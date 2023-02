Sam Smith: la diversità fa ancora paura?

Il videoclip del nuovo singolo di Sam Smith "I'm Not Here To Make Friends" ha scatenato una pioggia di critiche. L'artista, dichiarat*si non-binary nel 2019, si mostra ipersessualizzat*, con un fisico lontano dai beauty standards dominanti. Gli haters l* definiscono "volgare" e sembrano preoccuparsi per i bambini che possono guardare questo contenuto: ma dov'è la differenza con le altre artiste pop? Siamo davvero ancora così restii nei confronti del non binarismo? Una cosa è certa: ognuno deve avere la libertà di vivere la propria sessualità ed esprimere la propria identità di genere.