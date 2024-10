Anche The Wom tra i protagonisti di Intersection 2024

I l nostro brand, insieme ad altri di Mondadori Media, con un'esperienza immersiva e coinvolgente al più grande evento in Italia dedicato a Marketing, Comunicazione, Creatività e Tecnologia nell’era dell’AI

Anche The Wom, insieme ad altri brand di Mondadori Media, tra i protagonisti di Intersections 2024, il più grande evento in Italia dedicato a Marketing, Comunicazione, Creatività e Tecnologia nell’era dell’AI organizzato e promosso da ADCI - Art Directors Club Italiano, IAB Italia e UNA.

Nato da IAB Forum e IF! Italians Festival, Intersections - a Milano il 29 e il 30 ottobre 2024 - è il luogo ideale per esplorare lo stato dell’arte e l'evoluzione del settore. Un importante momento di incontro tra realtà provenienti dalla filiera del marketing e della comunicazione e un'occasione imperdibile per conoscere il mercato e le sue novità, in un ambiente stimolante e ricco di opportunità. Quale migliore occasione, quindi, per raccontarsi e descrivere le ultime evoluzioni delle proprie attività?

Con lo stand “Immergiti. Direzione futuro.” presente anche Mondadori Media. L'editore ha dato la possibilità ai partecipanti di scoprire quattro dei suoi top brand (The Wom, GialloZafferano, MypersonalTrainer e Webboh) con altrettante app interattive realizzate con Apple Vision Pro, il visore di realtà mista (Augmented Reality e Virtual Reality) di Apple. Con tale tecnologia i partecipanti possono esplorare da vicino i processi creativi di questi brand, toccando con mano tutte le fasi dello storytelling utilizzato per la realizzazione di progetti di ogni tipo. Esperienze che permettono di presentare in modo coinvolgente case history di successo nel branded content e nell'entertainment, includendo progetti e contenuti sponsorizzati realizzati da Mondadori Media insieme a numerosi brand partner.

Intersections è stata per Mondadori Media anche l’occasione per presentare i risultati della nuova survey di Webboh Lab, che ha indagato il rapporto tra giovani e AI, dalla quale è emerso - tra le altre cose - che il 55% dei 12mila rispondenti ha manifestato preoccupazioni sull’affidabilità e sui possibili rischi occupazionali della tecnologia.

Altre occasioni in cui Mondadori Media è stata protagonista all'evento sono state l'apertura di Nicolò Famiglietti, il primo Beauty Fitness Trainer italiano Ambassador di MypersonalTrainer, agli interventi dal main stage dell'aula plenaria, un talk di PLAI, l’acceleratore di startup del Gruppo Mondadori, in cui so state presentate 5 delle 11 startup selezionate per il primo ciclo di accelerazione, e il workshop di AdKaora, digital company dell’area MarTech, su campagne retail multicanale in collaborazione con L’Oréal, unendo mobile marketing e drive-to-store.

