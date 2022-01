L 'ex Miss Mondo Olivia Culpo è stata bloccata prima di salire su un aereo. La sua colpa? Un look troppo scollato e considerato inadatto

Troppo scollata per salire su un aereo. È quello che si è sentita dire Olivia Culpo, modella ed ex Miss Mondo, che, diretta in Messico per le vacanze invernali, è stata fermata in aeroporto perché il suo look non era considerato consono.

Una disavventura che Olivia ha raccontato su Instagram insieme alla sorella Aurora che ha documentato l’accaduto con video e foto. 29 anni e una passato da più bella del globo, la Culpo era diretta a Cabo San Luca con il fidanzato, il giocatore di football Christian McCaffrey, e la sorella. Quando stava per imbarcarsi però è stata fermata dagli addetti della American Airlines che l’hanno informata che il suo outfit non era in linea con il dress code della compagnia.

“Troppo svestita”: è stata la sentenza, di fronte a cui Olivia è apparsa stupita. La modella infatti indossava semplicemente un look comodo per viaggiare con pantaloni corti da ciclista, top e cardigan. A mostrarlo è stata proprio Aurora Culpo. “Olivia ed io andiamo a Cabo e guardate il suo outift. Sembra appropriato no? – ha spiegato sua sorella, mostrandola nelle Stories di Instagram -. La chiamano al desk e le dicono che ha deve mettersi una camicetta, altrimenti non può salire sull’aereo”.

Il personale della linea aerea è apparso irremovibile: se la modella non si fosse coperta non sarebbe stata accolta a bordo del velivolo. Alla fine, nonostante fosse incredula e sconvolta, Olivia Culpo ha scelto di non discutere. Per non creare problemi ha quindi indossato la felpa del suo fidanzato.

Arrivata finalmente in Messico, la Culpo si è voluta prendere la sua rivincita. Su Instagram, la top model ha postato uno scatto che la ritraeva con un mini abito, aggiungendo una didascalia molto particolare e ironica. Un chiaro riferimento alla disavventura vissuta sul volo per raggiungere il Messico. “Si prega di prestare attenzione all’uso delle cappelliere, durante il volo gli oggetti potrebbero spostarsi”, ha scritto. “Il mio prossimo look per partire”: ha poi aggiunto, postando nelle Stories di Instagram delle immagini vintage con hostess dai capelli cotonati, vestite con giacche e gonna blu fin sotto il ginocchio.