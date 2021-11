Vip fiere della forma del loro corpo (e che sanno come valorizzarla)

D alle vip orgogliose del proprio corpo possiamo imparare moltissimo, compresi i segreti di stile per la moda curvy: da Kim Kardashian a Beyoncé, i nostri modelli di riferimento

Ci sono delle vip che sono fiere della forma del proprio corpo. Dentro di noi, non possiamo non provare un pizzico di invidia, soprattutto riflettendo su tutte le volte in cui ci siamo sentite inadeguate. Un pensiero che non dovrebbe mai sfiorare la nostra mente, e che invece è quasi la norma: dobbiamo avere più il coraggio di valorizzarci, invece che nasconderci.

Molte non sono solo vip, ma anche modelle curvy che hanno avuto un compito importante: quello di rivoluzionare il canone femminile. Basta tornare indietro di qualche anno per renderci conto che siamo sempre state sottoposte a canoni quasi impossibili, ingiusti per svariati aspetti. Invece, dalle vip fiere del proprio corpo possiamo imparare una preziosa lezione: accettarci.

Jennifer Lopez, formosa e orgogliosa di esserlo

Sangue latino, voce sensuale, donna bellissima: J.Lo è un po' il nostro spirito guida. L'attrice e cantante ispanica non è solo un meraviglioso esempio di modello curvy, ma ha saputo valorizzare il suo fisico nel corso degli anni nel migliore dei modi. Artista poliedrica, i suoi look ci hanno sempre affascinate.

Un'icona di stile dagli anni '90 ad oggi che ci ha insegnato che possiamo esaltare il nostro fisico ed esserne sempre orgogliose, in ogni caso. La Lopez predilige spesso degli abiti attillati che valorizzano le sue forme sinuose: non si nasconde. Non c'è alcuna strategia dietro, semplicemente l'esaltazione dei fianchi, del seno prosperoso. Perché nascondersi è sempre una scelta sbagliata.

Ashley Graham, plus size e fiera

Ashley Graham è una vera e propria dea, un'ispirazione. Non è stata solo in grado di porre in evidenza il suo fisico, ma ci ha dato una lezione essenziale: amarsi è una pratica quotidiana, non è un traguardo. Parole sue, e della sua meravigliosa filosofia di Body Positive a cui è praticamente impossibile resistere.

Molto spesso, la modella plus size condivide degli scatti sul suo profilo di donne normalissime. Vestirsi come Ashley Graham non è impossibile: dopotutto, è stata la prima modella plus size a posare per Vogue nel lontano 2016. Alcuni dei suoi consigli di stile? Troviamo decisamente l'animalier, un tratto cui la Graham non rinuncia praticamente mai. L'icona della moda curvy propone di valorizzare il punto vita, abbinare outfit monocromatici e giocare coi coprispalla corti.

Beyoncé, icona di stile e valorizzazione

Se c'è una vip che sa decisamente come mettere in rilievo il suo fisico con abiti senza tempo, è Beyoncé. La pop star americana sprigiona un'energia unica al mondo, da invidiare. Il suo stile è sempre esuberante, fatto di trasparenze e paillette, perché non si dice mai di no al glamour.

Le forme esplosive fanno parte di un canone femminile ormai sdoganato e sempre più diffuso. Prima dei Social Media, non eravamo abituate a entrare in contatto con lo stile curvy, e trovare delle ispirazioni non era affatto semplice. Sui giornali molte foto venivano modificate, ritoccate, fino a snaturare il fisico originale. Oggi, però, possiamo prendere come spunto migliaia di outfit delle nostre vip preferite.

Qualche consiglio di stile per vestirsi come Beyoncé, che sa di certo come valorizzare il suo fisico curvy? Jeans skinny, ma anche larghi, senza rinunciare mai agli accessori e ai dettagli che completano ogni outfit e lo rendono speciale.

Kim Kardashian, esplosiva con stile

Unica e irripetibile al mondo, Kim Kardashian è praticamente il modello più importante della moda curvy, cui possiamo ispirarci per valorizzare il nostro fisico. Ambasciatrice dello stile plus size, Kim segue la stessa filosofia di J.Lo, ovvero predilige gli abiti molto attillati. No, non è una donna che nasconde le sue bellissime curve, ma anzi le risalta il più possibile.

Kim valorizza il suo fisico optando per vestiti lunghi, mai larghi: adora gli accessori e non dimentica i dettagli, che vanno a impreziosire i suoi look in modi alternativi. Tra i suoi stili preferiti, troviamo quello anni '60, che in effetti è super azzeccato per chi ha forme sinuose. Copiare il look della Kardashian è tra l'altro super facile e immediato: basta dare un'occhiata al suo feed Instagram per trovare numerose ispirazioni.

Monica Bellucci, sensuale ed eterna

Potevamo non inserire tra le vip fiere del proprio corpo la nostra meravigliosa Monica Bellucci, i cui migliori outfit ci permettono di scoprire look speciali per ogni serata o evenienza? Spesso casual, sempre elegante e senza tempo, la Bellucci è un'attrice ha fatto la storia del cinema italiano, ma che ha anche saputo suggerire alle generazioni di osare un po' di più con lo stile e pensare meno alle forme in modo ossessivo.

D'altro canto, la nostra Bellucci apprezza molto i pantaloni a vita alta, che accosta a camicie e giacche raffinate. Non si separa quasi mai dai tacchi, perfetti per slanciare. Gonne a vita alta e blazer sono i suoi capi di abbigliamento must have: li porta sempre con sé e li sfoggia anche sui red carpet più glamour di sempre.