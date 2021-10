Paola Turani mamma: è nato Enea, la prima foto su Instagram

P aola Turani è diventata mamma: su Instagram la prima foto del piccolo Enea, frutto dell'amore per Riccardo Serpellini.

Paola Turani è diventata mamma. L'influencer ha dato alla luce il piccolo Enea, annunciando su Instagram il lieto evento. Sul suo profilo Instagram, Paola ha postato uno scatto in cui stringe fra le braccia il piccolo insieme al marito, Riccardo Serpellini.

“Questa notte alle ore 00.52 è nato il nostro amore, Enea Francesco Serpellini – ha scritto la modella -. Stiamo bene e soprattutto di una felicità indescrivibile! Io sono già perdutamente innamorata di lui”.

La gravidanza di Paola Turani

Da giorni ormai la Turani era in attesa di partorire. Lo scorso 30 settembre aveva superato il termine per la nascita del suo primogenito. Da quel momento era iniziato un conto alla rovescia condiviso con i follower di Instagram, fra ansie, piccole gioie e progetti per il futuro.

34 anni e una carriera fra social e moda, Paola Turani ha sempre aggiornato i fan riguardo la sua gravidanza, raccontando l’attesa del piccolo, soprannominato “Serpellino”. Il piccolo è frutto dell’amore della top model per Riccardo Serpellini, imprenditore di 14 anni più grande a cui è legata da diverso tempo.

Nel luglio del 2019 la coppia si era sposata dopo una romantica proposta di nozze avvenuta in uno straordinario campo di lavanda in Francia. In seguito per i due era iniziato un lungo percorso per diventare genitori. Un periodo duro, raccontato dalla stessa Paola, che era rimasta incinta poco dopo aver iniziato la cura ormonale che anticipa la procreazione assistita.

La gioia della gravidanza per la modella era arrivata dopo otto anni di tentativi e di lacrime, seguite da una diagnosi di infertilità di coppia. In un video la Turani aveva scelto di raccontarsi senza filtri, lasciandosi andare alle lacrime e ripercorrendo un percorso segnato da momenti di grande sconforto: “Voglio condividere la nostra storia con voi – aveva spiegato nella clip -, perché dell’infertilità se ne parla sempre poco, perché siamo in tanti a soffrire per un sogno che fa fatica a realizzarsi".

L'amore per il marito Riccardo Serpellini

Soprannominato “Serpella”, il marito dell’influencer bergamasca è uno fra i migliori amici di Tomaso Trussardi, tanto da essere stato suo testimone di nozze nel matrimonio con Michelle Hunziker. Riccardo e Paola si conoscono da quando erano adolescenti e sono legati da un grande amore che è stato in grado di superare tante difficoltà. Condividono la passione per la Natura e per gli animali, tanto da aver adottato due cani: la terranova Brown Nadine e il bovaro del bernese Gnomo, protagonisti di tante Stories su Instagram.