Queste sono le vip che ci insegnano a essere noi stesse in qualsiasi occasione

C onsapevolezza, autostima e amore per se stesse. Ecco quali sono le vip che ci insegnano, giorno dopo giorno, a essere noi stesse. Sempre, in qualsiasi occasione e/o ambito. Per una vita più vera e per imparare a volersi bene davvero.

Quante volte abbiamo sentito dire o ci siamo dette noi stesse di smetterla di essere condizionate da giudizi e opinioni esterne? Dagli stereotipi, dalle immagini passate dai media, da modelli sociali e culturali che promuovono un’omologazione sia fisica che comportamentale, che non fa altro che annullare la propria unicità. Sicuramente tante. Nel caso che non l’avessimo ancora capito, però, ci sono molte vip che ci possono aiutare a comprendere meglio quanto sia importante essere se stesse, sempre e comunque.

Passando un messaggio che non deve mai smettere di essere manifestato e che è di assoluta importanza, per scardinare un modello estetico e di vita che ci vorrebbe tutte/i uguali (cosa che tanto non saremo mai) e che permetta a ognuno di noi di essere ciò che è e che vuole essere in ogni momento della sua vita. Con consapevolezza e stima di sé, promuovendo una società in cui la diversità e l’essere se stesse/i diventano la base per una libertà più vera e reale.

Arisa, tra body positive e l'amore per se stessa

Tra le vip che maggiormente promuovono un messaggio di accettazione di sé e di libertà di essere, mostrarsi e vivere senza schemi, preconcetti e paletti di alcun genere c’è lei, Arisa. Cantante dalla voce straordinaria e donna di successo, che grazie alla sua ironia e all’amore per se stessa si è fatta paladina di un messaggio costante volto alla body positivity, mostrandosi al naturale e in ogni suo minimo cambiamento.

Dall’hair look, al capi di abbigliamento fino alla libertà di esprimere le sue emozioni e stati d’animo senza vincoli. Noncurante di ciò che pensa o dice “la gente” poiché consapevole di quanto sia importante imparare a essere sempre fedeli a se stessi. Senza freni, muri o paure.

Kate Winslet, una vip paladina del potere femminile

Attrice americana di enorme successo (ve la ricorderete sicuramente nel film Titanic), pluripremiata nel cinema e in prima linea per sostenere le donne nella vita. Fiera portavoce di un messaggio di accettazione di sé, dell’importanza di credere in se stesse e dell’avere una forte autostima data dall’amore per il proprio essere, vere e autentiche, sempre.

La Winslet è davvero una delle vip che maggiormente si batte per la promozione dell’empowerment femminile, che non fa mistero della sua età, difetti, ecc., ma che si mostra sempre con naturalezza e con una bellezza senza filtri e senza fine. Impegnandosi, difendendo e sdoganando la meraviglia delle imperfezioni e scardinando gli stereotipi che girano intorno al mondo femminile. Per essere se stesse, sempre e senza paura.

Laura Brioschi, autenticità e bellezza senza filtri

Tra le vip e influencer curvy che vale davvero la pena di prendere da esempio, Laura Brioschi è italianissima, imprenditrice di costumi da bagno e fondatrice del movimento “Curvy is not a crime“. Come a dire, ognuno è libero di essere ciò che è, in ogni minima sfaccettatura, e questo non è assolutamente un problema. E Laura lo dimostra in ogni sua foto, look o apparizione.

Dove mostra orgogliosa tutta la sua bellezza fiera del suo fisico, della sua sensualità e del suo essere vera, autentica, senza filtri e totalmente libera. In ogni senso. Una donna davvero unica e un manifesto di come l’essere sempre se stessi sia davvero sinonimo di felicità.

Chiara Ferragni, vip e influencer, tra successo e normalità

Influencer da milioni di follower, madre di due bellissimi bambini (Leone e Vittoria), imprenditrice e vip italiana dalle molteplici sfaccettature. Chiara Ferragni è davvero una donna impegnatissima e, proprio per il suo successo e la sua esposizione mediatica, viene frequentemente presa di mira dai cosiddetti “leoni da tastiera” o haters. Tanto da diventare uno dei soggetti preferiti di insulti e attacchi di body shaming. Il risultato?

Assolutamente nessuno, perché Chiara Ferragni ha una forza unica, data dalla consapevolezza di sé e dall’amore per se stessa. Che non la frena dal portare avanti le sue passioni e dal mostrarsi sia nei suoi punti di forza che nelle sua fragilità, esattamente per quello che è. Abbattendo un modello di perfezione irreale e inesistente in favore di ciò che è davvero. Sempre limpida, sincera e per questo assolutamente unica.

Emma Marrone, tra le vip in prima linea per il diritto di essere

Voce grintosa, carattere da vendere e una fierezza da cui trarre esempio ogni giorno. Emma Marrone non è solo una cantante strepitosa ma anche una delle vip italiane che maggiormente si interessano e combattono in favore della libertà di essere ciò che si è. In ogni ambito. Paladina di un messaggio di body positive, di eliminazione degli stereotipi, di autenticità e di amore per se stesse.

Emma Marrone non si ferma mai, promuovendo e comunicando (sui social, nei programmi tv, ecc.) la voglia e il diritto di ognuno di esprimere ciò che si ha dentro, come dove e quando lo si sente. Senza freni, limiti o paure. Ma solo con tanta (tantissima) forza e amore. La più grande e potente “arma” di felicità che abbiamo.

Matilda De Angelis, amore, semplicità ed essenzialità

Vincitrice agli ultimi David di Donatello come miglior attrice non protagonista, Matilda De Angelis è un’attrice italiana dal talento smisurato. Ma anche una vip che non fa mistero delle sue presunte imperfezioni o fragilità. Portavoce di un nuovo concetto di bellezza. Sia dentro che fuori. In cui traspare tutta la semplicità e l’essenzialità di cui è dotata, e che sono la vera chiave per valorizzare al meglio i propri punti di forza. Sentendosi sempre a proprio agio con se stesse, perché vere, autentiche e uniche.

E Matilda lo dimostra in ogni occasione, parlando di lei a cuore aperto, senza freni e senza cercare di apparire diversa da come è realmente. In ogni minima sfaccettatura sia caratteriale che fisica. Per esempio, mostrandosi sui social con le cicatrici causate dall’acne. Che, come tanti altri aspetti di lei, ha imparato ad amare. Stravolgendo il concetto irreale di perfezione che ci è stato spesso propinato in favore di una sana e vera autenticità. Sotto ogni punto di vista.

Vip dal successo riconosciuto e donne che non hanno nessun timore (e perché mai dovrebbero) di essere vere, naturali ed esattamente come sono. Senza filtri e senza paura. Ma piene di quella libertà di esprimersi a cui tutte/i dovremmo tendere. Privandoci delle ”catene” e degli stereotipi a cui troppo spesso, e per troppo tempo, siamo state legate. In favore di una vita e di un amore per se stesse più vero, reale e incrollabile.