B ellezze scultoree, pelle perfetta e corpi da fare invidia alle dee greche scolpite nel marmo. Eppure, alcune (tante) vip hanno da tempo deciso di aderire ai canoni della bellezza naturale, mostrandosi senza ritocchi come tutte noi comuni mortali

Riuscire ad accettare i difetti per vivere meglio e fare pace con se stesse. Questo sembra essere il motto di molte vip che non hanno paura di mostrarsi senza Photoshop, al naturale e con tutte le imperfezioni che le rendono meravigliosamente umane.

I difetti fanno parte di tutte noi e parlare di perfezione non ha davvero senso, anche se si tratta dei corpi delle celebrities ai quali ci ispiriamo - spesso - scioccamente. Eppure, la lezione di positività arriva da loro, da quelle che ci appaiono irraggiungibili ma che convivono impefezioni fisiche di ogni genere. Vediamo insieme chi sono.

Chiara Ferragni

Bellissima e sempre perfetta, Chiara Ferragni è una delle tante vip che, invece, ha spesso voluto mostrarsi come una donna normale. "La cellulite ce l'abbiamo quasi tutte", aveva dichiarato durante una delle sue vacanze in Sardegna, mostrando una foto più naturale (e da un'altra prospettiva), nella quale aveva voluto far vedere le imperfezioni della sua pelle.

Non solo. L'influencer cremonese non ha temuto di mostrare i "rotolini" sull'addome a pochi giorni dal parto di Vittoria, chiedendo a gran voce che il corpo delle donne venisse finalmente normalizzato e amato con tutti i difetti che lo rendono speciale.

Vanessa Incontrada

Da tempo, l'attrice e conduttrice spagnola è diventata un'icona del body positivity. I suoi monologhi, qualche volta anche molto duri, hanno invitato tante donne ad accettarsi per quelle che sono. Anche con qualche chilo di troppo e con le rughe che corrono sul viso.

Le foto scattate per Dolce&Gabbana sono state un esempio di coraggio ma anche di maturità. Le sue forme morbide, mostrate con orgoglio, sono state una lezione da imparare per tutte quelle che si vedono inadeguate e che guardano al mondo delle celebrities come a un obiettivo da raggiungere.

Matilda De Angelis

"Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda. Accadono cose paradossali nella vita no? Bene, per me essere un’attrice e lavorare con il volto mangiato dall’acne è una di queste".

Il messaggio di Matilda De Angelis è arrivato forte e chiaro. Non è solo questione di Photoshop. No. Si tratta di avere una profonda consapevolezza di noi stesse, di quelle che siamo e di chi siamo oltre tutti i nostri difetti. Con il volto allisciato da un fotoritocco, l'attrice bolognese non sarebbe quella che oggi conosciamo e amiamo. Il filtro è anche una maschera, sminuisce la nostra essenza.

È qualcosa che arriva da dentro ed è tutta racchiusa in quella voglia di riconoscimento che andiamo cercando cancellando i dettagli scomodi che invece ci rendono uniche. Cosa c'è di meglio di farsi vedere per quelle che siamo veramente? Matilda De Angelis, questo, l'ha capito molto bene.

Ashley Graham

La modella curvy è l'orgoglio di molte donne. Abbandonato il timore di mostrare la cellulite che rivendica con orgoglio, Ashley Graham ha inoltre voluto mettere in evidenza la bellezza del corpo femminile in gravidanza, senza filtri, senza Photoshop.

Oltre alle immagini, Ashley Graham non fa fatica a parlare dei suoi difetti: "Mi alleno. Faccio del mio meglio per mangiare sano. Amo la pelle che ho. E non mi vergogno di un po' di grumi, rilievi o cellulite".

Lea Michele

"Non sapete quante persone mi hanno fatto capire che avrei fatto meglio a rifarmi il naso e renderlo più piccolo". Il cruccio più grande della star di Glee è diventato un motivo d'orgoglio, che oggi mostra senza timore del giudizio.

Quella curva così particolare si è trasformata in uno dei suoi segni distintivi migliori, che senso avrebbe coprire la sua unicità con l'artificio di un freddo fotoritocco?

Bella Hadid

Pensare alle imperfezioni di Bella Hadid potrebbe sembrare complicato, eppure la modella - che spesso è caduta nel tranello delle lusinghe di Photoshop - non ha timore di mostrarsi per quello che è, facendo vedere al mondo le sue naturali imperfezioni.

La super top model non ha, però, mancato di esagerare con i ritocchi e di ricevere una serie di critiche per aver calcato la mano un po' troppo con il photo editing. In alcune foto, è apparsa addirittura irriconoscibile. Le foto in spiaggia senza trucco e senza inganno avevano sorpreso tutte, facendoci sentire tutte più "umane".

Kate Moss

Pelle a buccia d'arancia, cellulite e seni che cedono ai segni del tempo. Kate Moss non è una donna che ha paura della vita che scorre e di tutto quello che il suo corpo che si adegua a quest'esistenza che avanza.

Il suo essere bellissima passa anche per questa voglia di libertà, di liberarsi dall'assurdo giudizio e di vivere la sua femminilità senza alcun timore.

Quello che sembrava un buon modo per dare una spinta alla nostra autostima, si è rivelato invece un mezzo per costruire una realtà alternativa nella quale possiamo sentirci cullate dall'assenza di difetti, di quelli che ci spaventano e che non vorremmo vedere.

Liberarsi da tutto questo è il primo passo per far crescere noi stesse e, se sono le celebrities a insegnarcelo, allora la strada si fa tutta in discesa.