Rizzoli Education e l’impegno per la parità di genere

R izzoli Education lancia la campagna di empowerment Glow UP: un’iniziativa volta a promuovere la parità di genere e l’inclusione nella rete commerciale della casa editrice di scolastica

Rizzoli Education, la casa editrice di scolastica che fa capo al Gruppo Mondadori, lancia la campagna di empowerment “Glow Up”, un’iniziativa volta a promuovere la parità di genere e l’inclusione anche all’interno della propria rete commerciale. Vediamo di cosa si tratta.

Rizzoli Education per la parità di genere e l’inclusione

Rizzoli Education rafforza il proprio impegno per la parità di genere e l’inclusione con il lancio della campagna di empowerment Glow UP, dedicata alla rete commerciale.

Due gli obiettivi principali di Glow UP: da un lato, continuare a interpretare e attuare nel concreto il Manifesto per la parità di genere e la pluralità, lanciato nel 2021, promuovendo i valori della multiculturalità e della coesistenza di diverse generazioni; principi in cui la casa editrice crede da sempre e che ispirano non solo la propria offerta editoriale e formativa, ma anche l’ambiente professionale.

Dall’altro, lo sviluppo della fiducia in se stessi delle persone che costituiscono la squadra di Rizzoli Education: un team di professioniste e professionisti qualificati, con competenze certificate, che attraverso il loro lavoro forniscono ogni giorno un servizio di supporto di alto livello ai docenti.

L'iniziativa Glow Up

Con Glow Up, la casa editrice del Gruppo Mondadori vuole infatti “far brillare” il valore delle persone della propria rete commerciale e creare le condizioni per mettere in luce lo specifico e “unico” talento di queste figure, potenziando il loro senso di appartenenza e fidelizzazione.

A queste finalità si aggiunge lo sviluppo di un ambiente di lavoro sempre più inclusivo che consenta a ciascuno di esprimere al meglio le proprie qualità, e la creazione di un sistema attrattivo anche nei confronti delle nuove generazioni, sempre più attente a queste tematiche.

Empowerment, incontri e iniziative

A dare il via alla campagna di empowerment di Rizzoli Education, un percorso dedicato alle donne per favorire l’affermazione di uno stile commerciale di leadership sempre più femminile e inclusivo. Pilastri di questo percorso, articolato in webinar, incontri e eventi, tre parole chiave: formazione, per creare consapevolezza sul proprio valore, flessibilità, per dare forza alle donne nel compiere scelte significative, e fiducia per il potenziamento delle proprie capacità personali.

Il primo appuntamento - riservato alle figure femminili della rete commerciale della casa editrice - ha visto come protagonista Francesca Rigolio, Chief Diversity Officer e Direttrice Risorse Umane Libri Trade Education del Gruppo Mondadori, insieme ad Alessandra Andriani, partner e direttrice generale della società di consulenza MCA, e ad Annalisa Aceti, Direttrice Commerciale di Rizzoli Education. Tra i temi approfonditi in questo incontro ispirazionale quello della carriera, del potere, del linguaggio e degli stereotipi che possono rappresentare degli ostacoli per la parità di genere.

La campagna Glow Up di Rizzoli Education proseguirà durante tutto il 2023 con iniziative mensili dedicate a tutta la rete commerciale per potenziare l’autostima e le capacità delle figure sales della casa editrice per rispondere al meglio alle nuove sfide del mercato.