The Double F abbigliamento: il tuo riferimento online per lo shopping di lusso

Amanti della moda di lusso: ecco la destinazione imperdibile! Stiamo parlando di The Double F, piattaforma online interamente dedicata al luxury fashion. The Double F è l'evoluzione naturale di Folli Follie, boutique mantovana nata dalla mente creativa di Lucia Galli e del marito Giuseppe, che dagli anni '70 seleziona capi e accessori di altissima qualità.

Il portale esclusivo ed easy-to-use propone una selezione esclusiva di abbigliamento, calzature, borse e accessori per uomo, donna e bambino, provenienti dai marchi più rinomati al mondo.

Da Balenciaga a Givenchy, passando per Alexander-McQueen e Loewe, sono oltre 160 i brand e designer internazionali, tutti selezionati dal team di buyer che viaggia tra le passerelle del mondo a caccia di nuove ispirazioni e degli ultimi trend.

Il portale non offre solo un'esperienza di shopping impeccabile, ma apre le porte a vantaggi esclusivi, tra cui la possibilità di usufruire di promozioni speciali tramite il codice sconto The Double F. Ma cosa acquistare?

The Double F donna: stile a 360°

The Double F non delude mai quando si tratta di soddisfare i desideri delle donne alla ricerca di capi esclusivi e di tendenza.

Dall'abbigliamento alle borse di design, dalle scarpe ai gioielli: ogni articolo è scelto per rispecchiare le ultime tendenze e soddisfare le esigenze di stile più raffinate. La selezione offre infatti una panoramica a 360° in grado di spaziare dai classici intramontabili alle ultime creazioni dei designer di fama mondiale.

Senza dimenticare un'occhio alla sostenibilità: la sezione Sustainable Fashion nasce per promuovere capi e accessori realizzati con materiali vegani e riciclati. Un impegno reso ancora più concreto grazie alla collaborazione con Treedom, con l'intento di piantare 300 alberi nel mondo, grazie al ricavato dello shopping sostenibile.

E se cerchi sempre nuove inspirazioni c'è infine la sezione Rooster, che propone un viaggio attraverso esclusive Capsule Collection, Fashion Trends e tanti consigli di stile.

The Double F saldi: il lusso più accessibile

Lo sappiamo: spesso la moda di lusso non è accessibile a tutte le tasche. Ecco perché i saldi sono l'occasione perfetta!

Oltre al codice sconto The Double F propone una sezione del sito interamente dedicata alle Offerte. Collegandoti a Saldi potrai trovare una carrellata di articoli a prezzo scontato, da scegliere selezionando il designer o la categoria (Abbigliamento, Borse, Scarpe e Accessori).

Potrai ulteriormente filtrare i risultati per Designer, Colore, Materiale, Taglia e Stagione: in questo modo scovare l'offerta perfetta per le tue esigenze sarà un gioco da ragazzi!

Contenuto sponsorizzato. Focus.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Focus.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.