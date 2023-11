Nuovi drammi e nuove emozioni: torna “The Real Housewives of Beverly Hills” su Hayu

S e l’autunno è la stagione del binge-watching, Hayu è la “casa dei reality” in cui trascorrerla, tra lunghe sessioni sul divano da dedicare alle proprie serie preferite. Hayu mette a disposizione un catalogo vastissimo, offre centinaia di nuovi episodi in esclusiva in contemporanea con gli Stati Uniti - senza rischio spoiler - e permette di tuffarsi in una vera e propria maratona di divertimento. Ma ciò che ci entusiasma di più è che la tredicesima stagione di The Real Housewives of Beverly Hills è finalmente arrivata! Ecco cosa possiamo aspettarci (e perché non possiamo perderlo).

Per gli amanti di lustrini, paillettes e drammi non c’è niente di meglio che dedicarsi alla visione di “The Real Housewives”: le ragazze di Beverly Hills sono tornate per l’attesissima nuova stagione, già disponibile su Hayu insieme a tutte le precedenti. I nuovi episodi di RHOBH (questo l’acronimo con cui la serie è diventata famosa tra i fan) mischiano drammi, conflitti e relazioni con il glamour e il lusso che contraddistingue la vita delle protagoniste: Kyle Richards (leggi qui la nostra intervista esclusiva), Erika Girardi, Dorit Kemsley, Garcelle Beauvais, Sutton Stracke, Crystal Kung Minkoff e la new entry Annemarie Wiley. Tutte donne forti e determinate a conciliare lavoro e vita privata. Ma prima di addentrarci nella nuova, scoppiettante stagione, riviviamo insieme alcuni dei momenti più iconici della saga delle vere casalinghe di The Real Housewives of Beverly Hills.

Il litigio tra Taylor Armstrong e Camille Grammer

Questo litigio è uno dei momenti più iconici della serie, tanto da avere dato vita a uno dei meme più famosi in cui il protagonista è il gatto, che assiste e "sente" la tensione e il drama che si sta svolgendo davanti a lui e alle altre casalinghe. Tutto accade durante un dinner party, le due donne iniziano a discutere in relazione a un precedente litigio avuto sul matrimonio tra Taylor e Russell. Dopo un veloce botta e risposta, Taylor inizia a piangere e a gridare, finendo per salire sul tavolo. Una serata "esplosiva", e un momento che tutti ricordano, non soltanto i fan della serie.

La cena di Amsterdam

Questo è un altro momento cult della serie, e coinvolge Lisa Rinna e Kim Richards. Nella quinta stagione, le ragazze sono ad Amsterdam e stanno cenando “animatamente” quando Kim pronuncia una delle frasi più famose della serie: "Let's talk about the husband", "parliamo del marito". In tutta risposta, Lisa lancia il vino che stava bevendo verso Kim, rompendo il bicchiere. Fate attenzione!

Il coniglietto

Anche in questo caso le due protagoniste sono Lisa Rinna e Kim Richards. Nella settima stagione, in segno di pace, Lisa regala a Kim un coniglietto da donare al nipotino in arrivo. Kim, invece, lo riporta alla reunion sostenendo che non avesse "una buona energia"… Di sicuro non è servito ad aiutare il loro rapporto!

The dinner party from hell

Questo è il titolo del nono episodio della prima stagione di RHOBH, ed è anche uno degli episodi più famosi e importanti. Camille sta organizzando una cena speciale a Malibu e invita un'amica, la sensitiva Allison DuBois, che con le sue previsioni scatena una resa dei conti tra le casalinghe, dicendo a Kyle che suo marito Mauricio: “non ti soddisferà mai emotivamente, mai”. Noi prevediamo tempeste, preparatevi!

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione di RHOBH

Tra party esclusivi e cene ad alto tasso glamour, incontri di lavoro e pranzi in locali alla moda, in questa nuova stagione le casalinghe di Beverly Hills si mostrano ancora una volta ai fan, svelando questioni personali e familiari, affrontando questioni in sospeso, ingaggiando discussioni, e lasciando - talvolta - spazio a riconciliazioni. Nell'ultima stagione della serie, i fan hanno dovuto salutare l'icona dello show, Lisa Rinna, che nel corso degli episodi ha dovuto fare i conti con un difficile lutto. Sutton ha invece trovato, finalmente, la casa dei suoi sogni, mentre Kyle si concentrava sulla possibilità di diventare nonna.

Nella nuova stagione, Annemarie Wiley fa il suo ingresso in scena: dovrà affrontare la difficoltà di trovare il proprio posto nel gruppo. In seguito al finale turbolento della scorsa stagione, le protagoniste si ritrovano infatti a tentare di orientarsi nel loro gruppo di amici fratturato. Dorit arruola un guru spirituale che la aiuti a ritrovare la strada giusta. Tutte iniziano ad affrontare i loro problemi e a ricucire i sentimenti feriti. Dovendo dividersi tra le esigenze della vita familiare e gli affari in crescita, si renderanno sempre più conto che non tutto è come sembra a Beverly Hills.

Senza addentrarci ulteriormente nella trama (ricordate? No spoiler!), la nuova stagione si annuncia intensa, scoppiettante e intrigante come non mai, e non sorprende che questa serie iconica abbia milioni di fan in tutto il mondo. Beverly Hills non vi basta, e bramate altre "Housewives"? Nessun problema: su Hayu possiamo goderci le avventure di altre città come New York, Atlanta, Salt Lake City, Orange County, New Jersey e Potomac, per una vera e propria full immersion nel mondo di uno dei franchise televisivi più di successo degli ultimi anni. Tutto rigorosamente senza pubblicità.