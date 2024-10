Narae, la nuova app per le webnovel romance

È nata Narae, l'app che permette a tutti gli appassionati di immergersi nell’affascinante mondo delle webnovel romance. Offre un ricco catalogo di storie a episodi, disponibili per la prima volta in italiano e in francese

Narae è la nuova app che permette a lettrici e lettori di immergersi nell’affascinante mondo delle webnovel romance. Frutto della collaborazione tra il Gruppo Mondadori e Bookrepublic, Narae offre un’esperienza di lettura inedita a tutti gli appassionati di questo nuovo genere narrativo che dall’Asia si sta rapidamente affermando anche in Europa.

Narae, l'app per le webnovel romance

Con Narae è possibile leggere storie divise in oltre cento episodi brevi, con nuove uscite ogni settimana. Il catalogo include una ricca varietà di generi e trope – le sottocategorie del romance – in grado di soddisfare tutte le lettrici e tutti i lettori appassionati di Fantasy Romance, Romance Storico, Contemporary Romance, Boys Love e molto altro ancora.

Già scaricabile da App Store e Google Play, Narae è stata lanciata contemporaneamente in Italia e in Francia. Le storie presenti sull’app, scritte attualmente da autrici coreane, sono disponibili per la prima volta in italiano e in francese, grazie a un team di traduttori qualificati.

Il grande successo di romance e webnovel

“La continua crescita del mercato dei romance e delle webnovel ha dimostrato l’enorme potenziale che questa forma narrativa può avere sui mercati occidentali. Un trend che siamo fiduciosi verrà confermato anche in Italia e Francia”, ha dichiarato Marco Ferrario, CEO di Bookrepublic Webnovels, la start-up che gestisce Narae. “Guardando al futuro, il nostro obiettivo è di continuare ad ampliare il catalogo ed esplorare ulteriori opportunità in tutto il mondo, per affermare Narae come la piattaforma leader per le webnovel romance in Europa, investendo sulla qualità dei contenuti, delle traduzioni e in partnership strategiche che guideranno una crescita sostenuta”, ha concluso Ferrario.

Il catalogo di storie di Narae, scritte esclusivamente da autrici coreane, si amplierà di continuo anche con la creazione di webnovel originali prodotte e scritte da autrici italiane e francesi.

“Siamo entusiasti di lanciare Narae sul mercato italiano e di portare la magia delle webnovel romance a un pubblico che finora ha avuto difficoltà a trovare questi contenuti in italiano e in francese”, ha dichiarato Didier Borg, Managing Director di Narae. “Il nostro obiettivo è offrire a lettrici e lettori un’esperienza di lettura fluida e coinvolgente, e siamo certi che la nostra selezione saprà conquistare i fan italiani del romance e della k-culture.” ha concluso Borg.

Per informazioni: www.narae.eu/it/.