The Wom Editors’ Picks: le nostre idee regalo per San Valentino

F esteggiare San Valentino è molto più che scambiarsi un regalo o organizzare una cena romantica, e questo lo sappiamo bene. Ma può essere un'occasione per celebrare un sentimento donando bellezza alla persona che amiamo. Ecco perché abbiamo selezionato alcuni oggetti - spaziando tra food, design e tecnologia - che possono creare spazi di piacere nella nostra quotidianità

Giradischi Victrola Re-Spin

Ogni amore ha la sua colonna sonora: per questo regalare musica a San Valentino è sempre una buona idea. Per chi ama il fascino rètro dei vinili, ecco che il giradischi Victrola Re-Spin può rappresentare un ottimo dono per la festa degli innamorati. Dotato di tecnologia all'avanguardia e realizzato con il 25% di plastica riciclata e imballaggi riciclabili, questo giradischi permette di ascoltare la propria musica su vinile, e grazie alla tecnologia Vinyl Stream è anche possibile trasmettere in streaming i propri dischi a qualsiasi altoparlante Bluetooth esterno.

Lego - i set per San Valentino

Il modo migliore per vivere momenti unici e creare memorie indimenticabili? Regalarsi del tempo da dedicare alla creatività. Per questo San Valentino, Lego ci invita a celebrare l'amore attraverso una selezione di set super romantici, perfetti da condividere in due e rinsaldare la complicità. Il tema perfetto? Naturalmente i fiori, come il set Giardino tranquillo o Bouquet di rose.

Nio Cocktails

Finita la cena, è ora del cocktail: a rendere questo momento ancora più speciale è NIO Cocktails, brand di riferimento nella produzione di miscele ready-to-drink, che per San Valentino ha creato una box contenente il nuovo signature Cocktail al gusto di caffè - il Cold Brew XO Coffee Cocktail, realizzato con caffè Illy - e una selezione di praline firmate dal cioccolatiere Guido Castagna. Un'idea per creare la giusta atmosfera per il fine serata.

I cioccolatini di Guido Gobino

Che San Valentino sarebbe senza del buon cioccolato? Ai golosi e agli amanti del bello, l’artigiano torinese del cioccolato Guido Gobino dedica la collezione “Heartbeats of Chocolate Lovers”, una serie di cofanetti, caratterizzati da una grafica dai toni delicati, che custodiscono nuove ricette (come i cuoricini di cioccolato Indonesia 80%, Latte 35%, Pera e Vaniglia, Frutti di bosco, Fragola e Agrumi e sale) – e gli intramontabili classici, come i cuori decorati a mano con pennellate colorate nelle due varianti fondente 63% e latte finissimo. Il tutto in un’elegante scatola di pralineria assortita.

Xiaomi – Smart Air Purifier 4

Regalare aria più pura: quale dono migliore per chi vive in città (ma non solo)? Xiaomi Smart Air Purifier 4 è la soluzione che offre un ambiente domestico più confortevole e un’aria più sana, pulita e con meno allergeni. Consente la purificazione di un ambiente di 20 m² in circa 10 minuti, grazie al particolato CADR che filtra fino a 400 m³/h ed eroga 6660 litri di aria purificata al minuto. Un regalo importante, per fare del bene alla persona amata.

Una serata speciale a 10 Corso Como

Quale occasione migliore per regalarsi una serata speciale da condividere con chi si ama? Potete optare per una cena romantica nel Giardino Segreto del 10 Corso Como Café, per immergervi in un'atmosfera sognante circondati dalla natura, o passare una sera indimenticabile in una delle suite 3Rooms, circondati da oggetti d'arte e design.

Le Creuset – Cocotte a cuore in ghisa

Amare è un atto di cura che si esprime (anche) preparando ricette che fanno bene al corpo e all’anima. Per questo cucinare è un gesto di amore. Pensando a tutti gli innamorati che amano stare ai fornelli, Le Creuset ha creato la sua iconica cocotte in un’inedita versione a forma di cuore. Realizzata in ghisa vetrificata con pomolo a cuore, è l’ideale per preparare stufati, arrosti, zuppe e torte. Con amore, ovviamente.

Nordés Gin

Per gli amanti del buon bere, una bottiglia di Nordés Gin rappresenta sicuramente un regalo gradito e apprezzato. Nato a Vedra, una magica località rurale vicino a Santiago de Compostela, Nordés Gin è il risultato di un'attenzione meticolosa per gli elementi botanici che lo compongono. La sua ricetta racchiude infatti 11 botanicals selezionati con cura: sei selvatici della tradizione galiziana e cinque botanicals d’oltremare (ginepro, zenzero, cardamomo, fiori di ibisco e tè nero), che apportano note sottili e ne bilanciano il gusto.

Witor's - La capsule collection di Bridgerton

Per tutte le inguaribili romantiche che attendono con ansia la 3° stagione dedicata alla storia d'amore tra Penelope e Colin, una selezione limited edition di praline per immergersi nell'era Regency e sognare un amore da favola. Tre scatole a forma di cuore con le praline Witor's più amate come la pralina Golden (original, al pistacchio e al caramello salato) e il Boero (original alla ciliegia, al limoncello e alla crema whisky).

Pieces of Venice - The Magnetic Notebook

Quest'anno, per San Valentino, Pieces of Venice, progetto di Impresa Circolare ideato da Luciano Marson e sviluppato insieme alla moglie Karin Friebel, propone un'idea regalo inedita e originale: il Perpetua Recorder Pieces of Venice - The magnetic notebook, un taccuino dove scrivere messaggi e poesie d'amore, ma anche dove fermare nel tempo pensieri, emozioni, sentimenti.

Villeroy & Boch - Rose Garden

Una collezione dettata da eleganza e romanticismo, perfetta per accompagnare il San Valentino ma non solo: Rose Garden di Villeroy & Boch porta in tavola motivi floreali e raffinatezza tra una tazza di caffè caldo e una torta al cioccolato appena sfornata. L’atmosfera incantata tratteggiata dalle stoviglie di questa collezione si colora di sfumature pastello, dal lilla al rosa più intenso, e di decori floreali che ricordano un giardino pieno di rose.

Huawei - gli smartwatch Valentine's Day edition

Il regalo perfetto per tutti gli amanti della tecnologia che hanno a cuore il proprio benessere, e quale idea migliore per rimettersi in forma dell'allenamento di coppia? Lo smartwatch Huawei Watch GT 4 viene proposto in due versioni esclusive per San Valentino, disponibili fino al 18 febbraio. Tra le funzioni, il monitoraggio del sonno, delle funzioni vitali e del ciclo mestruale, la nuova app "Rimani in forma" e 100 modalità sportive.

Treedom

Un’idea originale per festeggiare San Valentino? Regalare un albero. Per farlo c’è Treedom, realtà che attraverso la piantumazione di alberi sta contribuendo a rendere il mondo un luogo migliore. Piantati e curati direttamente dalle comunità di contadini in 18 paesi tra Africa, America Latina, Asia, Europa, gli alberi di Treedom sono i protagonisti di progetti agroforestali orientati, da un lato alla salvaguardia del pianeta, dall’altro al benessere delle persone, attraverso un impegno per la sicurezza alimentare, la crescita economica e l’inclusione sociale. Mangrovia e Mangrovia, Banano e Caffè, Arancio e Leucena sono le tre coppie di alberi che si potranno scegliere a partire dal 7 febbraio 2024 tramite la piattaforma treedom.net.

Wilden Herbals

Prendersi una pausa di coppia e condividere un momento all'insegna del benessere e del relax significa prendersi cura di sé e di chi si ama, non solo a San Valentino ma tutto l'anno. Le tisane Wilden realizzate con bouquet di piante officinali biologiche profumate e ricche di proprietà benefiche, sono bustine predosate pensate per due persone, perfette da condividere.

Altemasi Trentodoc Rosé

L’eleganza di un buon rosé, non soltanto a San Valentino, è imbattibile. Ecco perché una bottiglia di Altemasi Rosé, che rappresenta un’armonica unione tra l'eleganza dello Chardonnay e la struttura del Pinot Nero, è l’accompagnamento perfetto per una cena romantica e raffinata. I vini di questa cuvée provengono da uve Pinot Nero e Chardonnay raccolte nei vigneti di alta collina nei dintorni di Trento e sull’altipiano di Brentonico situati tra i 450 e i 600 m di altitudine, esposti a sud e sud-ovest. Qualità e piacere si abbracciano.

Nespresso – Nomad Travel Mug

Dedicata agli appassionati di viaggio: disponibile nel colore rosso lampone in edizione limitata, la Nespresso Nomad Travel Mug è l’accessorio perfetto per le coppie che amano le attività outdoor. Disponibile in diversi colori e misure, la sua doppia parete in acciaio inossidabile e il suo rivestimento colorato assicureranno che la bevanda, calda o fredda, rimanga alla temperatura ottimale. Da consumare in compagnia del proprio partner, ça va sans dire.

Coin Casa

Passare una serata speciale per San Valentino nel comfort della propria casa può essere l'occasione giusta per ravvivare la routine di coppia. Per creare la perfetta atmosfera di San Valentino, Coin Casa ha creato una collezione per celebrare l'amore, da soffici cuscini in velluto al servizio da tavola tenero e romantico.

Lelo - Tiani Duo

Un sex toy per connettersi in modo profondo - sia fisico che emotivo - con il proprio partner: tra le proposte di San Valentino di Lelo c'è TIANI™ DUO, il vibratore per la coppia che permette di esplorare una vasta gamma di modelli di vibrazione. Dotato di un telecomando wireless, è un massaggiatore a doppia azione che permette di raggiungere un armonioso orgasmo simultaneo.

Seletti - Love is a Verb

Piccole sculture dense di energia che portano bellezza nella propria casa: per San Valentino, Seletti presenta Love is a verb di Tatiana Brodatch: donne e uomini, da soli o in coppia, modellati in maniera istintiva e così imperfetti da sembrare vivi, coesistono e si abbracciano tra loro creando un’aura vibrante.

Cena sullo skyline al Rivington

L'esperienza culinaria in stile newyorkese con una impareggiabile vista sullo skyline milanese, per San Valentino propone una cena suggestiva e romantica, con un menu tutto dedicato all'amore creato dallo chef Guglielmo Giudice. Le 5 portate prevedono il “Pastrami di mare”, il “Raviolaccio Alfredo”, il “Surf & Turf 2.0” e per concludere una “Red cheesecake”. L'experience continua poi sul rooftop The ORGANICS SkyGarden, dove verrà servito un tortino al cioccolato con cuore fondente ai lamponi, accompagnato da un flute di Laurent Perrier Rosé.