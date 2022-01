5 Ted Talk al femminile che parlano di diversità e inclusione

T ed Talk al femminile sull'inclusività e sulla diversità? Sì, grazie: impariamo come muoverci sul posto di lavoro, in una comunità, ma non solo. Promuoviamo la diversità grazie ad alcune figure di riferimento

Se vuoi davvero scoprire l'inclusività sul posto di lavoro - e non solo - puoi ascoltare i Ted Talk al femminile che ti spiegano come approcciarti in modo più equo, giusto - senza pregiudizi o stereotipi - alle persone. Al giorno d'oggi, il tema dell'inclusività è uno dei più importanti, ma come possiamo fare davvero la differenza?

Lasciati ispirare da 5 Ted Talk al femminile che possono spiegarti come creare un posto di lavoro inclusivo, in cui la diversità non viene esaltata, ma considerata normale, come è giusto che sia.

Rosalind G. Brewer, il Ted Talk sull'inclusione che dobbiamo ascoltare

Rosalind G. Brewer è una continua ispirazione: uno dei suoi Ted Talk più famosi è basato sulla promozione della diversità e l'inclusione sul lavoro e nella comunità. Brewer ci ha spiegato che fin troppo spesso, quando le aziende parlano di diversità e inclusione, si concentrano su metri di giudizio, strategie da attuare, dimenticando l'aspetto umano, le relazioni, che sono alla base della società.

Con il suo Ted Talk, possiamo di certo farci un'idea più chiara su come funziona davvero un luogo inclusivo, una comunità che guarda a chiunque nello stesso modo, senza escludere. Può darci delle dritte preziose su come fare complimenti inclusivi, permettendoci di abbattere quegli ostacoli del linguaggio che spesso escludono delle categorie a favore di altre.

Janet Stovall, che ci insegna a prendere sul serio la diversità

La verità è che non ci rendiamo conto - almeno nella maggior parte delle volte - di creare, promuovere le discriminazioni. Per questo motivo, si è resa necessaria la creazione di un Ted Talk mirato, quello di Janet Stovall, che ha un compito difficile e importante al contempo: farci prendere sul serio la diversità e l'inclusione sul posto di lavoro, ma non solo. Come arriviamo a una comunità unità, senza alcun limite, discriminazione o ancora esclusione? Come possiamo darci l'opportunità di crescere davvero?

Le persone dovrebbero sentirsi al sicuro in determinati luoghi, non solo nella propria casa. Il posto di lavoro, che è dove trascorriamo parte della nostra giornata, non dovrebbe creare una sensazione di disagio ed esclusione. Fermiamoci un attimo a pensare: quanto sarebbe bello un posto di lavoro in cui tuttə possono raggiungere il vertice, senza essere discriminatə? Quanto sarebbe giusto lavorare in un luogo che ci vede come persone, e non come una categoria, se non un pregiudizio? Ci sembra di respirare quel profumo di libertà che tanto abbiamo rincorso negli ultimi tempi.

Dwinita Mosby Tyler, specializzata nella strategia inclusiva

La dottoressa Dwinita Mosby Tyler fa parte dei Ted Talk speakers al femminile ed è un enorme punto di riferimento per la comunità. Dal momento in cui è la fondatrice di The Equity Project, una società di consulenza che si occupa di creare le strategie per l'inclusione e l'equità, può insegnare a sostenere in modo concreto chiunque sul lavoro. La sua filosofia? Un mondo più equo inizia proprio con noi. Le nostre scelte - chi siamo, come comunichiamo, come scegliamo di abbracciare l'inclusività.

La verità è che ci piacerebbe un mondo più giusto, ma non sempre siamo in prima linea per il cambiamento. Tutt'altro: ci lasciamo sfuggire i momenti formativi della nostra vita. Il fatto è che diamo un valore alla nostra esistenza solo nell'attimo in cui ci alziamo in piedi, abbiamo una voce. Tuttə, senza escludere nessunə. Al di là del proprio bagaglio culturale, arricchiamo il mondo se scegliamo di perseguire la strada dell'inclusività.

Chitra Aiyar, che offre una preziosa lezione su come combattere la solitudine

Uno dei Ted Talk più belli ce lo ha offerto Chitra Aiyar. Perché pensare a un luogo, a una comunità che abbraccia tuttə allo stesso modo sembra pura utopia al momento. Aiyar è un'educatrice che ha scelto di insegnare l'inclusività, di promuoverne i valori, rivolgendosi a un pubblico giovane, che è effettivamente più fragile, e soprattutto più soggetto alle discriminazioni.

Ogni giorno, in Italia, in ogni parte del mondo, gli studenti subiscono pesanti discriminazioni, offese, battute, pregiudizi, stereotipi, sulla base della razza, dell'orientamento sessuale, del genere sessuale. Ciò porta a una solitudine pesante, e all'idea di essere sbagliatə. L'obiettivo del Ted Talk di Chitra è di promuovere il sostegno alla comunità esclusa, per non sentirsi isolatə.

Amber Hikes, che ci spiega che la crescita non è solo individuale

Un po' tuttə sogniamo il successo, e mentre ci arrampichiamo per arrivare in cima, non dobbiamo né dimenticare da dove siamo partitə né di supportare gli altri. Il Ted Talk di Amber Hikes ci offre una delle lezioni più profonde di sempre: nel percorso professionale, è essenziale aiutare per crescere davvero.

Avanzare lasciando indietro qualcunə è un errore, il più grande in cui potremmo incorrere, ed è anche lo sbaglio che si è reiterato per tanto, troppo tempo. Fermiamoci ad ascoltare alcune delle voci più importanti: traiamo l'ispirazione per mettere in atto quel cambiamento che abbiamo desiderato con coraggio e forza.