10 tiktoker che raccontano la diversità con coraggio e leggerezza

A ggiungi un pizzico di vita da tutto il mondo per apprendere ogni giorno qualcosa di nuovo e interessante su stili di vita, condizioni o culture lontane dalla tua: ecco 10 tiktoker per la diversità

Mettere a punto questa lista di 10 tiktoker per la diversità non è stato facile, e dopo il sorriso iniziale c’è voluto più di qualche fazzoletto per ripristinare il mood. Eppure, questa lista è un tripudio di diversità in tutte le sue forme, e che possiamo esprimere con una sola parola “ombrello” che le include tutte: normalità.

Donne, sorelle, coppie, storie, vite che si intrecciano e che ogni giorno fanno fronte unito davanti a quello che per la società è considerato diverso. Eccovele davanti, con tutta la leggerezza necessaria a imparare qualcosa ogni giorno, senza mai averne abbastanza. E col costante bisogno di saperne sempre di più!

Dayoung Clementi

Dayoung Clementi è la creator educational di cui hai bisogno su TikTok e su Instagram. La sua è una storia di integrazione: con i suoi 22 anni, Dayoung è italo-koreana e vive a Roma, ma studia anche l’inglese e il cinese.

Attraverso il suo profilo, Dayoung – si pronuncia Daion – crea contenuti dedicati all’apprendimento di tutte le lingue che conosce, in particolare il coreano. Un po’ per gioco, un po’ per passione, Dayoung è divenuta nel tempo portavoce del movimento contro l’odio nei confronti della cultura asiatica, e adesso non possiamo fare a meno di adorare i suoi video!

Paige Hennekam

15 secondi per parlare di un tema così importante. Paige Layle è una tiktoker candese, attivista per i diritti delle persone affette da autismo e ADHD (disturbo da deficit di attenzione/iperattività).

Paige ha iniziato a fare video sull’argomento dopo averne visto altre persone che prendevano in giro quei temi. Tra i suoi contenuti troverai tutto quello che può interessarti sull’argomento. Paige ha come missione quella di sfatare i miti che circondano le persone autistiche o affette da deficit dell’attenzione. È pansessuale, e utilizza il pronome loro.

Chrissy Marshall

Chrissy non ti sente, ma ti parla. E grazie a TikTok, può farlo ovunque in tutto il mondo. Chrissy Marshall è una delle 10 tiktoker per la diversità che devi aggiungere alle tue liste. Grazie ai suoi video, è diventata portavoce dei diritti delle persone sorde in tutto il mondo.

Ha 21 anni e, nonostante sia una creator straniera, ti invoglierà a imparare la lingua dei segni attraverso i suoi contenuti coinvolgenti, leggeri ed educational. Il suo sogno? Condividere le sue esperienze per sensibilizzare le persone alla lingua dei segni.

Hannah & Becky

Non possiamo spiegarti a parole cosa stanno facendo Hannah e Becky per sensibilizzare TikTok sui diritti delle persone affette da paralisi cerebrale infantile. È impossibile. Ma ti basta guardare i loro contenuti per comprendere quanto sia importante quello che fanno, con una leggerezza che dimostra una forza degna di essere ammirata.

Becky e Hannah sono sorelle. Hannah è affetta da paralisi cerebrale infantile e non è autosufficiente. Non cammina e non riesce a parlare, ma è perfettamente consapevole di ciò che la circonda. Attraverso i video su TikTok, Becky risponde alle domande degli utenti e cerca di sensibilizzare il mondo davanti a questa importante disabilità.

Shina Nova

Hai mai sentito parlare degli Inuit? Si tratta di un piccolissimo popolo che vive nell’Artico, e non vanno confusi con gli Yupik, né chiamati eschimesi – che è un dispregiativo. La loro cultura è unica, proprio come le condizioni in cui questa popolazione è riuscita a sopravvivere per così tanto tempo.

Shina Nova, o meglio, Shina Novalinga, è una tiktoker inuk (singolare di Inuit) divenuta famosa per i suoi video di katajjaq, il tipico canto di gola inuit. Di recente ha anche diffuso sui social il percorso che la ha portata a tatuarsi il viso con i segni tipici della sua cultura.

Tasnim Ali

Basta con gli stereotipi sull’Islam. Tasnim Ali è tra le 10 tiktoker per la diversità che non puoi perderti per via dei suoi contenuti educational dedicati alla religione. Se qualcosa ti spaventa, è perché forse non lo conosci davvero.

Nei video di Tasnim Ali c’è un mix di cultura araba e italiana. Questa ragazza di poco più di 20 anni sfata i miti e le false credenze sulla sua religione, l’Islam, e ti tiene aggiornata sulla moda. Il velo per lei è un elemento imprescindibile, e fa parte del suo percorso religioso.

Raissa e Momo

Loro sono Raissa e Momo. Che c’è di strano? Niente, in realtà, però lei è italiana, lui è di del Marocco. La loro vita di coppia mista è condita su base quotidiana di allusioni razziste e maldicenze.

Raissa Russo e Mohammed Ismail Bayed combattono l’odio razziale attraverso i loro video comici su TikTok, mostrandoti la quotidianità della loro convivenza con un pizzico di divertimento.

Liz Supermais

Su TikTok c’è una ragazza che combatte i pregiudizi nei confronti dei cinesi attraverso video divertenti e informativi. Liz Supermais è parla di vita quotidiana, usi, costumi e abitudini.

Ama la Cina e anche l’Italia, e grazie ai suoi contenuti ci permette di imparare qualcosa ogni giorno di quel meraviglioso Paese così lontano.

Aida Diouf Mbengue

Aida Diouf Mbengue è una tiktoker italiana col velo che distrugge i pregiudizi attraverso la sua strabiliante ironia.

Da sempre la ragazza sognava di lanciarsi online e i suoi compagni di scuola le rammentavano che era “diversa”, e che non c’era speranza. Aida l’ha presa come una sfida, e adesso è una delle personalità di TikTok di spicco in Italia.

Shinhai Ventura

Questa italo-giapponese si chiama Shinhai Ventura e ha 25 anni. Vive a Torino e prima del lockdown era una ballerina professionista. Adesso la sua vita è sui social.

Nei suoi video Shinhai condivide la cultura giapponese, la sua vita quotidiana e più di un pizzico di ironia. Impossibile non adorarla. I nostri tiktoker per la diversità sono anche questo: leggerezza senza compromessi!