T iziano Ferro è diventato papà: il cantante ha annunciato l'arrivo di Margherita e Andreas insieme al marito Victor Allen

Tiziano Ferro diventa papà e su Instagram racconta la gioia per l’arrivo di Margherita e Andres. Il cantante e il marito Victor Allen sono diventati genitori di due splendidi bambini.

A svelarlo è stato proprio Tiziano che sul suo profilo social, direttamente da Los Angeles, dove vive, ha postato un tenerissimo scatto. Nell’immagine vediamo l’artista e il marito che sorridono, felici, mentre tengono in braccio i piccoli Andres e Margherita.

Tiziano Ferro papà di due bambini

“Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo – ha commentato Ferro -. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra”.

Il cantante ha poi rivelato: “Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere ‘quando’ – e soprattutto ‘se’ – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo”. Poi la conclusione: “È un diritto insindacabile. Grazie per l’amore e per la comprensione di sempre. Vi vogliamo bene! T, V, M, A”.

Il sogno della paternità

La paternità per Tiziano Ferro arriva dopo le nozze con Victor Allen, celebrato nel 2019. L’artista non aveva mai nascosto la volontà di diventare padre e di formare una famiglia insieme al marito. “Non ho un figlio per quanto lo sogni, forse in questo momento è la cosa alla quale penso di più nella vita – aveva confidato l’artista 42enne -. Però tutti quanti, quelli che hanno dei figli, mi raccontano che non puoi neanche avvicinarti a capire cosa possa essere. Quindi io mi apro a questo dono e a questo ennesimo miracolo che sarà scritto da chi di dovere. Io potrò soltanto essere accogliente, desiderare e anche pregare senza negoziare. Direi: se vuoi sto qua”.