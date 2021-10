S ono scrittrici e giornaliste, ma soprattutto donne e stanno cambiando il mondo con il loro coraggio e impegno.

Sono forti, indipendenti, sicure e non hanno paura di far sentire la loro voce: sono le scrittrici e giornaliste che stanno cambiando il mondo con il loro coraggio. Ogni giorno si battono per far valere i diritti delle donne, per cambiare un sistema che, nonostante tante battaglie, continua a creare per loro ostacoli e a incasellarle.

Giulia Blasi

Autrice di Manuale per ragazze rivoluzionarie, Giulia Blasi è una scrittrice, conduttrice radiofonica e giornalista. Il suo libro è un concentrato di riflessioni e un invito alle donne di tutte le generazioni ad alzarsi e combattere. Analizza con grande maestria le situazioni che tutte le donne vivono quotidianamente, offrendo consigli pratici per mettere in atto un femminismo che sia prima di tuto spirito di collaborazione e ottimismo, per regalarsi la felicità.

Irene Facheris

Irene Facheris si occupa ormai da anni di parità di genere ed è molto famosa sui social. La sua rubrica su Youtube ha un enorme seguito e affronta il tema del femminismo in modo intelligente e unico. Da questa esperienza è nato un libro, Parità in pillole, per fornire gli strumenti giusti con cui affrontare un argomento così vasto.

Giulia Perona e Giulia Cuter

Giulia Perona e Giulia Cuter sono le autrici di Senza rossetto, podcast tutto al femminile che è arrivato fra i finalisti dei Macchianera Awards, ossia gli Oscar del web italiano. Nel libro Le ragazze stanno bene parlano della condizione della donna e del femminismo contemporaneo.

Mara Mibelli e Chiara Meloni

Autrici di Belle di faccia, Mara Mibelli e Chiara Meloni ci portano alla scoperta del body positive, condividendo storie fatte di insicurezze e discriminazioni per via del peso, ma anche coraggio e forza. Perché a volte affrontare chi si permette sui social di fare commenti non richiesti sul nostro corpo può aiutarci a uscire dal guscio e brillare come meritiamo.

Chimamanda Ngozi Adichie

Nigeriana, scrittrice e attivista, Chimamanda Ngozi Adichie è una vera forza della natura. Il suo libro più famoso è senza dubbio Perché tutti dovremmo essere femministi che ci racconta la forza delle donne e la necessità di combattere per ciò in cui si crede. “Io racconto storie – svela ai lettori -. E vorrei narrarvi qualche storia personale su quello che mi piace chiamare il pericolo di un'unica storia. Sono cresciuta in un campus universitario della Nigeria orientale. Mia madre dice che ho iniziato a leggere a due anni, anche se credo che quattro sia più vicino alla verità. Sono stata, quindi, una lettrice precoce, e ciò che leggevo erano libri inglesi e americani per bambini”.

Jennifer Guerra

Cancellazione del corpo femminile e potenza sono al centro degli studi di Jennifer Guerra. Il suo libro, Il corpo elettrico, racconta un femminismo coraggioso e ci mostra una scrittura matura e viva. Giovanissima e impegnata, Jennifer ha curato anche il podcast a tema femminista AntiCorpi.

Valentine Fluida Wolf

La sessualità rivoluzionaria è al centro degli studi di Valetine Fluida Wolf, che rivendica il diritto per ognuno di noi di amare e desiderare come vuole. “Sono transfemminista – dice di se -, antifascista, traduttrice militante. Mi interessano i corpi e le sessualità dissidenti che disertano la norma cis-etero-normativa, per smascherare gli immaginari imposti e i desideri indotti”.

Vera Gheno

Sociolinguista e femminista, ha studiato per anni il modo in cui la lingua sta mutando la nostra società e l’ha raccontato in Femminili singolari. “Ciò che non viene nominato è meno visibile agli occhi delle persone – spiega -. In questo senso, chiamare le donne che fanno un certo lavoro con un sostantivo femminile non è un capriccio, ma il riconoscimento della loro esistenza: dalla camionista alla minatrice, dalla commessa alla direttrice di banca, dalla revisora dei conti alla giudice, alla sindaca”.

Flavia Gasperetti

Storica e giornalista, Flavia Gasperetti ci parla di maternità e lo fa in modo schietto e sincero, senza maschere. In Madri e no, ad esempio, racconta il viaggio per comprendere cosa si cela dietro la scelta di fare un figlio o meno. “Non ho passato i decenni della mia maturità sessuale a chiedermi se volevo dei figli perché ho sempre saputo che no, non li volevo. L’unica domanda da farmi era quindi la successiva: perché non li volevo?”.

Alice Walker

Premio Pulitzer e vincitrice del National Book Award, Alice Walker è una scrittrice coraggiosa. Fra i suoi libri più famosi c’è Il colore viola, divenuto uno dei film più celebri di Steven Spielberg. Ma questa autrice e attivista ha scritto tanti altri libri in cui racconta la sua battaglia per i diritti delle donne afroamericane e delle lesbiche. “Nessuna persona può esserti amica se chiede il tuo silenzio, o nega il tuo diritto a crescere”, spiega.