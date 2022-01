Valentina Ferragni e quei jeans sbottonati dopo aver mangiato: “Normalizziamo le piccole cose, nessun rimorso”

F oto non patinate, oneste, non filtrate. Foto che mostrano la vita vera, in tutta la sua semplicità: ancora una volta Valentina Ferragni si mostra su Instagram in modo sincero. E invita tuttə a normalizzare le piccole cose

Parola d’ordine normalizzare, senza alcun rimpianto. Questo è il nuovo messaggio che Valentina Ferragni ha voluto lanciare mostrandosi sul suo seguitissimo profilo Instagram in due scatti che la mostrano seduta a tavola dopo un lauto pasto, con i jeans sbottonati.

Aprire un bottone, far scivolare giù la cerniera per avere un po' di sollievo dopo una buona mangiata: un gesto normale (chi di noi non lo ha fatto?), che però talvolta ci vergogniamo di mostrare. E che, diciamolo, non tutti si aspettano da un’influencer.

C'è però da dire che la situazione cambia quando si parla di Valentina Ferragni, che fa parte di quel gruppo (per fortuna sempre più nutrito) di personaggi famosi che non hanno paura di mostrare se stessi senza troppe alterazioni, condividendo tutto, dalle piccole cose, alle problematiche più grandi.

C'è chi non teme di parlare senza filtri della salute mentale (come ha fatto Bella Hadid) e chi accetta il proprio corpo e lo mostra amandosi e facendosi portavoce della body positive. E Valentina Ferragni, questo, ce lo ricorda spesso.

Le sue foto con i pantaloni aperti, seduta a tavola, non in posa, sono infatti accompagnate dal prezioso messaggio:

“Normalizza le cose comuni: quando devi aprire i jeans dopo una cena pesante ma deliziosa! E ricorda: nessun rimpianto!”.

Due foto rubate, il piacere di un momento trascorso in compagnia, del buon cibo, senza fronzoli, senza curarsi di quei canoni estetici sempre meno veritieri: Valentina Ferragni non solo normalizza un gesto comune, ma anche sé stessa. Vi ricordate quando si sentiva una distanza incolmabile tra noi e i personaggi famosi?

Ecco, ora sembrano un po’ più vicini, perché ci raccontano che dietro le luci della ribalta ci sono persone come tutte noi. Poi, alla più piccola delle sorelle Ferragni, andrebbe una menzione di merito: non è la prima volta che si batte per far capire che nessuno è sbagliato, che nessun corpo è difettoso.

Come gli altri membri della sua famiglia (Fedez e Chiara, per esempio, hanno raccontato della terapia di coppia), Valentina si accetta per come è, si ama, suggerisce ai suoi follower di prendersi cura di loro, ricorda l'importanza della prevenzione. Di recente ha mostrato come, quello che sembrava un semplice brufolo, in realtà nascondesse molto di più.

E ha raccontato il percorso fatto, ha fatto vedere la cicatrice, che non nasconde, anzi porta come "Una medaglia che nessuno può portati via", ha raccontato citando Zerocalcare.



E se in questo caso si parlava di un argomento importante come la salute, anche fare luce sulle cose apparentemente più trascurabili è essenziale. I social, soprattutto Instagram, stanno diventando il mezzo attraverso il quale mostrare la propria vita.

Non più con una narrazione sempre in positivo, ma aprendo il cuore anche nei momenti più difficili. Essere veri è un grande aiuto per noi stessi, ma può essere uno stimolo anche per gli altri, a capirsi di più, a non sentirsi soli.

E così anche un gesto semplice, come quello di Valentina Ferragni fotografata con i jeans sbottonati a tavola dopo un pasto pesante, diventa un messaggio potente. Che ci ricorda di godere delle piccole cose, normalizzarle.