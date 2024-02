Tv Sorrisi e Canzoni celebra la 74a edizione del Festival di Sanremo con un Party esclusivo

S orrisi dà il via alla settimana sanremese con il consueto Opening Party e la consegna del Telegatto ad Amadeus. Scopri di più e guarda le foto

L'Opening Party organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni ha dato il via, come ogni anno, alla settimana del Festival di Sanremo, che quest'anno è giunto alla 74a edizione. Oltre 400 invitati hanno partecipato all'evento - che si è tenuto domenica 4 febbraio - tra cui i cantanti in gara al Festival e tanti ospiti d'eccezione.

La location, i cantanti e gli ospiti

Quest’anno la serata si è svolta in una location prestigiosa: Villa Emma, all’interno del Miramare The Palace Hotel, che accoglierà Tv Sorrisi e Canzoni per tutta la settimana sanremese.

Immancabili, tra gli ospiti, i cantanti in gara del Festival: Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Annalisa, Big Mama, bnkr44, Clara, Dargen D'Amico, Diodato, Emma, Fiorella Mannoia, Fred De Palma, Gazzelle, Geolier, Ghali, Il Tre, Il Volo, Irama, La Sad, Mahmood, Maninni, Mister Rain, Negramaro, Renga e Nek, Ricchi e Poveri, Rose Villain, Santi Francesi e The Kolors.

Alessandro Zambianchi e Iwan Palombi 1/7 Giulia Salemi Alessandro Zambianchi e Iwan Palombi 2/7 La performance di Levante Alessandro Zambianchi e Iwan Palombi 3/7 Il direttore Aldo Vitali consegna il Telegatto ad Amadeus Alessandro Zambianchi e Iwan Palombi 4/7 La performance di Levante Alessandro Zambianchi e Iwan Palombi 5/7 Levante sul palco con Aldo Vitali e Giulia Salemi Alessandro Zambianchi e Iwan Palombi 6/7 Aldo Vitali e Giulia Salemi sul palco Alessandro Zambianchi e Iwan Palombi 7/7 Carlo Mandelli, Amministratore Delegato dell'area Magazine di Mondadori Media, e Pamela Carati, Brand Manager Entertainment di Mondadori Media PREV NEXT

Insieme con il direttore Aldo Vitali, la special host Giulia Salemi - influencer molto amata sui social con una community di quasi 2 milioni di followers su Instagram - che ha presentato dal palco il palinsesto della settimana sanremese a partire dalle colazioni, con le interviste agli artisti Geolier, Annalisa, Alessandra Amoroso, Emma e Angelina Mango, fino all’atteso appuntamento dell’Aperitivo,che la vedrà protagonista per chiacchierare con ospiti e i cantanti in gara come Clara, la Sad, the Kolors, Il volo e i Negramaro.

La consegna del Telegatto ad Amadeus

Un momento unico ha anticipato il Party: la consegna del Telegatto - il riconoscimento più amato dal mondo dello spettacolo - ad Amadeus, giunto alla sua quinta conduzione consecutiva e di successo del Festival della Canzone Italiana euno dei protagonisti indiscussi degli ultimi anni di questa manifestazione. La consegna è avvenuta presso Villa Emma, in occasione dell'inaugurazione della nuova location, dove Amadeus e il direttore hanno dato il via alla festa esclusiva con il taglio del nastro.

Tra i momenti più emozionanti che hanno contraddistinto l’Opening Party, la performance musicale della cantautrice italiana Levante, seguita da un dj set organizzato da MTV Music Italia.

Le novità di Sorrisi per la 74a edizione del Festival di Sanremo

Oltre alla nuova location di Villa Emma presso il Miramare The Palace Hotel e alla special host Giulia Salemi, l'attesissima lega Sorrisi del FantaSanremo: il settimanale ha aperto la sua personale lega del FantaSanremo e invita tutti gli appassionati a partecipare con la redazione al gioco nato spontaneamente intorno al Festival.

Inoltre il celebre magazine, che esce in edicola con tre numeri speciali dedicati al Festival, promette un palinsesto ricco di interviste, backstage e contenuti speciali per seguire insieme il Festival della Canzone Italiana.