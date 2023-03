The Wom_en, il profilo di The Wom in lingua inglese

I l nuovo profilo Instagram in lingua inglese di The Wom, che arricchisce ulteriormente il ventaglio di profili social collegati al nostro brand. Per raggiungere una platea di follower sempre maggiore

The Wom varca i confini nazionali e avrà, tra qualche giorno, il suo profilo Instagram in inglese. Una novità che arricchisce ulteriormente il ventaglio di profili social collegati a The Wom.

Si chiamerà The Wom_en e proporrà ai suoi follower i contenuti che hanno reso celebre il profilo, declinati in una lingua, parlata o almeno compresa da circa 2 miliardi di persone nel mondo, che permettà di veicolare stile e valori del brand verso una platea più estesa rispetto a quella nostrana.

The Wom_en raccoglierà l'eredità del profilo giallozafferanolovesitaly (https://www.instagram.com/giallozafferanolovesitaly/) e partirà foret di una fan base di poco più di 260mila follower.

Che dire, good luck The Wom_en!