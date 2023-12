P er chi non sa ancora cosa The Wom Editors' Picks, una carrellata di novità che vogliamo farvi scoprire er chi non sa ancora cosa regalare a Natale o per chi ha voglia di curiosare tra oggetti, esperienze e luoghi che ci sono particolarmente piaciuti: anche questo mese tornano i, una carrellata di novità che vogliamo farvi scoprire

I notebook di Pineider e Colony

Taccuini candidamente nostalgici e molto, molto chic: Pineider ha presentato insieme a Colony, realtà italiana produttrice di tessuti e carte da parati, una raffinata linea di notebook dall’anima vintage. Una collezione che esprime l’unicità dell’artigianato italiano, dove i pattern più rappresentativi dell’immaginario di Colony – disegnati tutti nello storico atelier di Piazza del Popolo partendo da acquerelli dipinti a mano – diventano il rivestimento dei taccuini Pineider. Oggetti da avere sempre con sé e in cui annotare pensieri, ricordi, piccole gioie.

Bialetti – Tombola Collection

Una nuova collezione pop e colorata, che celebra il gioco più amato delle festività natalizie: la Tombola. È la nuova linea di prodotti creata da Bialetti in occasione del Natale 2023, su cui spiccano due varianti colorate della celebre Moka Express e una special edition di Perfetto Moka, il caffè macinato Bialetti. Oltre alla Moka e al Perfetto Moka, fa parte della collezione anche un vasto assortimento di accessori, ideali per rendere unica la mise en place del caffè natalizio: dalle tazzine ai bicchierini, dalle mug ai set di cucchiaini e tovagliette, tutti i prodotti sono caratterizzati da dettagli dorati e da pattern geometrici che rimandano ai movimenti tipici del gioco della Tombola.

La cover ecosostenibile dedicata alla comunità LBTQIA+ di La Casa de Las Carcasas

La cantante e icona della comunità LGBTQIA+ Karin Ann ha realizzato in collaborazione con gli store de La Casa de Las Carcasas una capsule collection di cover dai colori arcobaleno e realizzate con materiali eco-friendly, all'insegna dei diritti e dell'inclusività, senza dimenticare il rispetto per l'ambiente.

I cocktail natalizi di Bruno Vanzan per SodaStream

I sapori più classici della tradizione culinaria delle feste ispirano tre ricette inedite firmate dal barman Bruno Vanzan per creare dei cocktail natalizi davvero unici per i vostri ospiti. Amaretto, pandoro e panettone vengono reinterpretati con in Whisky&Soda Klaus Edition, Gin Fizz al pandoro e Negroni al panettone, tutti semplici e pratici da realizzare a casa con i gasatori SodaStream.

I regali golosi Amusi da mettere sotto l’albero

Non c’è cosa più bella che festeggiare il Natale con i nostri amici a quattro zampe. E naturalmente anche loro si meritano un po’ di leccornie! Per questo Natale il brand di pet food Amusi ha pensato al Morbidone di Natale, ispirato al classico panettone, e al Biscotto di Natale, a forma di albero natalizio. Preparazione artigianale e prodotti di alta qualità adatti ai nostri pet.

Parco 1923 – Candele

Dopo la prima collezione di profumatori d’ambiente, Parco 1923 ha ampliato la linea Home Rifugi – ispirata alle esperienze olfattive dei rifugi escursionistici del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – presentando tre nuove candele profumate. Create con cera vegetale e stoppino composto da trecciati in puro cotone 100%, sono disponibili in tre varianti: La Difesa, ispirata alle radure ombreggiate dai faggi che avvolgono il rifugio sul colle della Difesa di Pescasseroli; Pesco di Iorio, che celebra un'antica struttura in pietra adibita al controllo del pascolo sulla cresta che separa i territori di Campoli; e Prato Rosso, che evoca il ricordo olfattivo di una baita in autunno immersa in una delle più belle faggete dell’Area Protetta del Parco.

"Il Muro della Gentilezza" al Mercato Centrale

Ha aperto a Milano il Muro della Gentilezza, l’iniziativa promossa dal Mercato Centrale insieme Grandi Stazioni Retail e con il sostegno dei City Angels, all'interno del progetto di riqualificazione dell'area della Stazione Centrale, prendendo ispirazione dai walls of kindness nati nel 2015 in Iran. Donando quello di cui non abbiamo più bisogno possiamo compiere un gesto di gentilezza nei confronti delle persone meno abbienti.

Sgrappa – Limited edition

Sgrappa, la grappa nata con la volontà di proporre in modo originale e contemporaneo uno dei distillati più rappresentativi del Made in Italy, presenta a Natale la sua prima limited edition, dove l'inconfondibile gesto artistico a firma di Maurizio Cattelan dall’interno della bottiglia si porta in superficie. Un'idea regalo ironica e irriverente per Natale, giornata giusta in cui gustare questo distillato moderno sbizzarrendosi nella miscelazione, seguendo magari l’ironica drinklist del brand e i nuovi drink al caffè Espresso (S)Martinie Caffè (S)corretto.

Seletti e United Pets

Seletti e United Pets, brand di riferimento nella produzione di accessori per animali domestici, ampliano Pets(R)evolution, la collezione per cani e gatti presentata lo scorso anno, con una nuova linea di cucce per cani ispirata ai classici tappeti persiani. Caratterizzate da motivi floreali, sono cucce dallo spirito ironico e divertente dedicate ai momenti di relax dei nostri pets.

L’agenda della Luna 2024

Vivere in armonia con la luna significa vivere in armonia con se stessi: per farlo, ci aiuta la preziosa agenda creata da Johanna Paungger e Thomas Poppe. Un’agenda che nel 2024 ci guida giorno dopo giorno in qualsiasi tipo di attività: dal giardinaggio al bricolage, dalle cure mediche a quelle della persona. La compagna ideale per prendersi cura di se stessi in armonia con gli influssi del cielo. Per ogni giorno dell’anno si trovano simboli stampati in evidenza che offrono l’indicazione immediata di quale attività è particolarmente avvantaggiata in quella determinata giornata

Motorola razr 40 ultra ed edge 40 neo PANTONE 13-1023 Peach Fuzz

Per il secondo anno consecutivo, Motorola e Pantone hanno collaborato alla creazione di dispositivi nel colore dell'anno: la tonalità Pantone Colour of the Year 2024, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz va così a impreziosire i due modelli Motorola razr 40 ultra e Motorola edge 40 neo. Caratterizzato da una sfumatura che richiama la pesca, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz incarna i sentimenti di unione, comunità e collaborazione. Ma non è l'unica novità presentata da Motorola per questo Natale: in collaborazione con Momusso, ha presentato gli sfondi artistici “Libera il tuo Natale”, scaricabili gratuitamente sul sito Motorola.it.

Le card natalizie di Coca Cola generate dall'AI

Per le vostre card di auguri natalizi Coca Cola lancia l'AI Holiday Card Generator, un servizio di generazione delle card natalizie con il supporto dell'intelligenza artificiale, permettendo una personalizzazione unica delle immagini d'archivio iconiche del Natale Coca Cola. Trovate il servizio qui.

L’impronta del vostro amico fedele sempre con voi con Atelier VM

Si chiama Kit Impronta Fedele la nuova collezione ideata da Atelier VM per rendere ancora più speciale e indissolubile il legame con i nostri amici per la vita. Sarà infatti possibile riprodurre l’impronta dei nostri cani su Anello Chevalier, Charm Impronta e Charm L’Essenziale Impronta, per averli sempre al nostro fianco, per sempre.

Aleph Rome Hotel - A Carol at The Aleph

L'Aleph Rome Hotel, a pochi passi dalle location più suggestive di Roma celebra la stagione delle festecon il Cenone del 24 dicembre curato dall’Executive Chef Carmine Buonanno, a cui seguiranno la Colazione di Natale e il Pranzo di Natale: tre momenti culinari in cui si celebra la tradizione e la gioia dello stare insieme. Per la notte di Capodanno, sarà protagonista lo spettacolo immersivo Le Petit Chef, un'esperienza multisensoriale che unisce immagini, suoni e sapori, mentre il brindisi di mezzanotte si terrà sul rooftop dell'hotel.

Il Workshop dell’Equilibrio di Acqua Panna

Una mattinata dedicata alla riscoperta del gusto dell’equilibrio durante la quotidianità insieme a Virginia Gambardella, Imprenditrice e Divulgatrice di Benessere, e Alessia Bossi, Co-Founder & Creative Director We Are Lovers: è stato questo il tema dell'evento organizzato da Acqua Panna presso gli spazi di Identità Golose, a Milano. Virginia Gambardella ha spiegato l'importanza della consapevolezza per raggiungere un equilibrio armonioso tra corpo e mente attraverso alcune semplici azioni quotidiane, mentre Alessia Bossi ha condiviso il valore del tempo dedicato alla pratica delle proprie passioni come quella di creare composizioni floreali originali e creative. Un piccolo reminder per non dimenticarsi di prendersi cura di se stessi, in lentezza.