C'è chi lo prende troppo sul serio, l'oroscopo, e chi invece ne ha fatto il punto di partenza per sdrammatizzare tutte quelle manie, ossessioni e situazioni buffe che costellano la nostra vita quotidiana. Da qui parte il libro Tutta Colpa dell'Ascendente di Luigi Torres Cerciello, content creator e autore dell'oroscopo più condiviso di Instagram

Francesca e Stefano sono amici da sempre, anche se sul tema dell'astrologia non concordano affatto. Francesca, che è una Capricorno testarda, trova spiegazioni astrologiche per ognuno dei suoi flirt finiti male. Stefano è invece un Gemelli introverso, volubile ma fermamente scettico riguardo la vericità degli oroscopi. Da bravo Gemelli, però, si lascia contaminare dall'amica, iniziando a trovare ispirazione nelle persone che incontra per scrivere quelle frasi che oggi, su Instagram, sono un fenomeno che fa sorridere centinaia di migliaia di persone ogni giorno.

Inizia così Tutta colpa dell'ascendente, romanzo di esordio di Luigi Torres Cerciello, 28enne di Napoli, diventato nell'ultimo anno uno dei content creator più seguiti e apprezzati di Instagram.

Il libro attinge molto dalla vita personale di Luigi: anche Stefano, protagonista del libro, è del segno dei Gemelli, e anche Stefano, come Luigi, nasconde la timidezza dietro l'umorismo, covando il sogno di pubblicare, un giorno, un libro per un editore importante. Un sogno che però si infrange contro insicurezze, pigrizia e una strisciante dipendenza dall'alcol: tutti ostacoli che Luigi Torres Cerciello descrive in modo ironico e scanzonato, immergendo i lettori nella quotidianità del suo personaggio.

Sarà l'allontanamento dell'amica Francesca a offrire a Stefano l'occasione per ribaltare la sua vita, lasciando il lavoro in fabbrica e iniziando un percorso con una psicoterapeuta. Un nuovo inizio che porterà Stefano a incontrare l'amore e a lasciarsi alle spalle il passato, trovando il coraggio di concludere il suo romanzo.

Una storia che strappa molti sorrisi, anche amari, sulla vita di un ragazzo in bilico tra i sogni e le insicurezze di non farcela, tra la voglia di amare e la paura di soffrire, tra il dolore esistenziale e il desiderio di essere, finalmente, felice. Una storia di vita comune che potrebbe essere quella di ognunə di noi, con le canzoni di Ultimo in sottofondo e le serie di Netflix ad accompagnare le serate.

Una vita comune che però Luigi Torres Cerciello sceglie di riempire di sogni, ironia, leggerezza (e un pizzico di astrologia).