P er 8 consumatori su 10 la stampante è considerata uno strumento essenziale per svolgere le attività di tutti i giorni. La nuova linea HP DeskJet All-In-One garantisce sicurezza, sostenibilità ed efficacia. Un'idea perfetta per i regali natalizi. Scopriamola insieme

Il mondo del lavoro è in costante evoluzione, e sono sempre di più le aziende che puntano sul lavoro ibrido e i dipendenti che lo chiedono. A questo si aggiungono le esigenze scolastiche di tantissimi bambini e ragazzi che tra le mura di casa si dedicano a compiti e progetti, e quelle di una quotidianità che ci vede spesso fare ricorso alla tecnologia per stampare, copiare e scansionare documenti, etichette, fotografie.

In un panorama così variegato ed eterogeneo è quindi fondamentale avere anche a casa, sempre a portata di mano, strumenti che consentano di svolgere tutti i compiti portandosi avanti con lavoro e studio in modo semplice, intuitivo e allo stesso tempo efficace. Tra quelli più importanti c’è certamente la stampante, che secondo un recente studio è considerata essenziale da 8 consumatori su 10, con il 78% che ritiene che un modello affidabile faciliti, e molto, l’attività di tutti i giorni.

È in quest’ottica che HP ha lanciato la serie di stampanti HP DeskJet 2800/4200, una linea a getto d’inchiostro che alla praticità e all’innovazione unisce anche la sostenibilità, contenendo il maggior numero di parti riciclate post-consumo di qualsiasi altra stampante domestica HP, con il 60% di plastica riciclata.

Il dispositivo perfetto se stiamo pensando a cosa regalare a Natale acquistando qualcosa di realmente utile.

HP DESKJET 4222e, IL FIORE ALL'OCCHIELLO DELLA SERIE

Sfruttando la migliore e più affidabile connettività Wi-Fi di HP e HP Instant Ink, la stampa a casa diventa facile e veloce, con risultati ottimali. La HP Deskjet 4222e, in particolare, è uno dei fiori all’occhiello della serie: una stampante wireless compatta, con alimentatore automatico di documenti da 35 fogli che consente di copiare e scansionare più pagine, e una app di stampa che permette di eseguire stampe, copie e scansioni con la massima semplicità.

La stampante, inoltre, è sempre connessa grazie a un Wi-Fi estremamente affidabile, che si riconnette automaticamente in caso di problemi di connessione. Che si tratti di una ricetta, di una tesina o di una presentazione, il wireless integrato consente di accedere ai documenti, stamparli e condividerli da qualsiasi dispositivo connesso a una rete, e grazie ai piani Instant Ink è possibile ricevere automaticamente l’inchiostro a casa partendo da 0,99 euro al mese per stampare 10 pagine in modo nitido e con colori brillanti. Un dispositivo ideale per chi divide il proprio lavoro tra l’ufficio e la casa, e ha bisogno di avere sempre a portata di mano strumenti in grado di garantire prestazioni ottimali in ogni luogo.

HP DESKJET 2822e: COMPATTA, INTUITIVA E PRATICA

Più compatta, ma ugualmente performante è la HP Deskjet 2822e: il design e le dimensioni consentono di sistemarla in ogni punto della casa, trasformandola in uno studio dotato di tutte le comodità. Anche in questo caso, la configurazione è semplificata dalla app di stampa migliore della categoria che garantisce stampa e scansione anche attraverso smartphone, da ogni luogo. Tutte le attività possono essere gestite rapidamente grazie ai pulsanti sul pannello di controllo.

Il servizio Instant Ink, inoltre, consente alla stampante di riconoscere quando l’inchiostro sta per finire, e tramite la connessione internet ordina nuove cartucce o toner. Aderendo ad HP+ i clienti, oltre a beneficiare di altri vantaggi, possono sfruttare una prova gratuita ad Instant Ink, alla fine della quale è possibile proseguire a partire da 0,99 euro al mese, o cancellare senza costi la sottoscrizione.

Scelte ideali, dunque, per chi cerca una stampante in grado di bilanciare lavoro ibrido, esigenze scolastiche, creatività dei più piccoli e utilizzo quotidiano, tutto con i più alti standard di sicurezza (grazie a nuove funzionalità esclusive, come per esempio Smart Security, in grado di rilevare e prevenire gli attacchi malware) e sostenibilità.

Qui per scoprire tutto su queste stampanti innovative, a breve disponibili.