O ggi sono personaggi affermati e molto amati dal pubblico. La loro carriera è ricca di soddisfazioni e riconoscimenti ma non è sempre stato così. Ecco alcuni dei vip che non si sono lasciati scoraggiare dalle critiche distruttive

Un percorso sfavillante e una carriera brillante nel mondo della musica, del cinema, della televisione. Oggi sono star amatissime apprezzate nei rispettivi campi ma non è sempre stato così. Sono state criticate aspramente e scoraggiate. Fanno parte dei vip a cui era stato detto: "Tu non sei abbastanza".

I motivi? Sono i più diversi e disparati. Non erano abbastanza belle o competenti, talentuose, non sapevano recitare abbastanza bene o non sapevano cantare. Non si sono arrese, hanno continuato a lavorare e sono riuscite a stravolgere completamente la situazione.

Lady Gaga

Affascinante, carismatica, talentuosa, apprezzata sia al cinema che nel mondo della musica, Lady Gaga oggi è una delle star internazionali più amate ma non è sempre stato così.

Le tournée sold out in tutto il mondo oggi rappresentano la risposta ai dubbi di tutti coloro che non hanno creduto in lei agli esordi. Una giovanissima Lady Gaga ha ricevuto porte in faccia proprio facendo ascoltare i suoi primi brani a discografici pronti solo a bocciarla.

Ai tempi della firma del contratto con l'etichetta Def Jam, venne scaricata nel giro di pochi mesi. Le sue canzoni furono definite "invendibili e disgustose" ma Miss Germanotta non si arrese dimostrando di meritare un posto nel mondo della musica... e anche del cinema!

Meryl Streep

Qualche anno fa, fu Maryl Streep a ricordare i suoi esordi da attrice. Nello specifico, aveva parlato di quando le dissero che non era abbastanza brava e bella per una parte alla quale aspirava nel film King Kong.

Oggi una delle attrici internazionali più apprezzate, Maryl Streep aveva poco più di 20 anni quando si sentì dire che non avrebbe ottenuto il ruolo in quanto "non abbastanza carina" per recitare in King Kong.

"Quel semplice commento sprezzante avrebbe potuto far deragliare i miei sogni di diventare un'attrice o costringermi a tirare su le maniche e credere in me stessa. Ho preso un respiro profondo e mi sono detta: "'Mi spiace che tu pensi che io sia troppo brutta per il tuo film, ma la tua è solo un'opinione in un mare che ne contiene migliaia. Adesso andrò a cercarmi una marea più gentile", le sue parole.

Lea Michele

Le avevano chiesto di rifarsi il naso, sostenendo che non sarebbe mai stata apprezzata nel mondo dello spettacolo e non sarebbe riuscita ad ottenere ruoli importanti. Questo naso eccessivamente pronunciato, per Lea Michele, avrebbe rappresentato un ostacolo non indifferente almeno secondo chi l'ha incontrata ai suoi esordi.

Lea Michele è tra i vip a cui era stato detto: "Tu non sei abbastanza". Nota per il ruolo di Rachel di Glee, tra gli altri, Lea Michele non è caduta nella tentazione di modificare il suo aspetto fisico per compiacere: va fiera del suo aspetto, naso compreso, e al momento non prevede "ritocchini"!

Kate Winslet

Una delle attrici più apprezzate di Hollywood, anche Katy Winslet fa parte dei vip a cui era stato detto: "Tu non sei abbastanza". Nel suo caso il problema era il peso.

Aveva 14 anni quando un'insegnante di recitazione dalla quale prendeva lezioni le disse: "Lascia stare, potrai riuscire solo se ti accontenterai di ruoli da ragazza grassa".

Kate Winslet, ancora adolescente, non si è lasciata intimorire né scalfire da quelle parole neanche per un istante e ha continuato a prendere lezioni. Il resto è un vero e proprio schiaffo morale a tutti coloro che non credevano nelle sue potenzialità, ai quali ha risposto con il successo planetario di Titanic e con l'Oscar per il suo ruolo in The Reader.

Reese Witherspoon

Ai suoi esordi nel mondo del cinema, Reese Witherspoon si è sentita ripetere in continuazione quanto non fosse all'altezza dei suoi sogni, che non avrebbe mai potuto realizzare.

Questa volta il problema era legato all'aspetto fisico ma non solo. All'attrice è stato consigliato caldamente di rivedere le proprie aspirazioni. "Non sei abbastanza bella, non sei abbastanza alta e non sei abbastanza intelligente”, le accuse a suo carico. Insomma, una bocciatura su tutta la linea!

Sarah Jessica Parker

Tra i vip a cui era stato detto: "Tu non sei abbastanza" anche Sarah Jessica Parker.

Era stata definita in più occasioni "la donna meno sexy del mondo", per il suo aspetto fisico, giudicato a tratti "mascolino". Il carisma di Sarah Jessica Parker non era stato apprezzato neanche da celebri magazine d'Oltreoceano che l'avevano addirittura eletta la meno sensuale in assoluto, tra le donne dello spettacolo.

Il naso rappresentava un problema a detta di molti. Era questa la caratteristica del suo viso che attirava critiche aspre e consigli non richiesti. Reputata poco bella e per niente sensuale, l'attrice si è presa la rivincita quando è stata scelta per Sex And The City, mostrando tutto il suo fascino e la sua sensualità.

Madonna

Oggi star indiscussa, idolo multigenerazionale, Madonna ha ricevuto più di una porta in faccia ai suoi esordi. Negli anni '80 si era proposta per un ruolo nel telefilm Saranno Famosi per essere scartata.

Al suo posto fu scelta Janet Jackson. Madonna non venne reputata meritevole e competente per quel ruolo in cui avrebbe dovuto dimostrare competenze sia nel canto che nella recitazione.

All'epoca, Miss Ciccone inseguiva il mondo dello spettacolo, determinata a voler uno spazio nella televisione americana. Dopo quel provino ha deciso di concentrarsi sulla musica e il resto è un tripudio di sold out in tutto il mondo.

Kat Dennings

A Kat Dennings era stato consigliato più di un ritocco. Non veniva considerata abbastanza bella per meritare un percorso nel mondo dello spettacolo.

Le era stato detto che avrebbe dovuto dimagrire, in quanto giudicata sovrappeso, ma anche portare un apparecchio per sistemare i denti.

La sua pelle, inoltre, veniva giudicata eccessivamente chiara: le è stato consigliato più volte di ricorrere a lampade abbronzanti. E neanche i suoi capelli veniva apprezzati: troppo scuri, da schiarire.

Nel complesso, l'aspetto fisico di Kat Dennings non piaceva proprio. L'attrice, però, non ha mai ascoltato nessuno ed è andata avanti non perdendo mai la fiducia in se stessa e nelle sue potenzialità.

Oprah Winfrey

Criticata per il suo peso ma anche per il colore della pelle, la vita di Oprah Winfrey è stata una continua salita. Un passato difficile alle spalle, con abusi subiti in famiglia, ha rappresentato una vera zavorra da trascinare.



Numerose le domande invadenti collezionate a proposito della sua vita sessuale, alle quali Oprah Winfrey ha sempre reagito con estremo garbo. Nella sua adolescenza anche una gravidanza inaspettata con il bambino che ha perso la vita solo qualche settimana dopo il parto.

Ai tragici e dolorosi episodi del suo passato, si sono aggiunte le critiche di chi le diceva che non meritava un percorso lavorativo soddisfacente a causa del suo aspetto fisico ma Oprah Winfrey non le ha mai ascoltate.

Anche lei è tra i vip a cui era stato detto: "Tu non sei abbastanza".

Elodie

Chiudiamo l'elenco dei vip a cui era stato detto: "Non sei abbastanza" con un personaggio italiano molto amato.

Grintosa, magnetica e indubbiamente talentuosa, Elodie oggi è una certezza nel mondo della musica italiana ma non tutti sanno che il suo percorso è stato ricco di ostacoli. Bocciata ai provini di X Factor, Elodie non è stata considerata meritevole di un posto nel talent show ma non si è arresa.



Qualche anno dopo ha provato ad accedere ad Amici di Maria De Filippi dove ha trovato porte spalancate.

Non finisce qui: dopo un momentaneo successo, la carriera di Elodie sembrava naufragare. L'artista, però, non si è persa d'animo e ha lavorato a nuove canzoni, molto apprezzate dal pubblico. Oggi in radio dominano i suoi tormentoni e ha di recente dato prova delle sue doti di ballerina affiancando Amadeus al Festival di Sanremo.