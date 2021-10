A nche dai social network si può imparare molto: scopriamo 10 tiktoker che hanno tanto da insegnarci, sempre divertendoci.

Non solo balletti e canzoncine divertenti: TikTok è un social network sempre più usato soprattutto dai giovanissimi, ma in realtà è una vera e propria miniera di informazioni di tutti i tipi. Dalle migliori ricette di cucina a consigli di salute, passando per la moda, il make up e le lingue straniere, ci sono tantissimi contenuti da cui possiamo imparare molto. Si tratta di un modo divertente per apprendere qualcosa, e può tornare utile in tanti ambiti diversi. Certo, bisogna saper cercare attentamente tra le migliaia di video che, con siparietti comici e balletti, ci intrattengono ogni giorno. Per questo abbiamo deciso di selezionare per te 10 tiktoker da seguire per imparare qualcosa.

Norma's Teaching

Nata e cresciuta in Italia, è solo a seguito di un viaggio negli States che Norma ha deciso di dedicarsi interamente all'inglese. In pochi anni è diventata talmente brava da poter insegnare agli altri molti trucchetti per migliorare la pronuncia o per salvarsi in corner in ogni situazione. Sul suo profilo TikTok, chiamato Norma's Teaching, dispensa consigli utilissimi per essere sempre pronti ad ogni evenienza. Naturalmente, il divertimento non manca.

Diletta Secco

Pur essendo ancora molto giovane, Diletta Secco ha una grande passione per la cucina, che ha ereditato da sua nonna. Così ha aperto un canale su TikTok, nel quale condivide le sue ricette e rivela i suoi segreti ai fornelli. Dalla tradizione toscana, con la quale è cresciuta, alle sperimentazioni di ogni tipo: nulla può fermare Diletta, che si mette sempre in gioco. Uno dei suoi principi, alla base di ogni video? Evitare gli sprechi, riutilizzando tutto ciò che trova nella dispensa. Una scelta ecologica che apprezziamo molto.

Giuseppe Scopellitti

Autore del canale TikTok intitolato A tavola con il nutrizionista, Giuseppe Scopellitti è un biologo esperto di alimentazione. Sui social risponde alle tantissime domande dei suoi fan, approfondendo argomenti sempre diversi: dalle proprietà di un determinato cibo alle fake news in tema di diete, fornisce un servizio decisamente molto utile. E puoi imparare qualcosa di interessante senza mai annoiarti.

Domizia

È romana, e non lo nasconde: Domizia adora il make up e pubblica tantissimi tutorial per imparare tutti i segreti del trucco, con la sua cadenza dialettale che la rende ancora più genuina e simpatica. Se sei alla ricerca di qualche consiglio per truccarti, che si tratti di un'occasione speciale o del classico make up per andare in ufficio, con lei puoi trovare tutte le risposte che cerchi.

Lizsupermais

Dolcissima e curiosa, Liz è una ragazza cinese da sempre innamorata dell'Italia. In effetti, parla la nostra lingua molto bene, nonostante non sia mai stata nel nostro Paese - ma è il suo più grande sogno. Su TikTok, ha aperto un canale in cui condivide video divertenti che mettono in risalto le differenze tra la Cina e l'Italia, regalandoci qualche perla sulla cultura e sulle abitudini del suo Paese natio.

Gabriele Pelizza

Autore di un libro interessantissimo intitolato 100 curiosità sul corpo umano, Gabriele Pelizza ha deciso di portare sul web alcune delle più interessanti peculiarità che si celano sotto la nostra pelle. È proprio lui uno dei tiktoker da seguire per imparare qualcosa. Sul suo canale racconta segreti del nostro organismo, dispensa consigli utili per il benessere generale e risponde alle tante domande dei suoi follower. I suoi video sono delle pillole di curiosità tutte da scoprire.

Befric

Tra i tiktoker da seguire per imparare qualcosa c'è senza dubbio Befric. Dietro questo nome si cela Nicola Torrisi, giovane videomaker da sempre amante della fotografia. Avendo imparato tanti trucchetti nel corso del tempo, ha deciso di svelarli al suo pubblico con video che spiegano come scattare la foto migliore, quali sono i programmi più adatti per ritoccare le tue immagini e quali i segreti per divertirsi con la macchina fotografica e anche con il tuo smartphone.

Emonacofitness

Mai come in periodo di Covid - con le palestre chiuse - si è sentita tanto l'esigenza di fare attività fisica in casa. Edoardo Monaco, dal suo profilo TikTok, offre tantissimi consigli per dimagrire e restare in forma anche senza bisogno di particolari attrezzi. Oltre a proporre esercizi utili per allenare ogni parte del corpo, risponde alle domande dei fan con tante curiosità e sui modi migliori per non perdere lo stimolo nel praticare sport. Insomma, un vero personal trainer a portata di click.

Fabianamanager

Hai dubbi sulla scelta del tuo percorso di studi, sei curiosa di scoprire qualcosa in più su un particolare ambito professionale o hai domande su tutto ciò che riguarda il mondo del lavoro? Fabiana Andreani è pronta a rispondere a tutti i quesiti: dai segreti per un curriculum perfetto ai consigli per non sfigurare ad un colloquio di lavoro, con lei potrai essere preparata per ogni eventualità.

Doc.claudio

Il dottor Claudio Olivieri, chirurgo pediatrico e papà divertentissimo, ha aperto un canale TikTok per rispondere alle tante domande delle mamme. Come si effettuano i famigerati lavaggi nasali? C'è qualche segreto per far dormire un neonato che si sveglia in continuazione? Il mio bimbo si comporta così, devo preoccuparmi? Niente più timori e preoccupazioni, con i simpaticissimi video del dottor Olivieri.