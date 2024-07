The Wom Loves Pride! Il social reportage dalla parata di Milano a bordo della cargo bike

L a maratona editoriale digital, il live coverage del Milano Pride, l'evento esclusivo in partnership con Virgin Active e molto altro ancora. Ecco le numerose iniziative con cui The Wom ha promosso i valori di inclusione, accettazione e sostenibilità durante il month pride

The Wom promuove una cultura che afferma la libera espressione della personalità, attraverso contenuti e linguaggi inclusivi, trattando temi chiave vicini alle nuove generazioni come la parità di genere, l’accettazione di sé e la sostenibilità.

The Wom Loves Pride, i valori del brand in piazza a Milano

Sabato 29 giugno The Wom ha celebrato con la community il Milano Pride, la manifestazione annuale che è ormai diventata il punto di riferimento per chiunque desideri promuovere i valori di inclusione, accettazione, benessere personale e rispetto degli altri.

La squadra di The Wom - munita dell’ecologica cargo bike targata “The Wom Loves Pride” ha coinvolto i numerosi partecipanti sin dal principio della parata in Via Vittor Pisani, per un Ask&Tell al fine di sensibilizzare, supportare e diffondere i valori del Pride.

In tantissimi si sono fermati per rispondere alle domande poste dalla nostra trend editor Noemi David, condividere le proprie esperienze e dare il proprio appoggio a chi, all’interno della comunità cittadina e non solo, si fa portavoce di istanze sociali. Tanti gli argomenti affrontati, dai valori celebrati dai Pride di tutto il mondo alle tappe storiche che hanno segnato l’evoluzione della storia dei diritti civili negli ultimi anni.

Il dialogo con i partecipanti è stato ingaggiato anche attraverso quiz sfidanti sul mondo LGBTQIA+ che hanno reso possibile la creazione di IG stories in stile “challenge”, un vero e proprio video reportage sul campo.

Coverage web e social per uno storytelling valoriale a tema arcobaleno

Non solo accoglienza favorevole e partecipazione “sul campo”, il successo delle iniziative intraprese dal mondo The Wom è stato decretato anche dai numeri. I molti contenuti realizzati nel mesi scorsi per informare e creare attesa nei confronti del Pride, il live coverage sul campo nel mese di giugno e i contributi di artisti e personaggi pubblici - solo per citarne uno, l’intervista social rilasciata da Ariete, cantante e attivista - affini ai valori portati avanti dal brand, hanno permesso di raggiungere notevoli risultati in termini di traffico e di engagement.

Solo i contenuti realizzati e pubblicati negli ultimi giorni su Instagram e TikTok hanno fatto registrare 3 milioni di video views complessivi.

Pride in EveryBody: The Wom per Virgin Active

Per festeggiare il mese del Pride, The Wom ha inoltre contribuito come media partner all’evento Pride in Every Body di Virgin Active che si è tenuto lo scorso 25 giugno. Un talk condotto e moderato da Valentina Lonati, culture editor di The Wom, per celebrare l’unicità in tutte le sue forme. Al talk hanno partecipato personalità del mondo LBGTQIA+, come Muriel de Gennaro (@Murielxo), Giada Buldrini e Serena Galassi dell’account @duemammetrefigli., e lo youtuber e conduttore Guglielmo Scilla (@GuglielmoScilla), affrontando il tema di come la cura del proprio corpo possa diventare un mezzo per amarsi e accettarsi, filosofia cardine dei valori promossi da Virgin Active e da The Wom: il messaggio è stato amplificato attraverso una video intervista su Instagram ai tre protagonisti.

Il progetto è stato realizzato in piena sinergia con Mediamond e la sua struttura Brand On Solutions. L'allestimento e la logistica sono state curate dall'agenzia Area62.