S ono donne, sono decise e sono bellissime: le vip che hanno scelto di non cambiare mai e di rimanere fedeli a loro stesse, amandosi per ciò che sono.

In una società che impone standard impossibili (di magrezza e non solo) alle donne, alcune coraggiose vip hanno deciso di non piegarsi alle regole e di lottare per lanciare messaggi importanti sull’accettazione di se stessi. Sono cantanti, attrici e scrittrici importanti che hanno scelto di non cambiare mai e di rimanere fedeli a loro stesse.

Kate Winslet

Eroina del body positive, dopo il successo di Titanic, l’attrice è finita spesso nel mirino degli hater, accusata di essere ingrassata. “Avevo la sensazione di non essere abbastanza – ha raccontato -. E tutto questo perché non avevo un corpo perfetto. Raramente parlavano di me facendo commenti positivi”. Oggi ha superato quei momenti duri, ma soprattutto la paura del giudizio degli altri, imparando ad accettarsi e amarsi per quella che è. La migliore amica è rimasta fedele a se stessa ed è un esempio per tantissime donne. “Ho dovuto impegnarmi a fondo per arrivare a non scusarmi per quella che sono e accettare i miei difetti”, ha confessato e il più delle volte è passata dalle parole i fatti. Sul set di Mare of Easttown, la serie tv diretta da Craig Zobel, si è infuriata dopo che le è stato proposto un intervento di post produzione per eliminare la sua “pancia gonfia”. “Non osate”, ha replicato l’attrice di Hollywood, che ha richiesto non fossero fatti cambiamenti con Photoshop. “Interpreto Mare come una donna di mezza età, le persone si affezionano a lei perché questo personaggio chiaramente non ha filtri – ha spiegato -. È una donna perfettamente funzionante e imperfetta, con un corpo, un viso e un modo di muoversi che rappresentano la sua età, la sua vita e il luogo da cui proviene. Ci manca tutto questo”.

Demi Lovato

Con un passato segnato da dipendenze e disturbi alimentari, Demi Lovato sa bene quanto coraggio sia necessario per svelare le proprie fragilità. Eppure la cantante non si è mai tirata indietro nella sua battaglia per spingere i fan ad accettarsi. Su Instagram la popstar ha postato diverse foto in cui si mostra in bikini e senza filtri. Libera da ombre strategiche e dal lavoro dei grafici in grado di cancellare cellulite e imperfezioni. Il risultato? Non potrebbe essere più bella! L’ex stellina Disney, che non si è mai piegata alla perfezione imposta da Hollywood, oggi è una donna forte e straordinaria, in grado di ispirare tante persone.

Arisa

Da tempo ormai il profilo Instagram di Arisa è divenuto una sorta di diario in cui la cantante appunta i suoi pensieri e lancia messaggi importanti. I suoi scatti in bikini, senza filtri e pieni d’amore per se stessa, hanno conquistato i social. Di fronte a corpi perfetti e a un mondo che impone la perfezione soprattutto ai vip, Arisa ha scelto la strada della sincerità, diventando la regina del body positive in Italia. “Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma... mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio”, ha spiegato.

Winnie Harlow

Per anni si è sentita chiamare “mucca” o “zebra” a causa delle vitiligine, ma non ha mai mollato. Winnie Harlow ha imparato ad amare e accettare quelli che per gli altri sono “inestetismi”. Ha capito che non vuole “sentirsi sbagliata”, ma semplicemente essere felice. Così sul suo profilo Instagram celebra una pelle segnata alla vitiligine e non per questo meno bella.

Kasia Smutniak

Proprio come Winnie Harlow, Kasia Smutniak ha scelto di non nascondere la vitiligine, ma considerarla una parte di sé e della sua unicità. Un messaggio che l’attrice ha voluto diffondere, forte e chiaro. Per farlo ha creato un filtro ad hoc (Beautyligo) e pubblicato un post su Instagram in cui, splendida, sorride mostrando la sua pelle. “Quando mi è stata diagnosticata questa malattia, non riuscivo ad accettarmi in questa nuova pelle – ha confessato -. La mia ossessione è stata da subito quella di trovare una cura… Invece, semplicemente, di accettare la bellezza della diversità”.

Selena Gomez

Diventare una star quando sei ancora una bambina non è semplice. Lo sa bene Selena Gomez che, proprio come Demi Lovato, ha affrontato giudizi e pressioni dello star system. Ha sofferto, certo, ma ne è uscita più forte che mai e oggi celebra l’unicità e la bellezza di ogni corpo femminile. Lo fa su Instagram, con le sue foto senza filtri né inganni, e con una linea di costumi per esaltare ogni fisicità, senza nascondere nulla, mai.

Lena Dunham

Da sempre in prima linea per i diritti delle donne, Lena Dunham ha forza e coraggio da vendere. Non si è mai piegata a un mondo del cinema che la voleva magrissima e perfetta, mostrando le sue imperfezioni e rifiutando sempre di nascondersi dietro filtri e ritocchi. Le sue foto sui social sono pura verità e per questo ancora più belle. “Tutta la negatività che si mette sul nostro cammino è solo una scusa per amare noi stessi ancora di più”, ha spiegato, pubblicando uno scatto in cui è nuda su un prato. Brava Lena!

Hilary Duff

Sotto i riflettori sin dall’infanzia, Hilary Duff ha convissuto per anni con le critiche che si sono fatte ancora più crudeli dopo la sua gravidanza. L’attrice ha però replicato agli haters dimostrando di aver abbracciato la propria bellezza e dimostrando di essere una paladina del body positive. “Non ho sempre amato le mie gambe – ha ammesso -, ma crescendo ho imparato ad amare e festeggiare me stessa, così come sono. Ho iniziato a capire che le mie gambe sono forti e che mi sostengono ogni singolo giorno. I nostri corpi sono fantastici e dovremmo esserne grati”.

Vanessa Incontrada

Proprio come Hilary Duff, Vanessa Incontrada ha ricevuto pesanti critiche al suo corpo dopo la gravidanza, in un momento in cui, fra l’altro, si sentiva molto fragile. Certo, Vanessa ha pianto e si è sentita ferita, ma ha trovato anche la forza di rialzarsi. E per tantissime donne è diventata un modello per raccontare come ci si possa sentire bene con se stesse, amandosi a 360 gradi. Per questo ha scelto di mostrarsi senza veli (e filtri), lanciando un messaggio: “Nessuno giudichi il mio corpo".

Lizzo

Costretta a fare i conti quotidianamente con il fat-shaming, Lizzo non si è mai tirata indietro nel raccontare la sua esperienza, ma non ha nemmeno accettato di cambiare per uniformarsi agli standard assurdi imposti dalla società. Come tante donne, che tutti i giorni lottano per accettarsi, non ha nascosto le sue insicurezze e qualche tempo fa su Instagram si è lasciata andare alle lacrime, leggendo i commenti crudeli al suo aspetto nel video di Rumors. Ma poi, allo stesso modo, quelle lacrime le ha asciugate per andare avanti a testa alta.