle donne. Senza contare il sostegno a favore del body positive, una lotta che porta avanti da quando è stata attaccata per il suo aspetto fisico.