Quando (e perché) si può parlare davvero di cancel culture?

È stata la parola dell’anno del 2019 e ciclicamente salta fuori accanto a questioni quantomai pruriginose: la cancel culture non è la censura, né la dittatura del politicamente corretto

Prima di parlare delle circostanze, è meglio dare una definizione immediata di cancel culture. In questo modo, ti invitiamo a fare con noi questo piccolo ragionamento, nella speranza di aiutarti a capire che la conoscenza è progresso, e il progresso passa soprattutto dal modo in cui fruisci e ricerchi le tue informazioni.

La cultura della cancellazione nasce con l’obiettivo di smettere di dare sostegno a tutti coloro che propugnano valori immorali. Oppure contro l’evoluzione della società. Con cancel culture non si parla di eliminare film o libri dal contenuto razzista o sensibile. Si parla di fare una scelta consapevole quando si vanno a scegliere i prodotti da acquistare, tenendo in considerazione anche la fibra morale di chi li ha messo al mondo.

Che cos’è la cancel culture (e perché tutti ne parlano)?

Le domande sulla libertà di espressione portano inevitabilmente a puntare il dito contro un fenomeno più circoscritto, ma davvero attuale. La cancel culture. Chiamala, in italiano, cultura della cancellazione o del boicottaggio. Essa sottende tutti i comportamenti collettivi tesi a eliminare dal loro ambiente lavorativo personaggi accusati di comportamenti immorali.

Nello specifico, e prendendo ispirazione dalle sagge parole dell’attivista Loretta Ross, la cancel culture è quando “le persone cercano di espellere chiunque non sia perfettamente d’accordo con loro, piuttosto che rimanere concentrate su coloro che traggono profitto dalla discriminazione e dall’ingiustizia”. Nonostante la definizione possa sembrare abbastanza semplice, comprendere appieno le implicazioni della cancel culture ti fa rendere conto di quanto le parole qui sopra lascino spazio a vizi d’interpretazione e di forma. Che poi, alla fine, è esattamente quello che è successo.

La cancel culture è una cosa giusta?

Non possiamo rispondere a questa domanda, poiché sei tu che devi deciderlo per te stessa. Tuttavia, possiamo fornirti qualche strumento per aiutarti a capire che spesso, soprattutto in Italia, tendiamo a confondere la censura con la cancel culture. Spesso, tendiamo a fare confusione anche tra censura e minaccia di censura – si veda l’esempio magistrale portato da Via col Vento o da Dumbo. Nonostante il tam-tam mediatico, questi lungometraggi non sono infatti mai stati cancellati. Né sono stati a rischio di eliminazione. È stato però preso un provvedimento che ha inserito un disclaimer all’inizio della riproduzione, in cui si avvisa che i contenuti o il linguaggio utilizzato presentano stereotipi nei confronti di culture o minoranze.

La cancel culture non è un fenomeno di per sé errato, e nasce con l’obiettivo di potare i rami secchi di una società. Un ambiente sempre più inclusivo che, con l’avanzare del tempo, diventa sempre più consapevole della sua multiculturalità. Questa tendenza si erge per contrastare tutti quei comportamenti che non possiamo più tollerare se vogliamo progredire come esseri umani. Risulta dunque normale e addirittura fisiologico prestare oggi così tanta attenzione ad argomenti che, vent’anni fa, nemmeno venivano presi in considerazione.

Quando ne possiamo parlare, quindi?

La cancel culture non elimina. Non cancella senza lasciare traccia opere e personaggi, ma è volta ad accendere un dibattito su argomenti fino a questo momento ignorati. O considerati perfino tabù. Questa pratica sana è stata snaturata col tempo e, nostro malgrado, con la diffusione capillare di notizie sempre più ricche di parole. Ma sempre più povere di contenuto pratico.

Che cosa succede, quindi? Accade che l’informazione è rilanciata più e più volte da varie agenzie di stampa, e la fonte originale si fa sempre più lontana e sgranata, fino ad arrivare al punto in cui il sensazionalismo domina sul fatto, andando a creare un contenuto emotivo. Di pancia. E quasi del tutto non corrispondente al messaggio originale. Un gioco del telefono che finisce male, e porta inevitabilmente alla creazione di notizie false.

E poi ci vengono a dire che vige la dittatura del politicamente corretto. Che non si può dire più niente e che la censura è ormai uno strumento che, paradossalmente, si vede sempre più spesso in mano ai più liberali.

Le origini

Il termine è originato per la prima volta nel 2017 con il Black Twitter, ovvero una comunità su Twitter composta perlopiù da utenti afroamericani. Si usava per riferirsi a tutti i comportamenti volti a smettere di dare supporto a qualcuno, al fine di sfruttare il boicottaggio per smettere di dare importanza a personaggi tossici o controversi.

Con Donald Trump, la cancel culture è stata poi accostata alle conseguenze iconoclaste del movimento BLM (Black Lives Matter). Da qui, la locuzione si è distorta. Oggi la cancel culture è erroneamente considerata revisionismo storico. È associata in maniera del tutto errata e irrazionale alla censura degli editori, alle polemiche sulla dittatura del politicamente corretto di cui tanti personaggi di spicco si riempiono la bocca.