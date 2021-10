S torie di donne, di lotta per la parità, di difficoltà e discriminazioni: ecco i migliori Ted Talks sul femminismo da conoscere per scoprire qualcosa in più sull'argomento o semplicemente per farti ispirare.

Donne che parlano di donne: i Ted Talks sul femminismo sono qualcosa che dovresti assolutamente conoscere. Si tratta di conferenze che possono ispirare e spiegare molte cose sulla condizione femminile.

Prima di entrare nel vivo del discorso, potrebbe esserti utile sapere brevemente cosa sia un Ted Talk. Con questa espressione, a volte abbreviata in TED (Technology Entertainment Design) si indicano una serie di conferenze gestite dall'organizzazione privata non-profit statunitense Sapling Foundation.

Il TED è stato fondato da Richard Saul Wurman e Harry Marks nel 1984, come evento singolo che poi si è trasformato in una conferenza annuale nel 1990. Dopo il ritiro di Wurman nel 2002, l'evento è andato sotto la curatela di Chris Anderson, che lo gestisce attraverso la sua fondazione non-profit, The Sapling Foundation.

Inizialmente, il TED era inizialmente dedicato a tecnologia e design, coerentemente con la sua origine nella Silicon Valley, ma in seguito ha esteso il suo raggio di competenza al mondo scientifico, culturale e accademico. La sua missione è riassunta nella formula «ideas worth spreading» (cioè, «idee che val la pena diffondere»). La sede centrale del del TED sono a New York e a Vancouver. Gli eventi TED si svolgono in tutto il Nord America, in Europa e in Asia, con conferenze che vengono diffuse in live streaming. Le lezioni abbracciano una vasta gamma di argomenti che comprendono scienza, arte, politica, temi globali, architettura, musica e altro. I relatori stessi provengono da molte comunità e discipline diverse.

Nel nostro caso, parliamo di conferenze specifiche, che vale davvero la pena di conoscere: ecco i 5 migliori Ted Talks sul femminismo che dovresti vedere (in streaming qui). E non avere paura: anche se sono in inglese, puoi impostare i sottotitoli in italiano, in modo da poter comprendere al meglio ogni lezione.

We should All Be Feminists di Chimamanda Ngozi Adichie

Parlando di Ted Talk sul femminismo, non si può non citare quello di Chimamanda Ngozi Adichie, intitolato We should All Be Feminists (che significa Dovremmo essere tutti femministi). Chimamanda Ngozi Adichie è una scrittrice, attivista e femminista nigeriana di etnia igbo. Nel 2012 ha tenuto questa conferenza, poi pubblicata nell’omonimo libro nel 2014 (in Italia da Einaudi). Si tratta di uno dei più famosi discorsi sul femminismo contemporaneo e riflette su cosa significhi essere femminista al giorno d’oggi, come lo si diventa e che cosa implica. Soprattutto, invita a riflettere sul perché tutti, donne e uomini, dovremmo esserlo. Il talk è talmente popolare che alcuni estratti sono stati inseriti nella canzone Flawless dalla cantante Beyoncé.

Il suo discorso ha rappresentato un momento di svolta per il dibattito femminista, poiché è un manifesto semplice, diretto e talmente potente da essere diventato un punto di riferimento imprescindibile sul tema. Tra i Ted Talks sul femminismo, quello di Chimamanda Ngozi Adichie ha dato inizio a una conversazione mondiale su questo tema.

«Io vorrei che tutti cominciassimo a sognare e progettare un mondo diverso. Un mondo più giusto. Un mondo di uomini e donne più felici e più fedeli a sé stessi. Ecco da dove cominciare: dobbiamo cambiare quello che insegniamo alle nostre figlie.Dobbiamo cambiare anche quello che insegniamo ai nostri figli».

Teach Girls Bravery Not Perfection di Reshma Saujani

Tra i Ted Talks sul femminismo, anche quello dei Reshma Saujani rispecchia il tema dell’importanza dell’educazione dei giovani, per poter cambiare la società. Avvocatessa, educatrice e politica statunitense, Reshma Saujani è anche fondatrice dell'organizzazione tecnologica Girls Who Code. Nella sua conferenza, critica la tendenza educativa verso le ragazze alla perfezione e ai ragazzi verso il coraggio.

«Ho bisogno che ognuno di voi dica a ogni giovane ragazza di essere a proprio agio con l'imperfezione». Per crescere una generazione di donne forti, indipendenti e capaci, sostiene la Saujani, le cose devono cambiare.

Un esempio recente è la nomina di premier di Najla Bouden in Tunisia .

This Isn't Her Mother's Feminism di Courtney E. Martin

La giornalista Courtney E. Martin affronta un tema molto delicato nel dibattito femminista. Attraverso la sua esperienza personale racconta di come il suo femminismo e quello di sua madre siano molto diversi pur rimanendo inscindibilmente legati. Tra i Ted Talks sul femminismo, questo video è perfetto per riflettere su come il femminismo non sia un movimento statico e legato al passato, ma un impulso sempre nuovo che si modella sulla base della società.

The Power Of Women Anger di Soraya Chemaly

Scrittrice e attivista americana, Soraya Chemaly concentra il suo lavoro sul ruolo del genere in politica, religione, cultura e nei media. È direttrice dell’associazione no profit Women’s Media Center Speech Project, e promuove la libertà di espressione e l’impegno civile e politico delle donne. Nella sua lezione di Ted Talks sul femminismo, riflette sullo stereotipo secondo cui arrabbiarsi non è femminile.

Ancora oggi, quando una donna si arrabbia, viene spesso additata come isterica o del tutto pazza. Alle donne viene quindi insegnato a sopprimere l'ira e a mantenere la calma lasciando agli uomini il compito di fare la voce grossa. Invece la nostra voce, anche (e forse ancor più) arrabbiata è uno strumento fondamentale per far valere i diritti delle donne.

Confessions of a Bad Feminist di Roxane Gay

Essere femministi non è facile, anzi può essere frustrante e addirittura doloroso. Può portare a sentirci in colpa perché spesso non siamo all'altezza di nostri ideali, ma tra i Ted Talks sul femminismo, quello di Roxane Gay, tratto dal suo libro Bad Feminist, ci ricorda perché essere una cattiva femminista è sempre meglio che non esserlo affatto.