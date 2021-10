10 podcast sull’universo femminile da scoprire (e metabolizzare)

C osa c'è di meglio di ascoltare e seguire un podcast sull'universo femminile? Ben poco, perché è un'occasione per imparare qualcosa di nuovo e combattere tutti i preconcetti

Quali sono i 10 podcast sull'universo femminile da non lasciarti sfuggire? Al giorno d'oggi sono molte le tematiche femminili sul tavolo: la condizione del lavoro, della maternità, delle donne che non riescono ad avere ancora una voce, o ad affermarsi in una società che porta strascichi patriarcali da epoche che, sebbene siano lontane, portano a un retaggio culturale negativo.

Per chi vuole fare un tuffo nel mondo femminile e femminista, per chi vuole ascoltare le storie di altre donne, per chi ha bisogno più che mai di combattere il pregiudizio, ci sono 10 podcast che ti stanno aspettando e che sono dei veri e propri gioielli di verità. Perché solo ascoltando la voce di altre donne, possiamo interiorizzare la nostra.

Morgana

Morgana è "la casa delle donne fuori dagli schemi". Un podcast estremamente utile per comprendere tutte quelle donne che non sono avvolte da stereotipi e che combattono i pregiudizi. Morgana di Michela Murgia e Cristina Tagliaferri è un podcast rivolto all'universo femminile che vuole affermare la propria voce. Uno dei punti più importanti di questo podcast è che le donne vogliono piacersi. E non compiacere. E c'è una sottile differenza (non solo linguistica).

Monnalisa

Per le donne contemporanee, non c'è nulla di meglio di scoprire le figure femminili di riferimento, dal mondo della moda al costume fino agli stili. Chi è la donna di oggi? Cosa vuole davvero? Il podcast Monnalisa non è solo utile per alcuni spunti di riflessione, ma passa al vaglio tutte le sfumature delle donne moderne, contemporanee.

Senza Rossetto

Un podcast tutto al femminile: Senza Rossetto, in cui troviamo due voci molto forti, Giulia Cuter e Giulia Perona, è un vero e proprio gioiello che permette di riflettere sull'attuazione condizione femminile. La società contemporanea è così avanti come fa credere? C'è davvero spazio per le donne ovunque?

TampaXX

Questo podcast è decisamente tra i migliori di sempre, perché offre una visione al 100% femminista su tanti aspetti. Non affronta i temi in modo esclusivamente serioso, ma lo fa con una nota frizzante cui è impossibile resistere, perché la riflessione deve passare anche e soprattutto per l'irriverenza. Tra gli argomenti affrontati nel corso del podcast, citiamo la maternità, il pride, ma anche il ciclo mestruale, che è ancora un tabù per molti.

Muse col Muso

Chi sono le donne che hanno fatto la storia attraverso il mito e la letteratura? Se oggi possiamo fare affidamento su una maggiore libertà, è perché nel passato ci sono state donne che non hanno piegato il capo: donne che hanno cambiato il mondo con un grandissimo coraggio e forza interiore. Figure femminili molto complesse, che sono di ispirazione ancora oggi. Muse col Muso di Lucia e Beatrice va assolutamente ascoltato.

AntiCorpi

Un podcast che racconta l'universo femminile attraverso la storia e che si concentra molto sull'attuale femminismo intersezionale. AntiCorpi della giornalista Jennifer Guerra va profondamente metabolizzato. Perché sono tante le tematiche che sono state affrontate, dal catcalling all'aborto (consigliamo a tal proposito la storia di Uma Thurman), fino alla salute mentale e al femminismo islamico. Un enorme punto di riferimento per le donne che vogliono riflettere e soprattutto fare la differenza.

Cara, sei maschilista!

Da Facebook al podcast, Cara, sei maschilista! è condotto da Tereza e Irene. Il retaggio culturale maschilista è spesso insito anche nelle donne. Non c'è da sorprendersi: basti pensare a quanto viene meno la solidarietà femminile quando leggiamo determinate notizie. Mediante questo podcast, hai la possibilità di metabolizzare tutte le sfaccettature di maschilismo che forse non sai neppure di avere (e che dovresti combattere subito).

Ordinary Girls

Se sei una fan della cultura pop, non puoi decisamente perderti il podcast sull'universo femminile Ordinary Girls. Nato da Radio Popolare, è stato strutturato come un programma radio femminile e femminista, condotto da Elena Mariani e Florencia Di Stefano-Abichain. Questo podcast ha tutto il sapore di una chiacchierata intima tra amiche, in cui ci si sveste di maschere e si indossa la verità sulle labbra. Tra gli argomenti maggiormente trattati, troviamo la soglia dei 30 anni, che spesso crea un conflitto interiore.

Chiacchiere da Venere

Fare soft coaching al femminile? Sì, perché può essere un modo utile per tirare fuori il meglio di noi. Il podcast di Cristina Pedretti è una zona in cui condividere, senza alcun preconcetto, le esperienze femminili personali, tutti quegli spaccati di vita che possono tornare utili per offrire una riflessione di partenza. Non solo, però, perché è particolarmente utile per il power femminile interiore.

Lavoro da casa

Dal 2016, Audra Bertolone accompagna le donne attraverso la scelta di lavorare da casa con un podcast incentrato su storie personali. Perché scegliere tra lavoro e famiglia è uno degli aspetti peggiori su cui si possa basare l'esistenza femminile, che non è molto supportata dalla società (e dalla burocrazia stessa). Oltre ai podcast, in ogni caso, non perderti le migliori newsletter femministe: rimani sempre aggiornata.