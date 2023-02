Sanremo 2023, Festival dei record per Tv Sorrisi e Canzoni

G rande successo per Tv Sorrisi e Canzoni, ora in edicola con una doppia copertina, in occasione della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Qui trovi tutti gli eventi di cui il settimanale è stato protagonista: dal party di apertura del Festival alla consegna dei Telegatti agli artisti

Il 73esimo Festival di Sanremo si è aperto per Tv Sorrisi e Canzoni il 5 febbraio con un party esclusivo a cui hanno preso parte il cast del Festival con i cantanti in gara e tanti ospiti d’eccezione. Durante tutta la settimana sanremese le iniziative di Sorrisi e i contenuti dedicati alla manifestazione hanno riscosso un grande successo, su tutti i canali. Compresi i social, dove il brand del Gruppo Mondadori ha raggiunto una fanbase di 1 milione di fan.

NUMERI DA RECORD SUL SITO

In occasione della 73esima edizione del Festival di Sanremo, Sorrisi.com, con i tradizionali testi in anteprima delle canzoni, le scalette di esibizione degli artisti, i dati sugli ascolti e il resoconto dettagliato delle serate con le immagini più belle, ha raddoppiato le visite sul sito, attestatosi a oltre 9 milioni (+51% rispetto al 2022), con 15 milioni di pagine viste (+30% rispetto al 2022). Il record di traffico assoluto è stato registrato il 9 febbraio con 2 milioni di visite (fonte Google Analytics).

IL SUCCESSO SOCIAL DI TV SORRISI E CANZONI

L’account Instagram di Sorrisi è stato il protagonista per i telespettatori, raggiungendo 6 milioni di persone. Più di 600 contenuti originali, tra video, live stories e interviste, che hanno contribuito a raggiungere una fanbase totale di 1 milione sui diversi profili social del brand (fonte Shareablee). Grande successo anche per i contenuti pubblicati in collaborazione con Webboh, tra cui i video di Marco Mengoni e Lazza che hanno generato 500 mila views ciascuno. Il post sullo shooting del cantante Gianluca Grignani ha raggiunto 860 mila visualizzazioni, a seguire il post sullo shooting di Elodie che ne conta 560 mila.

LA DOPPIA COVER DI TV SORRISI E CANZONI DEDICATA A SANREMO

Anche in edicola Tv Sorrisi e Canzoni ha raggiunto un grande successo: per i tre numeri legati al Festival le copie sono state oltre 1 milione e mezzo. Il terzo ed ultimo numero di Sanremo, disponibile da questa settimana, presenta una “doppia copertina”: una dedicata al primo classificato Marco Mengoni, l’altra ritrae lo scatto dei tre finalisti, Mengoni, Lazza e Mr.Rain, nella redazione di Sorrisi dopo la proclamazione. All’interno del numero troverai quaranta pagine di speciale Sanremo con il reportage della settimana: dai personaggi ospitati in redazione all’opening party, dal dietro le quinte di Sorrisi al backstage esclusivo direttamente dall'Ariston.

I TELEGATTI E I GRANDI OSPITI

Tra i momenti clou della settimana, la consegna dei Telegatti, il riconoscimento più amato dagli artisti, a due protagonisti indiscussi del Festival di Sanremo: il conduttore Gianni Morandi e la co-conduttrice Chiara Ferragni.

Anche quest’anno Tv Sorrisi e Canzoni ha seguito la manifestazione dalla propria redazione allestita al Royal Hotel di Sanremo, dove Aldo Vitali, il direttore di Sorrisi, ha accolto ogni giorno gli artisti con appuntamenti speciali: dalla colazione con il direttore insieme ai cantanti come Giorgia, Elodie, Marco Mengoni, Lazza, Paola e Chiara, all’aperitivo con ospiti speciali tra cui Giulia Salemi, i ragazzi di Fantasanremo, i gemelli di Guidonia e Claudio Fasulo, responsabile Rai per Eurovision con i due conduttori dell’edizione 2023 che si terrà a Liverpool a maggio, Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio.

Oltre 70 gli artisti e gli ospiti del Festival accolti nella redazione di Tv Sorrisi e Canzoni, per un’intervista, un servizio fotografico o per parlare dei propri progetti. Oltre a tutti i cantanti in gara, anche molti ospiti speciali tra cui Annalisa, Arisa, Iva Zanicchi, Noemi, Sangiovanni e tanti altri.

E infine, la visita in redazione dei vincitori dopo la finale, Marco Mengoni, Lazza e Mr. Rain, per l’immancabile celebrazione e l’esclusivo scatto di copertina a notte fonda del numero in edicola questa settimana.

Sorrisi ringrazia DR Automobiles che ha accompagnato la redazione da Milano a Sanremo; Caffè Motta che ha regalato alla redazione e agli ospiti dei momenti di relax per tutta la durata del Festival e Cotril che ha messo a disposizione nella lounge di Sorrisi hairstyler e make up artist per ritocchi agli ospiti tra un’intervista e l’altra.

