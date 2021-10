Perché gli Young Emperors ci ricordano che lo stile genderless non è quello che pensiamo

G li Young Emperors hanno tracciato una linea temporale tutta loro nella quale le regole sono dettate da un’armonia di coppia genderless che ha conquistato il mondo. Il risultato è un mix di sperimentazione che parte dal sentimento che provano l’uno per l’altra

Intesa, amore per la moda e un progetto che hanno deciso di condividere con tutti. Così il duo francese Young Emperors ha conquistato il mondo dei social attraverso il suo stile non convenzionale e gli outfit di coppia con i quali hanno riscritto il modo di intendere il genere, rivoluzionandolo completamente.

La pagina Instagram è stata lanciata nel 2018 e il numero di followers è cresciuto di giorno in giorno. Nelson Tiberghien e Isabelle Chaput hanno curato il piano fin dalla prima foto, con look ispirati alle passerelle ma anche con capi che sono presenti nel loro guardaroba, in prestito o richiesti da brand specifici.

Young Emperors, amore a prima vista

Nelson Tiberghien e Isabelle Chaput si sono conosciuti nel 2013, mentre entrambi studiavano fotografia al Gobelins di Parigi. “Siamo diventati amici al secondo anno di scuola”, ha dichiarato la Chaput, “Abbiamo fatto uno stage a New York e siamo diventati compagni di stanza”.

Il passo verso l’amore è stato breve e, da qui, la convivenza. Con il ritorno a Parigi, è iniziato anche il sogno di Cesar Love Alexandre, nel quale hanno compreso concept visivi, con performance e fotografie di moda. La creatività, quindi, era proprio scritta nel loro destino.

Questi primi mesi sono stati decisivi per la costruzione del progetto attuale, proprio come ha avuto modo di dichiarare la Chaput: “Abbiamo iniziato ad abbinare gli abiti alcuni mesi dopo l'inizio della nostra relazione. All’inizio era un modo per dichiararci amore, per celebrare il valore della famiglia".

Young Emperors è nato quando tutto questo ha espresso un potenziale talmente travolgente da non poter rimanere relegato alla dimensione privata. L’idea dell’outfit di coppia è arrivata dalla cultura coreana ed è stato un modo per dichiarare il proprio amore al mondo: “È questo che ci ha unito davvero”.

Un nuovo modo di intendere il genderless

Quello degli Young Emperors non è solo uno stile di coppia, ma quello che ha colpito il mondo è stato il loro approccio genderless alla moda, del tutto diverso da quello che conosciamo. A spiegarlo è stato Tiberghien: “Mi piace indossare pantaloni a vita alta, e non è più così comune nell'abbigliamento maschile".

Il loro modo di intendere il genere è completamente diverso da quello comune, più logico e meno legato alla distinzione tra maschile e genere femminile. Chaput ha infatti affermato di scegliere gli abiti in base a quello che preferisce, anche se sono stati cuciti per un uomo.

A volerci riflettere bene, questo nuovo modo di pensare potrebbe rappresentare una svolta su più campi e non solamente in quello del fashion. Potrebbe infatti portare a un cambiamento nell'ambito del green, contro lo spreco, e un punto di partenza importante per l'inclusività.

Come comunicano gli Young Emperors

La loro strategia di comunicazione si è amplificata nel tempo, fino a farli sbarcare con grande successo su TikTok: “Quando siamo arrivati su Instagram, le persone si sono molto concentrate sulle immagini, ma con i video stiamo esplorando nuove opportunità di comunicazione”.

Il loro messaggio si fonda perciò sull'immediatezza, sulla potenza delle immagini che hanno trasferito anche su TikTok, replicando il consenso ottenuto su Instagram.

I video sono realizzati in maniera quasi artigianale, sebbene con l'occhio professionale del duo sempre molto attento, ma - di volta in volta - sono affidati anche a persone terze che abbiano dimostrato una certa dimestichezza con la videocamera.

La proposta alternativa degli Young Emperors

Quello degli Young Imperors rappresenta un nuovo modo di intendere la moda. I loro scatti sono estemporanei, presi in qualsiasi momento della loro vita e in luoghi che vanno ben oltre l'immaginazione.

Inoltre, hanno lanciato anche una nuova concezione di coppia, legata ai sentimenti ma anche alla condivisione per una passione comune. Il significato di genderless cambia così completamente volto e non riguarda solo la maniera di vestirsi.

Isabelle Chaput non indossa abiti genderless, ma vestiti da uomo. Il suo compagno non è da meno e, anzi, non si tira affatto indietro se si tratta di indossare una gonna. Senza genere non è inteso, qui, come assenza di genere, ma ne elimina il concetto con il rapido colpo di spugna.

Indossare gli abiti l'uno dell'altra è un modo per dirsi genderless, in un rapporto completamente alla pari. Il genere si fonde, diventando unico e svuotandosi di quel significato rappresentativo che ingabbia ogni tipo di creatività. Lei indossa i pantaloni e lui la gonna in un modo talmente naturale da rendere tutto assolutamente senza tempo, attuale e privo di ogni assurda stranezza che ci avrebbe fatto distogliere lo sguardo.

La tendenza lanciata dagli Young Emperors è diventata popolare anche tra le coppie celebri, come nel caso di Hailey e Justin Bieber, oltre a Harry e Meghan Markle, che hanno sposato uno stile sobrio e pulito con il quale si sono mostrati nella prima uscita ufficiale dopo la nascita della seconda figlia dopo Archie, Lilibet Diana.