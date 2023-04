D al 18 aprile quattro coppie di content creator si sfideranno in un gioco unico nel suo genere, che coinvolge il pubblico sia nel mall sia sui social. In palio un montepremi che verrà devoluto in beneficienza

Quattro coppie di content creator, quattro sfide e un premio che verrà devoluto in beneficienza, con il mondo del gaming a fare da collante tra il mondo reale e quello virtuale: sono gli ingredienti dell'innovativo progetto che unisce gaming e social di Oriocenter, "Unexpected Game", un gioco unico nel suo genere che si svolgerà all’interno del mall a partire dal 13 aprile.

Il progetto è stato ideato e realizzato dall’agenzia di comunicazione Proxima Spa Società Benefit in esclusiva per Oriocenter, e arriva sulla scia del successo riscosso da “Oriocenter Ambassador Team”, l'iniziativa realizzata in due edizioni che ha offerto ai giovani talenti del mondo social la possibilità di entrare a far parte del team di content creator che hanno raccontato la loro esperienza esclusiva di shopping, entertainment e food nel mall.

Questa volta i creator saranno otto, suddivisi in coppie, e il gioco vedrà la partecipazione attiva del pubblico che, oltre a prendere parte alla gara dal vivo, esplorando gli store selezionati di Oriocenter, potrà votare la coppia preferita, determinando così la classifica finale e selezionando i "Top Player".

Quattro sfide tra moda, design, food e sport

I creator potranno coinvolgere le proprie community nei vari livelli di gioco, che è stato presentato ufficialmente il 13 aprile alle 19 con un grande evento di lancio che ha preceduto la partenza vera e propria della gara, il 18 aprile. Per il primo livello di gioco, Unexpected Happy Hour, le coppie si sono cimentate in una sfida di interior design per allestire un "Happy Hour Corner" a tema, mixando oggetti prelevati dai differenti store home & decor del centro, tra cui Casa Shop, Dmail, Palaparty, Flying Tiger Copenhagen, Tescoma.

La seconda tappa di gioco, Unexpected Birthday Outfit, è fissata al 3 maggio, e protagonista indiscussa sarà la moda: una gara fashion per allestire la vetrina più bella, con outfit dei negozi del centro (Dixie, Falconeri, Natura, Napapijri, Timberland, Pellizzari, Refrigiwear, Twinset e Twinset U&B, Weekend by Max Mara) e con tema comune la festa del 25esimo compleanno di Oriocenter. In queste due sfide le quattro coppie potranno coinvolgere il pubblico, chiedendo a due persone delle proprie community di partecipare come supporter e aiutanti.

E dopo il design e la moda, sarà quindi il turno di food e sport: Unexpected Delivery, il 16 maggio, e Unexpected Match il 30 maggio, sono gli ultimi due livelli di gioco. Nel primo caso le coppie coinvolgeranno 8 persone a scelta della propria community che diventeranno i commensali di un evento speciale che avrà luogo nelle due food court del Mall, con la partecipazione di numerosi ristoranti del centro tra cui Bun, Caio, Ca’Pelletti, Caffè Anna, Casa Maioli, Fresco, Pan B e Wagamama; la seconda sfida è una vera e propria caccia al tesoro, che vedrà il coinvolgimento dei negozi sportivi del centro: Cisalfa, Dainese, Freddy, New Balance, Nike e The North Face solo per citarne alcuni.

Un premio da devolvere in beneficienza

Per tutta la durata del gioco, il pubblico potrà votare sul sito www.unexpectedgame.it la propria coppia preferita, determinando quella vincitrice. Il voto consentirà inoltre di partecipare a un concorso* che mette in palio 4 gift card dal valore di 1.000 euro.

Intrattenimento e innovazione non sono però gli unici valori alla base di "Unexpected Game", che punta anche alla solidarietà. Il progetto coinvolge infatti quattro Onlus del territorio bergamasco: Spazio Autismo Bergamo, Amici della Pediatria, Il Cortile e Orobicambiente: ogni coppia sarà abbinata a un’associazione del territorio e la coppia vincitrice devolverà l’intero ammontare del montepremi alla propria associazione.

Chi sono i creator in gioco

Chi sono i content creator che si sfidano per il titolo di "Top Player"? La prima coppia, i "GG", è formata da Gabriele Boscaino (@nirkiopgabriele) e Gianpiero Santoro (@gianpiert), due creator e collaboratori anche nella vita privata. Amanti dell'attività fisica, dei videogiochi e del buon cibo, sono anche estremamente attivi e competitivi. Obiettivo della partecipazione? «Non arrivare ultimi».

Gianpiero Santoro (@gianpiert) e Gabriele Boscaino (@nirkiopgabriele)

La seconda coppia è formata dalle "Ambassador", Lisa Azzola (@lisa.azzola) e Chiara Rota (@chiararota): «Ci siamo conosciute durante il primo casting per diventare ambassador di Oriocenter, e da lì abbiamo iniziato a conoscerci e a collaborare insieme - spiegano - Facciamo parte di due mondi diversi, quelli del food e del fitness, ma che sanno intersecarsi benissimo tra loro, proprio come i nostri caratteri. Insieme siamo un team formidabile e siamo pronte ad affrontare questa bellissima avventura. Non ce ne sarà per nessuno».

Chiara Rota (@chiararota) e Lisa Azzola (@lisa.azzola)

La terza coppia in gara è quella dei "Teenagers", ed è formata da Kiro Ebra (@kiro.ebra) e Irene Sciacchitano (@chocob4e), due ragazzi «super energici che hanno voglia di mettersi in gioco e divertirsi. Amiamo intraprendere nuove esperienze - spiegano in coro - e siamo molto in sintonia, riusciremo ad andare d’accordo anche in questo gioco? Non vediamo l’ora».

Irene Sciacchitano (@chocob4e) e Kiro Ebra (@kiro.ebra)

Chiudono il cerchio "Mamma e papà", ovvero Anna Clavo (@annaclavo) e Salvatore d’Arma (@darmasalvatore): «Ci sopportiamo da oltre 10 anni e il detto “gli opposti si attraggono” con noi ci ha preso in pieno - sorridono - Siamo il giorno e la notte. Anna solare, estroversa, e giocosa, Salvatore serio, equilibrato e silenzioso, ma riusciamo a stare insieme proprio per questo. Su una cosa siamo d’accordo: vinceremo noi questo gioco». La sfida, insomma, è partita, con il supporto delle community social: non resta che vedere chi trionferà.

Anna Clavo (@annaclavo) e Salvatore d’Arma (@darmasalvatore)

*Concorso a premi valido dal 18 aprile all’11 giugno 2023. Montepremi € 4.000. Estrazione finale entro il 30/6/2023. Regolamento disponibile qui.