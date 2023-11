The Wom e Mondadori Media allo IAB Forum 2023

N ella giornata di mercoledì 8 novembre, The Wom e altri brand di Mondadori Media sono stati protagonisti del principale evento business in Italia sul marketing e sulla comunicazione digitale. Ecco come

The Wom protagonista anche nell'edizione di quest'anno, dopo esserlo stata già nel 2022, dello IAB Forum. Durante la prima giornata dell'evento dedicato al digitale, Mondadori Media ha organizzato tramite The Wom, Power Talent Agency e Webboh "Regeneration From Z to Alpha", una serie di panel in cui professionisti del settore, content creator e top speaker, hanno indagato il comportamento delle nuove generazioni e il nuovo ruolo di influencer e piattaforme. Un'occasione unica, per scoprire il mondo variopinto dei più giovani e comprendere i migliori mezzi per comunicare con loro.

A presentare la mattinata il giornalista collaboratore de Il Sole24Ore e Direttore di StartupItalia Giampaolo Colletti, che ha aperto i lavori con Daniela Cerrato, la digital marketing director di Mondadori Media.

Il treno dei contributi si è aperto con il blocco Gen Z: Digital Intimacy e Appareance Trends con protagonista Valentina Meli, Client Manager di Kantar. L'esperta ha presentato i trend che impattano sui giovani in termini di appearance, ossia nel modo in cui ci si pone rispetto al mondo (soprattutto quindi sui temi del fashion e del beauty).

A seguire spazio alle media & advertising agency con il panel Connettere, Coinvolgere, Collaborare: il potere della GenZ con gli interventi di Anna Esposito (Head of PR & Influence di Ogilvy Italia), Ludovica Federighi (Head of Fuse - Head of Content and Entertainment di Omnicom Media Group) e Fabiola Granier (Head of Influencer Marketing di Dentsu Creative) moderati da Marco Marranini (COO Europe di Open Inflencer). Oggetto del confronto come si può utilizzare la creatività per coinvolgere maggiormente la GenZ in experience con i brand, come la GenZ interagisce con la propria community e come si fidelizza questo legame e come contestualizzare al meglio un prodotto commerciale in un contenuto di ogni giorno.

Il titolo del quarto blocco era invece Appear as You Are: come ispirare, creare e comunicare con la GenZ. Panel in cui The Wom è stata protagonista principale con la moderazione di Beatrice Zocchi, nostra Beauty contributor, e gli interventi di Rita Capparelli (Content creator), Sara Dimastrogiovanni (Consulente d'immagine e content creator), Emanuela Frasca (Marketing Manager di The Wom) e Nicole Spiga (Content Creator). Le protagoniste hanno condiviso le loro esperienze sul come sono diventate creator e qualche case di successo che le ha viste protagoniste nel recente passato.

Blocco numero 5 focalizzato su Webboh, con il panel Webboh: da brand a trend, come diventare rilevanti sui social. Durante il confronto, che ha visto salire sul palco Flavia Leone (Attrice TV della serie "DI4RI" di Netflix), Giulio Pasqui (Ceo & Cco di Webboh) e Giulia Santi (PR & Digital Department di Stand by me) si è parlato dell'iniziativa che ha visto Webboh raccontare al proprio target il lancio della serie “DI4RI” di Netflix, un caso di successo ben oltre i confini nazionali.

Sesto blocco dedicato alle piattaforme, con ospiti Alessio Cimino (Responsabile Comunicazione Italia e Grecia di Meta), Giuliano Cini (Director of Brand Partnerships Italy & Greece di Tik Tok) e Andrea Rizzi (Head of MediaCo & Sport Partnership di YouTube). I manager si sono confrontati sul tema Social Media: la nuova TV della GenZ parlando di come facciano le piattaforme a mantenere alto l’interesse della GenZ, cosa possono fare i brand per comunicare in modo interessante alla GenZ e infine come si protegge la GenZ.

Penultimo blocco della giornata quello dedicato alla presentazione di una delle grandi novità di casa Mondadori Media: il Webboh Lab con protagonisti Furio Camillo (Professor of Business Statistics dell'Università di Bologna e Direttore Scientifico di Sylla), Daniela Cerrato (Digital Marketing Director di Mondadori Media) e Grazia Gasperini (Chief growth officer di Webboh). Webboh Lab è il primo Osservatorio digitale permanente completamente dedicato alla Gen Z e creato da Webboh, che ha messo in luce la complessità e la diversità di questa demografia. L'indagine, realizzata in collaborazione con l'Istituto di Ricerca Sylla e basata su un campione di 24.000 adolescenti, ha identificato cinque distinti gruppi all'interno della popolazione di giovani dai 12 ai 20 anni.

Ultimo intervento della giornata quello dedicato alla presentazione di un'altra novità di Mondadori Media: Z Power, con gli interventi di Alessandra Rigolio (CEO di Zenzero Talent Agency e Power Talent Agency), Giulio Pasqui ( Ceo & Cco di Webboh), acapodelglobo - aka Giulia Berrettini (content creator) e Gianmarco Zagato (content creator). Gli intervenuti hanno ben descritto come interfacciarsi efficacemente con la GenZ e come i brand possono sfruttare al meglio le occasioni di comunicazione che i talent e i creator possono garantere loro.

Nel pomeriggio l'amministratore delegato di Mondadori Media, Andrea Santagata, ha tenuto il workshop The Social big opportunity, in cui ha spiegato come le piattaforme social rappresentino una grande opportunità per comunicare e come siano centrali nella strategia di sviluppo dell'editore. Il manager ha posto l'accento sull'importanza dei video brevi, che stanno diventando il formato di riferimento nel campo della comunicazione e che hanno creato una nuova economy, la creator economy.

Ma Mondadori Media non è stata animatrice solo della Vision Arena. Anche durante la conferenza in plenaria è stata protagonista in due panel. Quello dal titolo Generazioni e Rigenerazioni, un momento ispirazionale tenuto dal Presidente di IAB Italia Carlo Noseda e da Andrea Santagata, Amministratore delegato Mondadori Media Area Digital e Polo MarTech, e focalizzato sul tema dell’evoluzione digitale negli ultimi 20 anni, ma anche con lo sguardo rivolto al futuro e alle sue applicazioni, a partire dall’AI. E quello in cui è intervenuta anche Benedetta De Luca, Disability Advocacy, Gender & Inclusion Editor per The Wom e creator di Power Talent Agency, che ha affrontato il tema dell’inclusione all’interno del mondo della comunicazione insieme a Martina Fuga, Responsabile comunicazione di CoorDown, e Nicola Acampora fondatore di PizzAut.